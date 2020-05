Unerwünschter Urlaub

Auch die Nachfrage nach Goldschmuck wird wiederkommen, so sehen es etwa die Goldhändler im berühmten Goldsouk in Old Dubai.

Am 24. März wurde der Goldmarkt in Dubai geschlossen und am 26. April wieder geöffnet, unter strengen Regeln der Distanzierung und Hygiene natürlich. Noch fehlen die Kunden, die sich an vergoldeten Sonnenbrillen, Abendkleidern oder Kronen erfreuen. „Wir gehen davon aus, dass wir bis Juli oder August wieder 50 Prozent der Geschäftstätigkeit erreichen werden“, sagt Tawhid Abdullah, Vorsitzender der Dubai Gold and Jewellery Group.

So ähnlich geht es vielen aus der Goldschmuckbranche. Die Nachfrage nach Goldschmuck ist durch die Covid-19-Krise deutlich eingebrochen. Doch wie das World Gold Council in seinem April-Bericht schreibt, werde die Stärke der Investitionsnachfrage diese Schwäche ausgleichen. Das in ETFs verwaltete Vermögen hat im April ein neues Rekordhoch erreicht. Und ist die Corona-Krise mal überstanden, ist der Hunger nach Goldschmuck vielleicht sehr groß. Dann wird auch der Goldsouk in Dubai seine lebhafte Atmosphäre wiedergewinnen.

Gold zahlt keine Zinsen oder Dividenden, aber mit Staatsanleihen ist derzeit auch kein Gewinn zu machen. Goldgesellschaften stehen aber dank des hohen Goldpreises gut da. Manche erhöhen sogar ihre Dividendenzahlungen. Setzen die Anleger auf Sparkonten, können sie nur zusehen wie das Geldvermögen langsam dahinschmelzt. Da wäre ein Investment in Goldaktien eine nicht zu unterschätzende Überlegung.

Bald Gold produzieren wird beispielsweise Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/treasury-metals-viele-gruende-fuer-eine-neubewertung/ -. Das Goliath-Projekt in Ontario hat bereits schöne Bohrergebnisse hervorgebracht. Die Bedingungen wie die Infrastruktur sind bestens.

In Nevada besitzt Corvus Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/corvus-gold-macht-grosse-neuentdeckung-unterhalb-der-lagerstaette-mother-lode/ – das North Bullfrog-Goldprojekt, das sich über 90,5 Quadratkilometer erstreckt und in 20 Kilometern Entfernung das Mother Lode-Goldprojekt. In den Projekten sind geschätzte 3,6 Millionen Unzen Gold und acht Millionen Unzen Silber enthalten.

