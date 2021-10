Um mentale Gesundheit kümmert sich Ketamine One

Psychische Erkrankungen und Suchtprobleme nehmen weltweit zu. Ketamine One arbeitet mit Kliniken und besonderen Behandlungsmethoden daran

Laut Statistik lebte 2019 fast jeder fünfte Amerikaner mit einer psychischen Erkrankung oder einem Suchtproblem. Knapp 21 Millionen Amerikaner sind abhängig von Drogen, Alkohol oder Tabak. Behandelt werden nur rund zehn Prozent von ihnen. Und einer von 13 Amerikanern entwickelt im Lauf seines Lebens eine posttraumatische Störung. Um all diese Probleme kümmert sich Ketamine One Capital (WKN: A3CRYC, ISIN: CA4925531028). Das Unternehmen konsolidiert medizinische Kliniken und hat das Ziel ein nordamerikanischer Marktführer in der Behandlung psychischer Erkrankungen zu werden. Mit den Kliniken soll die nötige Infrastruktur geschaffen werden. Derzeit bestehen 16 Kliniken in Nordamerika, wobei eine Ausweitung dieser Zahl angestrebt wird. Bahnbrechende Behandlungen sind gefragt, um die gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Ketamin ist dabei der Stoff, auf den Ketamine One setzt. Die Dosierung und Verabreichung von intravenösen Ketamin-Behandlungen, um eine nachhaltige Linderung zu erzielen, steht im Mittelpunkt.

Jüngst hat Ketamine One eine klinische Ketaminstudie angestoßen, die von einem Klinikbetreiber in seinen medizinischen Einrichtungen in Miami durchgeführt werden soll. Ziel ist es Daten zu sammeln und zu verstehen, wie Ketamin Probleme im Gehirn durch einen Prozess namens Neuroplastizität lösen könnte und letztendlich zur Zulassung neuer Arzneimittel führen kann. Ein neuer Behandlungsstandard kann so entstehen, der Millionen Menschen zu einem besseren Leben verhelfen kann. Hierbei wird der Klinikbetreiber mit der 100-prozentigen Tochtergesellschaft von Ketamine One, der KGK Science zusammenarbeiten.

Die KGK Science ist eine führende Vertragsforschungsabteilung, die über umfassende Erfahrung in Sachen Cannabis, Pharmazeutika und psychedelischen Medizinbranchen verfügt. Diese Forschungsabteilung hat bisher mehr als 400 klinische Studien durchgeführt und rund zehn Millionen Datenpunkte gesammelt. Seit mehr als 22 Jahren hilft die KGK Science Unternehmen ihre Produkte effizient auf dem Weltmarkt zu etablieren.

Eines der Projekte von Ketamine One befasst sich mit Veteranen, die im Irak, in Afghanistan oder Vietnam dienten und von denen 11 bis 20 Prozent eine posttraumatische Störung entwickelt haben. Mit einem auf diese Gruppe zugeschnittenem Ansatz bezüglich Pflege und Behandlung geht Ketamine One auf die besonderen Bedürfnisse der Veteranen ein. Offiziell anerkannt sind posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) seit rund 40 Jahren. In der Behandlung mentaler und psychischer Störungen gab es in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte, insbesondere was die Anwendung von Psychedelika, darunter auch Ketamin, betrifft. Dabei scheint Ketamin für Patienten mit verschiedenen psychischen Störungen besonders geeignet zu sein. Ketamin fördert die Neuroplastizität, zum einen durch die Bildung neuer Nervenzellen, zum anderen auch durch die Entstehung neuer Synapsen zwischen Nervenzellen. Diese durch das Ketamin hervorgerufenen Veränderungen können eine veränderte Bewusstseinswahrnehmung, nämlich eine erfahrbare Distanz zu den traumatischen Erlebnissen, der behandelten Person nach einer Ketamingabe erreichen.

Neue Behandlungsformen und auch technische Dinge wie spezielle Armbänder oder Gehirnscanning-Technologie werden von Ketamine One eingesetzt. Der Bedarf an Behandlungen für die mentale Gesundheit steigt. Anleger, die auf das Geschäftsmodell von Ketamine One (WKN: A3CRYC, ISIN: CA4925531028) vertrauen und eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, können den Wert in ihr Portfolio mitaufnehmen.

Ketamine One Capital (WKN: A3CRYC, ISIN: CA4925531028) konsolidiert medizinische Kliniken und hat das Ziel ein nordamerikanischer Marktführer in der Behandlung psychischer Erkrankungen zu werden.

