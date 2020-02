umweltfreundliche Geschenke, umweltbewußte Geschenke, nachhaltige Geschenke, grüne Geschenke – etypisch.de

Das Ziel von e-typisch ist der Handel mit tierversuchsfreien, ökologisch, nachhaltig- und fair produzierten Geschenk- und Konsumgütern die plastikfrei versendet werden.

Mein Interesse an einem nachhaltigen, umweltfreundlichen und fairen Handel hat mich schon seit meinem Studium der Betriebswirtschaft beschäftigt, dass ich mit einer Diplomarbeit zum Thema „Kreislaufwirtschaft / Umweltökonomie abgeschlossen habe. Neben meiner langjährigen Tätigkeit in der beruflichen Weiterbildung ergab sich nun die Möglichkeit der Teilhaberschaft an einem stationären Geschenkartikel-Handel in Niedersachsen. Durch diese Situation und dem aktuellen Zeitgeist motiviert entstand die Idee auch alternative, umweltbewusste Käufergruppen anzusprechen. Diese Ideen wurden durch die Begegnung mit meiner, eher exotischen Kollegin Brigita Kobetic, im Jahr 2018 sehr stark konkretisiert, da sie mehrere Fremdsprachen professionell beherrscht.

Mit ihr kann nun die Idee eines, mittelfristig auch international agierenden, www.e-typisch.de professionell umgesetzt werden.

Wir haben unseren Onlineshop, www.e-typisch.de bzw. www.e-typisch.eu am 15.12.2019, mit einer überschaubaren Produktanzahl veröffentlicht. Der Inhalt, das Layout und auch die Funktionalität von www.e-typisch.de / www.e-typisch.eu wird sich zeitnah noch sehr erweitern und vertiefen.

Wir bleiben aber bei unseren Vorstellungen typische, kreative, nachhaltige Produkte anzubieten, setzen zukünftig aber vermehrt auch unsere kreativen Ideen als Produktzusammenstellungen / Sets um und begleiten unsere Kunden somit auf Ihrem nachhaltigen, umweltfreundlichen, tierversuchs- und schadstofffreien, also e-typischen Weg.

