  • Ungewöhnliche Aktion: ANINOVA nimmt Fleischesser mit in eine Schweinemast – das Video geht viral

    Ein Fleischesser begleitet ANINOVA in eine Schweinemast, ist sichtbar geschockt – das Video seiner Reaktion erreicht über eine Million Menschen und regt zum Umdenken an.

    BildMit einer ungewöhnlichen Aktion sorgt die Tierrechtsorganisation ANINOVA e. V. derzeit für Aufsehen: Ein Fleischesser begleitet das Team in eine Schweinemastanlage – zum ersten Mal erlebt er unmittelbar, was hinter Fleischkonsum wirklich steckt. Das Video seiner Reaktion geht viral und erreicht innerhalb kürzester Zeit über eine Million Menschen.

    „Jeder Mensch sollte einmal gesehen haben, was sich hinter den hohen Mauern der Mastanlagen abspielt“, sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender von ANINOVA. „Wir sind überzeugt, dass echter Wandel nur dann entsteht, wenn Menschen nicht nur informiert, sondern emotional berührt werden.“

    Die Idee hinter der Aktion: Menschen, die Fleisch essen, sollen selbst erleben, wie Tiere in deutschen Ställen leben müssen – statt nur darüber zu lesen. Die Aufnahmen zeigen eindrücklich, wie emotional die Begegnung mit der Realität der Schweinehaltung sein kann. Der Beteiligte, der ANINOVA in der Vergangenheit im Bereich Marketing unterstützt hatte, war sichtlich bewegt:
    „Ich war wirklich schon an vielen unschönen Orten, das hier ist aber für mich der Vorhof zur Hölle“, sagt Flo.

    Obwohl er durch seine Zusammenarbeit mit ANINOVA bereits mit Aufnahmen aus Zucht-, Mast- und Schlachtbetrieben konfrontiert worden war, war dieser direkte Einblick für ihn eine völlig neue und tiefgehende Erfahrung.

    „Jeder, der Fleisch isst, sollte die Realität kennen. Nicht jeder kann selbst einen Stall betreten. Aber genau deshalb sind dokumentierte Aufnahmen so wichtig: Sie machen sichtbar, was sonst verborgen bleibt, und erreichen Millionen Menschen“, ergänzt Peifer.

    Das Video hat innerhalb weniger Tage allein auf Instagram über eine Million Menschen erreicht. Viele kommentieren, wie mutig sie es von Flo finden, sich dieser Erfahrung zu stellen. Andere schreiben, dass sie selbst so etwas nie könnten. Für viele war das Video der Anstoß, sich erneut mit dem eigenen Konsumverhalten auseinanderzusetzen.

    ANINOVA ruft dazu auf, das Video zu teilen – besonders mit Menschen, die noch Fleisch essen. „Wir möchten zeigen, dass Mitgefühl und Verantwortung im Alltag beginnen“, so Peifer. „Jede Auseinandersetzung mit der Realität kann der erste Schritt in Richtung Veränderung sein.“

    Weitere Informationen hier.
    Das Video bei Instagram ist hier zu finden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ANINOVA e.V.
    Herr Jan Peifer
    An der Autobahn 23
    53757 Sankt Augustin
    Deutschland

    fon ..: 02241-261549-2
    fax ..: 02241-261549-1
    web ..: http://www.aninova.org
    email : Presse@aninova.org

    Der Focus von ANINOVA e.V. liegt in den Bereichen Massentierhaltung und Pelz. Die Tierrechtsorganisation zeigt mit Aufdeckungen und Undercover Recherchen auf, wie sogenannte Nutztiere in Deutschland gehalten werden. Weitere Informationen unter www.aninova.org

    Pressekontakt:

    ANINOVA e.V.
    Herr Jan Peifer
    An der Autobahn 23
    53757 Sankt Augustin

    fon ..: 02241-261549-2
    web ..: http://www.aninova.org
    email : Presse@aninova.org


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. ANINOVA deckt auf: Video über das grausame System der Milchindustrie erreicht über 1 Mio Menschen a. Instagram
      Ein neues, emotional aufrüttelndes Video von ANINOVA hat innerhalb weniger Tage über 1 Million Menschen auf Instagram erreicht - und tief erschüttert....

    2. Nach Aufdeckung von Tierquälerei: Staatsanwaltschaft Münster nimmt Ermittlungen gegen Schweinemast auf
      Vor vier Wochen veröffentlichte ANINOVA e.V. erschreckendes Bildmaterial aus einer Schweinemast in Rheine (Kreis Steinfurt, NRW)....

    3. „Ein Leben an der Kette“ – So werden Kühe für die Molkerei Ehrmann gequält – ANINOVA veröffentlicht Video
      In Werbespots und Imagevideos von Ehrmann sind glückliche Kühe auf grünen Wiesen zu sehen. Diese Bilderbuch-Romantik hat mit der Realität nicht viel zu tun. ANINOVA (ehemals Deutsches Tierschutzbüro)...

    4. Zum Weltmilchtag (01.06): Die Miss Bayern, Carina Schätz, hat im ANINOVA Reaction-Video Tränen in den Augen
      "So brutal werden Milchkühe in Bayern und Deutschland misshandelt"...

    5. Oragins pflanzliche Käsemarke ,Future of Cheese‘ geht in den sozialen Medien viral und verzeichnet innerhalb von 24 Stunden über 300.000 Aufrufe
      Noch vor der erwarteten Lancierung seines Online-Shops erreicht Future of Cheese auf der beliebten Social-Media-Plattform TikTok offiziell den viralen Status. Damit bestätigt sich, dass das Interesse und die Nachfrage nach...

    6. TUGA Innovations veröffentlicht Video von Prototyp in Aktion
      — Unternehmen teilt Meilenstein online Vancouver, BC und Lissabon, Portugal – (1. Februar 2022) – TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF (TUGA Innovations oder das Unternehmen), das...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.