Und der Gewinner ist…

Nicht nur die wichtigsten Auszeichnungen der Filmbrache, die Oskars wurden vergeben. Auch zwei Bergbau-CEOs wurden für ihre Leistungen im Jahr 2022 geehrt.

Gewinner des Mining CEO Of The Year 2022 wurden zwei mit dem Lundin Family Trust verbundene Unternehmen. Die Auszeichnung wurde auf der PDAC verliehen. Die Lundin Group of Companies gibt es seit mehr als 50 Jahren und besteht aus 11 separaten Aktiengesellschaften mit dem Schwerpunkt auf den Rohstoffbereich. Meist ist die Familie Lundin einer der größten Anteilseigner. Hintergrund ist einmal ein Kupfer-Gold-Silber-Projekt an der chilenisch-argentinischen Grenze. Der zweite Preisträger besitzt eine hochgradige Goldmine in Ecuador, die bei sehr niedrigen Betriebskosten Gold produziert.

Sowohl in Chile und Argentinien als auch in Ecuador gibt es aber auch noch andere spannende Projekte. Da wäre einmal Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-first-hole-drilled-at-tatasham-geophysical-surveys-to-follow/ – mit seinem The Lost Cities Projekt im Andengebirge im Südosten von Ecuador. Gold und Kupfer sind hier vorhanden. Es vereinigt historische Aufzeichnungen sowie modernste Explorationstechniken und es könnte sich um die nächste Weltklasse-Entdeckung in Ecuador handeln. Dr. Keith Barron von Aurania Resources hatte nämlich die Goldlagerstätte Fruta del Norte in Ecuador entdeckt, die gerade zur Preisverleihung führte. In Argentinien, Chile und Bolivien gibt es das berühmte Lithium-Dreieck, bedeutsam für den wachsenden Lithiummarkt. Äußerst hochwertige Lithium-Salare werden für Lithium sorgen.

Hier erschließt Alpha Lithium – https://www.commodity-tv.com/play/alpha-lithium-is-building-a-pilot-plant-found-a-fresh-water-source-wants-to-expand-hombre-muerto/ – die Salare Tolillar und Hombre Muerto. Die wichtige Infrastruktur ist gegeben, die Projekte sind im hervorragenden Lithium-Gebiet und das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt. Da sollten sich Erfolge einstellen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -) und Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

