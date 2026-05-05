Umgang mit der Komplexität – Kommunikation in der Wirtschaft

Missverständnisse entstehen selten beim Sprechen, sondern beim Verstehen. Ralf Hasford zeigt, wie aktives Nachfragen, präzise Sprache und professionelle Gesprächsführung die Zusammenarbeit sichern.

„Es ist nie, wie es gesagt wird – sondern wie es verstanden wird“

Warum Missverständnisse Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen teuer zu stehen kommen?

Ralf Hasford zeigt auf, wie Kommunikationstraining helfen wird, wieder handlungsfähig zu werden oder es im Wandel zu bleiben.

Berlin, 5. Mai 2026. Ein Satz wird ausgesprochen – eine Bedeutung entsteht. Der kurze Weg vom Sprecher zum Zuhörer verändert nicht die Worte aber deren Bedeutung. Es entstehen unvermeidlich kulturell bedingte und persönlich gefärbte Veränderungen. Der bewusste Einsatz dieses Wissens ist einer der meistunterschätzten Wirtschaftsfaktoren moderner Organisationen und heißt ,Verständigung‘.

„Wahre Kommunikation findet nicht im Mund des Sprechers statt, sondern im Kopf des Zuhörers“, sagt der Berliner Wirtschaftsmediator und Moderator Ralf Hasford. „Was so einfach klingt, erklärt aber viele Konflikte in Unternehmen, Verwaltungen, Handelsorganisationen und Einsatzstrukturen.“

Denn Menschen hören nicht nur Worte. Sie hören Erwartungen, Beziehungen, Hierarchien, Erfahrungen und unausgesprochene Befürchtungen, selbst wenn diese nicht ausgesprochen oder so gemeint waren. Ein sachlich gemeinter Hinweis kann als Vorwurf verstanden werden. Eine Rückfrage kann wie Misstrauen wirken. Ein Schweigen kann als Zustimmung gedeutet werden, obwohl es Unsicherheit bedeutet.

In einem Fertigungsunternehmen kann der Satz „Wir müssen die Ausschussquote in den Griff bekommen“ als gemeinsamer Analyseauftrag gemeint sein – und dennoch als persönlicher Angriff von den Leitungskräften der Qualitätssicherung, des Einkauf oder der Fertigung gehört werden. In einem Stadt-Amt kann die Frage nach einer Frist als notwendige Prüfung gestellt werden – und als Kritik an der Projektleitung ankommen. In einem Handelsunternehmen kann die Einführung eines neuen Systems als Modernisierung geplant sein – und von den Mitarbeitenden als Kontrolle und Bevormundung erlebt werden. In einer Blaulichtorganisation kann eine Nachbesprechung dem Lernen dienen – und trotzdem als Schuldzuweisung und Aufforderung zur Rechenschaft verstanden werden.

„Wenn Sie denken, fehlende Informationen seien ein guter Grund zu scheitern, dann sage ich Ihnen, jede Form der Zusammenarbeit kennt noch eine größere Herausforderung! Information können unterschiedlich gedeutet werden. Hier beginnt die eigentliche Aufgabe deren Bewältigung im Training vermittelt wird.“, so Hasford.

Ein Schlüssel liegt im aktiven Nachfragen. Die scheinbar einfache Frage „Habe ich das richtig verstanden, dass …?“ kann Konflikte verlangsamen, Missverständnisse aufdecken und Gespräche auf eine gemeinsame Grundlage bringen. Sie fordert keinen Beifall, zwingt nicht zur Zustimmung, sondern ermöglicht ein Prüfung und eröffnet die Chance zur Richtigstellung. Gerade in der Führungsarbeit, bei der Projektarbeit und in strategischen Abstimmungen ist diese Fähigkeit ein wirtschaftlicher Faktor.

Ralf Hasford verbindet in seiner Arbeit drei Leistungsfelder: Kommunikationstraining, Mediation und Moderation. Im präventiven Kommunikationstraining lernen Führungskräfte und Teams, Konflikte früher zu erkennen, Erwartungen eindeutiger zu formulieren und schwierige Gespräche professionell zu führen. In der Wirtschaftsmediation begleitet er Konflikte, die bereits zu Blockaden, Vertrauensverlust oder Entscheidungsverzögerungen geführt haben. In der Moderation gestaltet er Klausuren, Workshops, Strategietage und Beteiligungsprozesse so, dass aus unterschiedlichen Perspektiven tragfähige Ergebnisse entstehen können.

„Es geht nicht darum, mehr zu reden, sondern besser zu verstehen, was das Gesagte im Gegenüber auslöst“, sagt Hasford. „Erst dann wird Zusammenarbeit erfolgreich.“

Besonders gefährlich ist die scheinbare Einigkeit: Alle nicken, alle gehen auseinander, alle haben etwas anderes verstanden. Wobei: Die Geschäftsführung glaubt, entschieden zu haben. Die Führungsebene glaubt, einen Prüfauftrag zu starten. Das Team glaubt, es sei lediglich eine Idee diskutiert worden. Einige Wochen später wird aus einem scheinbar lapidaren Verständigungsproblem ein Umsetzungsproblem.

„Wer früh in bessere Verständigung investiert, reduziert Reibungsverluste, Flurfunk, Wiederholungsschleifen und Eskalationen.“, so Hasford. Er empfiehlt Organisationen daher, Kommunikation nicht als weiches Randthema zu behandeln. Für ihn bedeutet sie Führungsinstrument, Konfliktprävention und Produktivitätsfaktor zugleich.

Kontakt und Erstgespräch:

Ralf Hasford bietet ein vertrauliches kostenloses Vorgespräch für Unternehmen, Verwaltungen, Verbände und Organisationen an.

Terminvereinbarung: https://calendly.com/hasford/15min

Weitere Informationen: https://mediation-moderation-hasford.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Business Moderation Hasford

Herr Ralf Hasford

Goßlerstr. 22

12161 Berlin

Deutschland

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email : moderation@hasford.de

Ralf Hasford ist Wirtschaftsmediator, Moderator, Kommunikationstrainer, Autor und Speaker. Mit Mediation + Moderation Hasford unterstützt er Unternehmen, Verwaltungen, Verbände und Organisationen bei Konfliktlösung, Strategiemoderation, Kommunikationstraining und Beteiligungsprozessen.

Der Berliner Unternehmer arbeitet dort, wo Zusammenarbeit über Erfolg, Tempo und Zukunftsfähigkeit entscheidet. In Unternehmen, Organisationen und Projekten erlebt er immer wieder ähnliche Muster: Menschen arbeiten engagiert zusammen, ohne dass für alle eindeutig ist, wer entscheidet, wer Verantwortung trägt und dabei Risiko übernimmt, welche Erwartungen bestehen, wie die Ziele heißen und in welcher Form der Zusammenarbeit man sich tatsächlich bewegt. Was zunächst wie ein Kommunikationsproblem wirkt, entwickelt sich häufig zu etwas Größerem: Reibungsverluste, Verzögerungen, Konflikte, unnötiger Zeitaufwand und wirtschaftliche Schäden.

Genau hier setzt Ralf Hasford an.

Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, warum Zusammenarbeit zwischen Menschen, Unternehmen und Organisationen gelingt – oder scheitert. Aus seiner Erfahrung als Unternehmer, Führungskraft, Moderator und Mediator ist ein Modell entstanden, das Zusammenarbeit in fünf Stufen beschreibt und als strukturierte Führungs- und Managementaufgabe verständlich macht. Dieses Modell unterstützt dabei, Missverständnisse früher zu erkennen, Rollen und Erwartungen sauber zu klären, Verantwortlichkeiten nachvollziehbar zu ordnen und die jeweils passende Form der Zusammenarbeit bewusst zu gestalten.

Heute begleitet Ralf Hasford Geschäftsführungen, Vorstände, Projektleitungen, Amtsleitungen, Verbände und Organisationen mit Vorträgen, Workshops, Strategieklausuren, Moderation und Mediation. Sein Fokus liegt auf der Wiederherstellung von Handlungsfähigkeit, tragfähiger Zusammenarbeit und professioneller Verständigung in anspruchsvollen Situationen. Dabei verbindet er strategisches Denken mit praktischer Umsetzbarkeit und einem feinen Gespür für Dynamiken zwischen Menschen, Interessen und Strukturen.

Ralf Hasford steht für eine Arbeitsweise, die wirtschaftliche Vernunft, menschliche Würde und organisatorische Wirksamkeit zusammenführt. Wo unklare Zuständigkeiten, ungelöste Spannungen oder widersprüchliche Erwartungen Energie binden, schafft er Orientierung, Zuversicht und eine belastbare Grundlage für weitere Zusammenarbeit.

Sein Ziel ist nicht bloß ein besseres Gespräch. Sein Ziel ist eine Form der Zusammenarbeit, in der Verantwortung nachvollziehbar, Entscheidungen tragfähig und gemeinsame Ziele wieder erreichbar werden.

Kontakt

Mediation + Moderation Hasford

Ralf Hasford | Mediator · Moderator · Autor · Redner

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Telefon: +49 30 2363 9390

E-Mail: moderation@hasford.de

Web: https://mediation-moderation-hasford.com

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