United Lithium Corp. schließt endgültige Vereinbarung über Erwerb einer 83,6%igen Beteiligung am Lithiumprojekt Kietyönmäki ab

Vancouver, British Columbia, 15. Dezember 2021 – United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0UL) ) (ULTH oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Sunstone Metals Limited (Sunstone), Scandian Metal Pty Ltd., Scandian Metals AB und Litiumlöydös Oy (Litiumlöydös) eine endgültige Vereinbarung (die Vereinbarung) über den Erwerb (der Erwerb) von 83,6 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Litiumlöydös abgeschlossen hat. Litiumlöydös ist ein finnisches Unternehmen, das sämtliche Anteile (100 %) an den Bergbaulizenzen hält, die dem Lithiumprojekt Kietyönmäki (das Projekt) im Lithiumgebiet Kietyönmäki zugrunde liegen.

Die Gegenleistung für den Erwerb beträgt insgesamt 420.000 Dollar in bar und 697.442 Stammaktien aus dem Kapital von ULTH (die ULTH-Aktien).

Die ULTH-Aktien werden zu einem angenommenen Preis von 0,6022 Dollar pro Aktie begeben und sind Gegenstand von Treuhandbeschränkungen, welchen zufolge 70 % dieser ULTH-Aktien vier (4) Monate nach dem Abschlussdatum des Erwerbs (das Abschlussdatum) begeben werden, die restlichen 30 % der ULTH-Aktien acht (8) Monate nach dem Abschlussdatum.

Der Abschluss des Erwerbs steht unter dem Vorbehalt bestimmter üblicher Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen. Die Vereinbarung ersetzt die zuvor am 4. Mai 2021 angekündigte Absichtserklärung und löst diese vollständig ab.

Das Projekt, das sich im Lithiumgebiet Kietyönmäki befindet, wurde Mitte der 1980er-Jahre vom Finnischen Geologischen Dienst (GTK) entdeckt.

Für das Board of Directors

Michael Dehn

Chief Executive Officer

Anlegerservice

(604) 259-0889

ir@unitedlithium.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über die Akquisition, das Geschäft und die Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Durchführung weiterer Akquisitionen, des Abschlusses der Akquisition einer Beteiligung von 83,6 % an Litiumlöydös und der Durchführung von Explorationsaktivitäten in Bezug auf seine Mineralprojekte. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, was unter anderem von den Risiken abhängt, dass die Akquisition nicht wie geplant oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, dass das Unternehmen keine weiteren Akquisitionen tätigt, dass das Unternehmen die Explorationsaktivitäten in Bezug auf seine Mineralprojekte nicht wie geplant (oder überhaupt nicht) durchführt und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

United Lithium Corp.

Faizaan Lalani

Suite 1080, 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@unitedlithiumcorp.com

Pressekontakt:

United Lithium Corp.

Faizaan Lalani

Suite 1080, 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : ir@unitedlithiumcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

