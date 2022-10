Ultimate Infrashape bietet spezielles Training gegen Cellulite

Im Herzen von Nürnberg bietet Ultimate Infrashape von Rebeka Takács von Cellulite betroffenen Frauen und Männern eine innovative Cellulite-Behandlung.

Das Ultimate Infrashape Studio in Nürnberg bietet seinen Kunden und Kundinnen gezielte Unterstützung beim Abnehmen und Training speziell bei Cellulite. Mithilfe der Ultimate Infrashape Geräte erhalten Besucher und Besucherinnen am Standort mehrere Anwendungen gleichzeitig. Dadurch sorgt das Team für eine möglichst umfangreiche Cellulite-Behandlung.

Cellulite: Schwaches Bindegewebe führt zu Orangenhaut

Unter Cellulite verstehen Experten sichtbare Dellen in der Hautoberfläche. Aufgrund der Ähnlichkeit zu der Oberfläche der Zitrusfrüchte bezeichnen sie viele auch als „Orangenhaut“. Betroffen sind dabei vor allem Frauen. Bei ihnen zeigen sich die Hautdellen an den Außenseiten der Oberschenkel, am Po und manchmal auch am Bauch. Insgesamt leiden wahrscheinlich 98 % von ihnen mehr oder weniger an Cellulite.

Dass das Problem fast ausschließlich Frauen betrifft, hängt mit seiner Entstehung zusammen: Bei Männern verläuft das Bindegewebe, das die Fettzellen unter der Haut einschließt, parallel zu dieser. Bei Frauen ist es allerdings säulenartig angeordnet und gleichzeitig oft wesentlich schwächer. Dadurch zeichnet sich das Unterhaut-Fettgewebe an der Oberfläche ab und sorgt für die Orangenhaut.

Ultimate Infrashape behandelt Cellulite ganzheitlich

Was die Behandlung von Cellulite und Methoden für ein gleichmäßiges und strafferes Hautbild angeht, gibt es verschiedene Ansätze. Neben speziellen Cremes und Wirkstoffen wie Koffein oder Vitamin A kommen auch Massagen, Laser oder sogar Spritzen oder Operationen zum Einsatz. Das Training mit den Ultimate Infrashape Geräten vereinigt einige erprobte Ansätze miteinander:

– Infrarotwärme

– Kollagenlampe

– Farb- und Aromatherapie

– Unterdruck-Vakuum-Massage

– Sportliche Aktivität

Durch die durchblutungsfördernde Wirkung der Maßnahmen wird einerseits der Fettabbau stimuliert. Andererseits können sie auch das Bindegewebe stärken. Das Ziel der Cellulite-Behandlung: Das in den Problemzonen eingelagerte Körperfett soll weniger werden und sich gleichzeitig nicht mehr so stark unter der Haut abzeichnen.

Ultimate Infrashape: Cellulite-Behandlung für alle

Für das Training und die Cellulite-Behandlung mit den Ultimate Infrashape Geräten benötigen Interessierte keinerlei sportliche Vorerfahrung. Das Verfahren eignet sich sowohl für erfahrene Sportler und Sportlerinnen als auch für Sportmuffel. Die Liegefahrräder mit abgeschlossenem Unterteil sind gelenkschonend und dadurch weniger belastend als ein vergleichbares Workout im Fitnessstudio.

Damit es in der 30- oder 50-minütigen Behandlung nicht langweilig wird, verfügt jedes der Infrashape-Geräte über einen Touchscreen, an dem Sie Musik hören, lesen oder einen Film schauen können. So vergeht die Trainingseinheit wie im Flug und Frauen können die Zeit beim Trainieren sinnvoll nutzen.

So läuft die Cellulite-Behandlung mit Ultimate Infrashape ab

Interessierte können im Studio im Herzen von Nürnberg ein Probetraining vereinbaren. Dabei erhalten sie vor Ort auf Wunsch eine spezielle Cellulite-Creme, bevor sie in das Trainingsgerät steigen und losfahren. Danach regt eine Dusche die Durchblutung noch weiter an und unterstützt die einsetzenden Stoffwechselprozesse.

Kontraindikationen für die Cellulite-Behandlung mit Ultimate Infrashape sind lediglich akute Infekte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krampfadern oder Thrombosen. Außerdem eignet sich das Verfahren nicht für schwangere oder stillende Mütter. Allen anderen steht diese innovative Fitnesstechnik uneingeschränkt zur Verfügung.

Das Ultimate Infrashape Studio ist zentral gelegen im Inneren Kleinreuther Weg 7, 90408 Nürnberg. Termine nach Vereinbarung können unter der Nummer 0173 – 262 428 6 abgemacht werden. Die telefonische Erreichbarkeit des Teams rund um Inhaberin Rebeka Takács ist montags-freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr gegeben.

