„Und was willst du werden wenn du groß bist?“ Kinderbücher die für Berufe begeistern als Werbegeschenk

2016 kam das Buch über den Klempner (mit eigenem Logo) heraus. Viele Firmen haben damals schon das Konzept verfolgt, früh über die Faszination des Berufes der Klempner:innen zu erzählen. Erfolgreich!

In einer Zeit, in der praktische Berufe oft im Schatten der digitalen Welt stehen, bringt das Kinderbuch „und der Klempner sitzt NICHT neben dem Klo, sondern montiert Metall an Dach und Wand!“ frischen Wind in die Bildungslandschaft. Dieses innovative Buch richtet sich nicht nur an kleine Leseratten, sondern auch an Unternehmen und Einrichtungen, die ihre eigene Markenidentität in das Buch integrieren möchten. So wird es möglich, Kinder spielerisch für verschiedene Berufe zu begeistern und ihnen die Vielfalt handwerklicher Tätigkeiten näherzubringen.

Die Geschichte spielt auf einem aufregenden Ritterturnier in Kesselstadt, wo Ritter Falzgraf von Doppelsteh um die Hand der holden Maid Lötina kämpft. Doch hinter der Rüstung verbirgt sich ein Flaschnermeister namens Andreas, der nicht nur seine Rüstung repariert, sondern auch eine Blechflasche für eine Ausstellung im Klempnermuseum baut. Hier beginnt das Abenteuer, das den jungen Lesern zeigt, wie spannend und kreativ handwerkliche Berufe sein können.

Das Buch bietet nicht nur eine fesselnde Erzählung, sondern auch wertvolle Informationen über die verschiedenen Berufe wie Flaschner, Klempner, Spengler und Blechner. Die Protagonisten – Andreas, Uli, Peter und Denise – zeigen eindrucksvoll, dass diese Berufe wahre Kunstfertigkeit erfordern. Sie nehmen die Leser mit auf eine Reise durch ihre Werkstätten und Baustellen und erklären anschaulich ihre Aufgaben und Herausforderungen.

Ein besonderes Highlight des Buches ist die Möglichkeit für Firmen und Einrichtungen, das Konzept individuell anzupassen. Mit eigenem Branding können Unternehmen ihre Werte und Botschaften direkt an junge Leser vermitteln. Dies schafft nicht nur eine Verbindung zur nächsten Generation von Fachkräften, sondern fördert auch das Interesse an handwerklichen Berufen.

„Wir möchten Kindern zeigen, dass Handwerk mehr ist als nur ein Beruf – es ist eine Kunstform“, sagt der Autor des Buches. „Durch spannende Geschichten und anschauliche Beispiele wollen wir Begeisterung wecken und den Kindern die Möglichkeit geben, sich mit diesen Berufen zu identifizieren.“

Das Buch eignet sich hervorragend für Schulen, Kindergärten sowie für Unternehmen aus dem Handwerkssektor, die ihren Nachwuchs fördern möchten. Es kann als Lehrmaterial oder als Geschenk verwendet werden und bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für Workshops oder Informationsveranstaltungen.

„… und der Klempner sitzt NICHT neben dem Klo, sondern montiert Metall an Dach und Wand.“ ist mehr als nur ein Kinderbuch; es ist ein Werkzeug zur Förderung von Talenten und zur Stärkung des Bewusstseins für handwerkliche Berufe in unserer Gesellschaft.

Für weitere Informationen über das Buch oder um Anpassungsmöglichkeiten zu besprechen, kontaktieren Sie bitte:

Buch & Bild Verlag Schörle

Autor: Andreas Buck

Titel: und der Klempner sitzt NICHT neben dem Klo, sondern montiert Metall an Dach und Wand.

Sonderauflagen mit eigener Markenidendität: Kinderbuch-Klempner-Sonderauflagen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W&D Schörle

Herr Hajo Schoerle

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland

fon ..: 07452 2690

web ..: http://www.schoerle.de

email : info@schoerle.de

