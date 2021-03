Unabhängig, Selbstständig, Frei – Einblicke in den Traumjob Virtuelle Assistenz

Rea Samek erklärt in „Unabhängig, Selbstständig, Frei“, wie man die Freiheit, von überall zu arbeiten, erreichen kann.

Für immer mehr Menschen sind traditionelle Berufe nicht mehr besonders attraktiv. Die festen Arbeitszeiten und das Reisen zum Arbeitsplatz passen vielen Menschen nicht, vor allem, wenn sie eigentlich entweder Zeit mit ihren Kindern verbringen oder lieber die Welt bereisen möchten. Viele träumen von der Arbeit am Strand oder exotischen Orten, doch wie kann man wirklich mehr Zeit für sich selbst haben und dabei gleichzeitig Geld verdienen? Genau darum geht es in diesem Buch. Die Autorin widmet es allen Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen möchten, aber dabei ihre finanzielle Sicherheit nicht verlieren wollen. Es gibt einen Job, den man von der ganzen Welt aus oder einfach auch von daheim ausüben kann. Man kann sich die Zeit dabei selbst einteilen und bestimmt selbst, wie viel Geld man dabei verdient.

Die Leser lernen in „Unabhängig, Selbstständig, Freit“ von Rea Samek, wie sie selbst zum virtuellen Assistenten werden und sich ihre Träume von mehr Freiheit bei der Arbeit erfüllen. Die Autorin spricht hier aus eigener Erfahrung, denn sie selbst ließ sich als alleinerziehende Mutter erfolgreich auf dieses Abenteuer ein. Sie schrieb dieses Buch im sonnigen Florida und arbeitet immer da, wo und wann sie arbeiten will. Sie erklärt in ihrem Buch, was virtuelle Assistenz eigentlich ist, wie man sich selbst in diesem Bereich eine Karriere aufbauen kann und auf was man achten muss, um ohne Stress erfolgreich zu werden.

„Unabhängig, Selbstständig, Freit" von Rea Samek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18601-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

