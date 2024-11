UMT AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024

München (IRW-Press/31.10.2024) – Die UMT United Mobility Technology AG („UMT AG“, WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) hat ihren Halbjahresbericht 2024 auf Einzelabschlussebene veröffentlicht. Dabei verzeichnete die Gesellschaft für das erste Halbjahr 2024 eine Gesamtleistung in Höhe von TEUR 58 (Vorjahr: TEUR 97). Das Rohergebnis sank im Berichtsjahr um TEUR 40 auf TEUR 57 (Vorjahr: TEUR 97). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf TEUR -408 (Vorjahr: TEUR -263). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) hat sich zudem auf TEUR -556 (Vorjahr: TEUR -229) verschlechtert. Der Jahresfehlbetrag der UMT AG lag zum 30. Juni 2024 bei TEUR -556 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag TEUR -251).

Im ersten Halbjahr 2024 konnte die UMT AG, neben den aus Altbeteiligungen resultierenden Turbulenzen und den damit verbundenen Kosten, wieder beginnen, ein eigenständiges Beratungs- und Produktangebot zu konzipieren, zu entwickeln und mit einem speziellen Vertriebsteam eine europaweite Kundenansprache aufzubauen. Die erhöhten Kosten des ersten Halbjahres reflektieren dies leider deutlich.

„Die Gesellschaft befindet sich nach den erheblichen Herausforderungen der vergangenen Jahre nach wie vor in der Turnaround-Phase, insbesondere mit Blick auf die Erstellung und Erweiterung des eigenen Produktportfolios sowie den Aufbau des Vertriebs. Auf Basis eines vergleichsweise niedrigen operativen Kostenniveaus arbeiten wir mit Hochdruck daran, das operative Geschäft schlagkräftig zu erweitern. Die in Platzierung befindliche Wandelanleihe soll zudem dazu beitragen, Marketing und Vertrieb erheblich auszubauen und damit Kunden zu gewinnen und Umsätze zu steigern. Vergleicht man die Situation der UMT AG mit einem Flugzeug, so befindet sie sich nach einem längeren Sinkflug nun in der Durchstartphase. Nun ist der Steigflug das nächste Ziel“, sagt Erik Nagel, CEO der UMT AG.

Die UMT AG vermarktet und vertreibt als unabhängiger und beratungsbasierter Anbieter KI-Lösungen im Bereich Document und Process Management europaweit. Hierbei steht im Fokus die Lösung UMTVision, die unter paralleler und sequenzieller Kombination verschiedener KI-Modelle die Automatisierung sämtlicher textbasierter Prozesse in einer Vielzahl von Branchen, mit einer im Markt sonst nicht erhältlichen Flexibilität, bietet. Dies spielt insbesondere bei der Automatisierung und Verarbeitung externer Dokumente in unternehmensinterne Workflows eine wichtige Rolle, ähnlich einem künstlichen KI-Sachbearbeiter. Beispiele sind der Vergleich von Eingangsrechnungen mit den Bestelldaten, die automatische Bearbeitung von Schadensmeldungen unter Abgleich mit dem Tarifvertrag der Kunden oder die vollständig eigenständige Abarbeitung von Transportaufträgen im Logistikbereich.

Neben dem Ausbau des operativen Geschäfts prüft die UMT AG als Beteiligungsgesellschaft zudem die Beteiligung an Unternehmen, die inhaltlich zu den eigenen Kernkompetenzen passen. Ziel ist es, mittelfristig zu einem Anbieter fokussierter und skalierbarer Lösungs- und Produktangebote mit dem Schwerpunkt auf IT- und KI-basierte Effizienzsteigerung von Unternehmen zu werden. Im Fokus stehen hierbei Gesellschaften, deren Lösungen operativ gut positioniert sind und dadurch Chancen für europaweites Wachstum bieten. Aktuell werden hierzu vielversprechende Gespräche geführt. Primat des Handelns ist hier, sich an Unternehmen zu beteiligen, die operativ und finanziell stabil sind.

Der Halbjahresbericht 2024 ist auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Finanzberichte"

verfügbar.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG steht als innovatives Unternehmen vor allem für die Integration maßgeschneiderter Lösungen im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Der eigenentwickelte Payment Hub, KI und Blockchain ermöglichen der UMT AG, in dem stark wachsenden und nachgefragten Segment der Supply Chain Management Lösungen erfolgreich zu sein. Hierbei liegt der Fokus auf digitalen und skalierbaren Lösungen für das B2B-Segment. Zusätzlich strebt die UMT AG neben organischem Wachstum an, durch gezielte Akquisition von Unternehmen sowohl Kunden als auch Technologien aufzunehmen. Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen, die zur digitalen Transformation des Mittelstands beitragen.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70

ISIN: DE000A2YN702

wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

(Ende)

Aussender: UMT United Mobility Technology AG

Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 89 20 500 680

E-Mail: investor.relations@umt.ag

Website: www.umt.ag

ISIN(s): DE000A2YN702 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

