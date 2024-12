UMT AG veröffentlicht jährlichen Aktionärsbrief

München (IRW-Press/19.12.2024) – Die UMT United Mobility Technology AG hat heute ihren alljährlichen Aktionärsbrief ( umt.ag/aktionaersbrief-2024/) veröffentlicht.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG steht als innovatives Unternehmen für die Integration maßgeschneiderter Lösungen im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das Ziel ist Unternehmen dabei zu unterstützen, sich in einer zunehmend digitalen Wirtschaft erfolgreich zu positionieren. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind. Unter anderem werden mit ihrer innovativen Applied AI Lösung „UMTVision“ spezifische Lösungen für sehr kosten- und arbeitsintensive Prozesse bei Unternehmen angeboten.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ( www.boerse-frankfurt.de/aktie/umt-united-mobility-technology-ag-1) ISIN: DE000A2YN702 ( www.boerse-frankfurt.de/aktie/umt-united-mobility-technology-ag-1)) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

