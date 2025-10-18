Unchain your Greatness – Mit Mut und Motivation wachsen

Am 14.-16.11.2025 lädt Beate Glöser zum Live-Seminar „Unchain your Greatness“ ein, um mit Mut und Motivation persönliche Größe zu entfalten.

Freiburg, 12. November 2025 – Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit, das Live Seminar „Unchain your Greatness“ von Vortragsrednerin und Unternehmerin Beate Glöser findet dieses Jahr zum zweiten Mal im Raum Frankfurt am Main statt. Das inspirierende Intensivseminar verändert Leben und richtet sich an Menschen die zu ihrer wahren Größe finden wollen und mit Mut und Motivation für sich losgehen. Bereits die vergangenen Veranstaltungen führten bei zahlreichen Teilnehmenden zu tiefgreifenden Transformationen – viele von ihnen gingen gestärkt und als Gewinner in ihren Alltag zurück.

Bei diesem Intensivseminar lernst du, wie du dich von deinen Ketten löst und den nächsten Karriereschritt mit Motivation, Mut, und in Leichtigkeit erreichst. Dabei stärkst du dein Selbstvertrauen, damit du in deiner Karriere in deine wahre Größe findest.

In ihrem Vortrag zu Karriere, Wachstum, Mut „Das Leben ist ein Kindergarten. Spiel mit!“ nimmt Vortragsrednerin und Motivationsfrau Beate Glöser ihr Publikum auf ihre persönliche Reise und Karriere mit. Die Gründerin der Greatness Academy ermutigt das Publikum in ihrem Vortrag dabei, Motivation zu verinnerlichen, Größe zu zeigen und zu Gewinnern vom Spiel des Lebens zu werden und das auch noch ganz unkompliziert. Ihre eigene Karriere von der Kindergartenleiterin zur Millionenunternehmerin dient als Motivation und Inspiration für sich selber loszugehen und seine eigene Größe zu leben.

Über zweieinhalb Tage arbeiten die Teilnehmenden live mit Vortragsrednerin Beate und ihrem Team zusammen. Mit ihrer authentischen, unkomplizierten, nahbaren und motivierenden Art begleitet Beate die Gruppe persönlich durch intensive Coaching-Sessions. Gemeinsam werden unterbewusste Glaubenssätze und Blockaden aufgedeckt, die bisher den beruflichen Erfolg und die Karriere gebremst haben und mit Mut, Klarheit und einer klaren Schritt-für-Schritt Anleitung nachhaltig aufgelöst.

Nach dem Seminar triffst du andere Entscheidungen, erlaubst dir, zu wachsen und deine Größe zu entfalten. Mit Mut gehst du ins Ungewisse, schöpfst dein volles Potenzial und gehst gestärkt als Gewinner durchs Leben.

Die Autorin, Vortragsrednerin und Unternehmerin Beate Glöser schafft gemeinsam mit ihrem Team einen Raum voller Motivation, Verantwortung und Größe. Der entstehende „Druck“, wirkt wie ein Schleifstein, unter dem du zu einem noch stärkeren Diamanten wirst, neuen Mut und Motivation schöpfst für dich loszugehen. Mehr über Beate und ihre Vorträge erfährst du auf ihrem Profil bei der Redner-Agentur. Wer sie live erleben möchte, kann sich bereits jetzt ein Ticket für das nächste Unchain your Greatness Live Seminar im Mai 2026 sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greatness Academy GmbH

Frau Beate Glöser

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

Deutschland

fon ..: 07641 / 9599134

web ..: https://www.rednermacher.de/redner/motivation-mut-erfolg-leichtigkeit-ziele-beate-gloeser/

email : info@greatness-academy.de

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

Pressekontakt:

Greatness Academy GmbH

Frau Silke Baur

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

fon ..: 07641 / 9599134

email : silke@greatness-academy.de

