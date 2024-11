Umfrage zeigt: Neue Grundsteuerregeln zu kompliziert

36% kennen die neuen Regeln nicht/68% finden sie kompliziert/82% erwarten höhere Kosten/Dr. Wagner: „Das Thema ist bedeutend für jeden. Grundsteuern können zu 100 Prozent auf Mieter umgelegt werden.“

Berlin, 12. November 2024 – Ab Januar 2025 gelten die neuen Regeln für die Grundsteuer. Ganze 59 Prozent der Immobilienkaufinteressenten kennen die neuen Regeln. Allerdings finden sie 68 Prozent „sehr kompliziert“ oder „eher kompliziert“. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter Immobilienkaufinteressenten, die beim bundesweiten Immobilienmakler registriert sind.

„Die Menschen wissen zwar mehrheitlich um die neuen Regeln bei der Grundsteuer, allerdings halten sie diese für kompliziert und wissen leider auch nicht, was auf sie zukommt. Hier wäre es wichtig, sie besser aufzuklären“, sagt Dr. Robert Wagner, CEO von Homeday. „Das Thema ist nicht nur bedeutend für Immobilieneigentümer, sondern für jeden, der wohnt, denn die Grundsteuern können zu 100 Prozent auf die Mieter umgelegt werden. Es ist auch zu erwarten, dass dies geschieht.“

Die Grundsteuerreform läuft schon seit mehreren Jahren: So haben die Finanzbehörden seit Anfang 2022 Eigentümer dazu aufgerufen, den Grundsteuerwert nach den neuen Regeln selbst zu bestimmen. In der Folge wurden Wertbescheide verschickt. Diese sind aber nur zusammen mit Messwert und Hebesatz aussagekräftig. Letzterer wird von jeder Gemeinde individuell festgelegt. Obendrein ist die Systematik von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ab Januar 2025 wird die neue Grundsteuer nun fällig.

In der Homeday-Befragung geben lediglich 36 Prozent an, die neuen Regeln nicht zu kennen. 59 Prozent sagen, sie wissen Bescheid. Allerdings halten 35 Prozent die neuen Regeln für sehr kompliziert und 33 Prozent für „eher kompliziert“. Nur 12 Prozent geben „unkompliziert“ an. Ganze 20 Prozent der Befragten sehen sich gar nicht in der Lage, eine Angabe zu machen.

Dr. Robert Wagner: „Es ist erstaunlich, dass in einer Zeit, in der quer durch alle Parteien von Verschlankung der Verwaltung und einfachen Prozessen gesprochen wird, ein solch komplexes Regelkonstrukt erlassen wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Verwaltungspraxis in Zukunft mehr Verlässlichkeit und Klarheit bringt.“

Auf die Frage „Wie denken, dass sich die Grundsteuerkosten für Sie nach der Reform entwickeln werden?“ erwartet mit 62 Prozent eine große Mehrheit, dass die Kosten stark steigen werden. Weitere 20 Prozent gehen davon aus, dass sie „etwas steigen“ wird. Nur insgesamt 6 Prozent glauben, dass sie gleich bleiben oder sinken wird.

Zu den Daten und Grafiken

Die Befragung fand im Zeitraum vom 24. bis 31. Oktober 2024 unter mehr als 300 Kaufinteressenten von Homeday statt. Die Daten und Grafiken können redaktionell frei verwendet werden. Bitte nennen Sie Homeday als Urheber (www.homeday.de). Wir stehen auch gerne für Interviews oder mit Statements zur Verfügung. Melden Sie sich gern, wenn Sie ein exklusives Zitat zu einem bestimmten Aspekt benötigen.

Über Homeday

Homeday (www.homeday.de) ist ein im Jahr 2015 gegründeter Immobilienmakler, der sich zum Ziel setzt, mit Hilfe moderner Technologie den Vermittlungsprozess von Immobilien für Käufer und Verkäufer grundlegend zu verbessern.

Homeday-Makler sind an vielen Standorten in Deutschland direkt vor Ort tätig und begleiten die Kunden persönlich durch den gesamten Vermittlungsprozess. Unterstützt werden sie dabei von zentralen Teams u.a. aus den Bereichen Kundenservice, Datenanalyse, Marketing, Design und Technologie.

Homeday zählt zu den wachstumsstärksten Immobilienmaklern Deutschlands und wurde vielfach für seinen Service ausgezeichnet. Seit Gründung hat das Unternehmen bereits über 17.000 Immobilien erfolgreich vermittelt.

