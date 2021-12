Ulrike Dyckerhoff startet für DYC Dyckerhoff Jewellery zu Weihnachten die Schmuckkollektion DYC Paris

Follow your dreams – and let the angels fly! „Die neue Kollektion DYC Paris steht für Leidenschaft und Romantik. Der Start zum Fest der Liebe ist also ideal.“

Mannheim, 6. Dezember 2021. Nach den Kollektionen DYC Rome, DYC Vienna, DYC New York und DYC Florence widmet sich Designerin und Unternehmerin Ulrike Dyckerhoff bei DYC Paris der Symbolik, die nur ein Herz ausdrücken kann. Wie bei allen Made in Germany-Schmuckstücken von DYC Dyckerhoff Jewellery haben auch die neuen Kreationen ihre eigene Geschichte, die eng mit Ulrike Dyckerhoff verbunden ist.

Jetzt auf www.DYCstyle.com entdecken: Der Anhänger Angel Heart 73.10 aus der DYC Paris Schmuckkollektion ist ein Schutzengel-Accessoire aus Bergkristall, das für seine schützenden Kräfte bekannt, ein Talisman und ein treuer Begleiter im Zeichen der DYC Flügel aus Blattgold ist. Das in 18 Kt Gelbgold gearbeitete, mit Perlmutt und Bergkristall veredelte Accessoire ist Anhänger und Verschluss zugleich – inspiriert von der traditionellen Intaglio Carving-Kunst. Der vom DYC Markensymbol abgeleitete goldene Flügel verleiht Schutz und Geborgenheit.

Nicht weniger aufmerksamkeitsstark ist der neue Angel Heart-Ring DYC 71.20. Der ebenfalls in 18 Kt Rotgold gearbeitete, mit Perlmutt und Bergkristall veredelte Turnaround-Herzring ist ein lebenslanger Glücksbringer und wachsamer Begleiter. Auf Wunsch werden gegen einen kleinen Aufpreis die Initialen auf der Goldseite des Herzens graviert.

Ulrike Dyckerhoff: „Ich nehme Schmucklieber:innen mit auf eine kunstvoll-brillante Reise.“

Die vier weiteren DYC Kollektionen von Ulrike Dyckerhoff haben ebenfalls ihren eigenen Charakter: DYC New York ist prägnant und dynamisch. Wer bei der SPIEGEL.de-Weihnachtsaktion das Ring-Modell DYC 10.01 aus dieser Kollektion gewinnen möchte: https://spiele.spiegel.de/adventskalender/

Bei DYC Rome und DYC Florence sind die Liebe zum italienischen Lifestyle und die Vielfalt, die das Leben bietet, unverkennbar.

Eine Auswahl der DYC Schmuckstücke (Ringe, Ohrringe und Anhänger) sind unter www.DYCstyle.com und im Store in Mannheim in der Kurfürstenpassage P7/24 bestellbar. Wer sich, seiner oder seinem Liebsten noch vor Weihnachten mit einem der individuell angefertigten Meisterstücke eine Freude machen möchte, bekommt eine stylische Geschenkkarte, die unterm Weihnachtsbaum für besondere Momente und Vorfreude auf das brillante Geschenk sorgt.

Über DYC Dyckerhoff Jewellery

DYC Schmuck ist für alle, die das Besondere zu schätzen wissen, denn DYC Schmuckstücke sind kleine Kunstwerke. Jedes Teil hat seine einzigartige, von der Natur inspirierte Architektur. Alle DYC Meisterstücke werden von Meisterhand unter Verwendung edelster Materialien made in Germany gefertigt. Designerin und Geschäftsführerin Ulrike Dyckerhoff: „So sorgen und tragen wir dazu bei, dass der Produktionsstandort Deutschland für hochwertigen Schmuck auch in Zukunft erhalten bleibt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dyckerhoff Jewellery

Frau Ulrike Dyckerhoff

P7, Kurfürstenpassage 24

68161 Mannheim

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6201 46 92 878

web ..: https://dycstyle.com

email : kontakt@dyckerhoff-jewellery.de

Pressekontakt:

HUP GmbH / wahn&sinnig

Herr Boris Udina

Am Alten Bahnhof 4B

38122 Braunschweig

fon ..: 053128181250

email : bud@hup.de

