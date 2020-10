Umschichtungen sprechen für Gold

Immer mehr Investoren steigen bei Gold ein. Dies bei sogar bereits erhöhtem Goldpreis. Denn die Aussichten sind weiter gut. Das gilt auch für Unternehmen mit guten Goldprojekten.

Analyst Michael Fitzsimmons gibt Ansätze, wie hoch der Goldanteil in einem gut ausgewogenen Portfolio heutzutage sein sollte. Galt bisher immer rund 5 Prozent des Finanzvermögens in Gold zu halten, so sollten Investoren jetzt mehr diversifizieren. Dies nicht auf die Anlageklassen abgestellt, sondern auf ihr tatsächliches Vermögen. Fitzsimmons erklärt, dass ein Vermögen von weniger als 1 Million US-Dollar zumindest 5 bis 10 Prozent Gold im Portfolio haben sollte.

Der Analyst geht zudem davon aus, dass in den USA die Vermögen zunehmen werden. Aber dadurch werden gerade die Amerikaner auch anfälliger für einen abwertenden US-Dollar. Daher sollten gerade Anleger mit mehr Vermögen auch größere Goldanteile halten. So sagt Fitzsimmons, dass bei einem Vermögen von 2 Millionen bis 5 Millionen US-Dollar bereits 15 Prozent bis 20 Prozent in Gold gehalten werden sollten. Bei 10 Millionen US-Dollar sollten es laut Fitzsimmons dann schon 30 Prozent bis 40 Prozent Gold im Portfolio sein.

Diese größere Diversifikation könnte neben einem guten Grundstock aus physischem Gold auch Gold-Aktien umfassen. Diese besitzen zwar ein höheres Anlagerisiko. Jedoch könnte damit auch eine höhere Rendite erwirtschaftet werden, wenn der Goldpreis stark bleibt oder wie erwartet langfristig weiter zulegen würde. Denn das Gold im Boden würde dadurch aufgewertet und damit auch die Bewertung der fundamental guten Goldunternehmen zulegen. Interessante Unternehmen mit aussichtsreichen Goldprojekten sind zum Beispiel Bluestone Resources und Filo Mining. Bluestone Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-summa-silver-aztec-minerals-bluestone-resources-auryn-resources-und-uranium-energy/ – besitzt in Guatemala das Cerro Blanco-Goldprojekt, welches bereits mit hervorragenden Bohrergebnissen punkten konnte.

Filo Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-mawson-resources-filo-mining-und-tarachi-gold/ – , Mitglied der Lundin-Gruppe, hält zu 100 Prozent im Alleineigentum die Kupfer-Gold-Liegenschaft Filo del Sol in Chile, gelegen in einem Gebiet mit einer Reihe von Bergbaubetrieben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/ -) und Filo Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/filo-mining-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015150268438

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015150268438

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BevCanna holt sich ehemalige Führungskraft von PepsiCo und SC Johnson als Leiterin seiner globalen Geschäftsstrategie ins Boot