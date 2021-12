Universal Copper schließt Kernproben in Poplar ab

Vancouver, British Columbia, 14. Dezember 2021 – Universal Copper Ltd. (Universal Copper oder das Unternehmen) (TSX Venture: UNV) (Frankfurt: 3TA2) freut sich bekanntzugeben, dass alle Proben aus dem vor kurzem abgeschlossenen Bohrprogramm im Kupferprojekt Poplar (Poplar), südwestlich von Houston, B.C., jetzt zur Analyse an ALS Minerals Laboratory (ALS) in Nord-Vancouver, B.C., geschickt wurden.

Angesichts des zu Ende gehenden Jahres und mit dem Kern im Labor erwartet das Unternehmen, die Analyseergebnisse aus dem 3.000 Bohrmeter und sechs Bohrlöcher umfassenden Programm im Januar und Februar 2022 zu veröffentlichen. Sobald die Ergebnisse veröffentlicht wurden, wird das Unternehmen metallurgische Prüfungen mit Material aus den sechs Bohrlöchern später im ersten Quartal beginnen.

Wir früher bereits erwähnt, wurde die Erweiterung der Genehmigung für das Jahr 2022 beantragt. Diese Erweiterung wird dem Unternehmen Bohrungen an achtzig (80) weiteren Bohrstellen zur Aufwertung der vermuteten Ressourcen in Poplar in angedeutete Ressourcen und Arbeiten zur Erweiterung der Ressourcen in die Tiefe und nach Westen ermöglichen. Das Unternehmen überprüft die Explorationspläne für die neun (9) Ziele hoher Priorität auf der gesamten Liegenschaft, die im zweiten Quartal 2022 bebohrt werden sollen.

Clive Massey, Universal Coppers CEO und President, kommentierte: Wir erwarten ein wichtiges Jahr 2022 und freuen uns sehr, den Kern im Labor und in der Warteschlange zur Analyse und zu Ergebnissen zu haben. Sichtbares Kupfer wurde im Kern zur Zeit der Spaltung beobachtet, und wir freuen uns darauf, die Ergebnisse nach Erhalt zu veröffentlichen. Ich möchte erwähnen, dass die Labors Berichten zufolge aufgrund eines arbeitsreichen Zeitraums und Personalmangels Rückstaus haben, was den Erhalt der Ergebnisse leider verzögern wird.

QA/QC (Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle)

Die gesamte Länge des Kerns wurde zersägt und in drei Meter langen oder kürzeren Abschnitten beprobt. Mehrere Proben wurden in kürzeren oder längeren Abschnitten, basierend auf dem erkennbaren lithologischen, Alterierungs- oder Mineralisierungskontakt, genommen. Das Programm wurde von dem unabhängigen Geologen Raymond Wladichuk, P.Geo., von Waldo Sciences Inc., überwacht. Die Hälfte des Kerns wurde verpackt, versiegelt und bis zum Versand ans Labor sicher gelagert. Die andere Hälfte wurde an einem sicheren Lagerplatz einbehalten. Zertifizierte Referenzstandard-, Dolomit-Blind- und Doppelproben wurden in den Probenfluss jedes Bohrlochs abwechselnd an jedem 10. Abschnitt eingebracht. Die gesicherten und versiegelten Proben wurden in Reisbeutel verpackt, versiegelt und bis zur Übergabe an das örtliche Transportunternehmen zum Versand an ALS Minerals Laboratory (ALS) in Nord-Vancouver, B.C., sicher gelagert. ALS Minerals ist nach ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert und unabhängig von der Gruppe Universal und der Gruppe Doctors, den Liegenschaftsveräußerern.

Alle Kernproben werden unter Verwendung der Verfahrens MEICP-61 von ALS, einem Viersäuren-Aufschluss einer Probe von einem Gramm mit ICP-Abschluss, analysiert. Alle Kernproben wurden außerdem unter Verwendung des Verfahrens Au-ICP21 von ALS, einer 30 Gramm-Gold-Brandprobe mit ICP-AES-Abschluss, analysiert.

Über Poplar

Das 61.600 Hektar große Projekt Poplar enthält eine aktuelle unverwässerte angedeutete Mineralressource von 152,3 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,32 Prozent Kupfer, 0,009 Prozent Molybdän, 0,09 Gramm Gold pro Tonne (g/t Gold) und 2,58 g/t Silber und eine unverwässerte vermutete Mineralressource von 139,3 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,29 Prozent Kupfer, 0,005 Prozent Molybdän, 0,07 g/t Gold und 4,95 g/t Silber. Die Mineralressourcenschätzung unterliegt einem Cut-Off-Wert von 0,20 % Kupfer. Universal Copper weist Investoren darauf hin, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität haben.

Poplar liegt in einer historischen Bergbauregion, 35 Kilometer von der Mine Huckleberry und 42 Kilometer von der Silbermine Equity entfernt, in der geringer Schneefall ganzjährige Arbeiten ermöglicht. Die über Straßen zugängliche Liegenschaft wird von einer 138 Kva-Hydro-Stromleitung durchzogen und ist 88 Kilometer von Houston und 400 Kilometer Bahnlinie vom Tiefwasserhafen Prince Rupert entfernt.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), einem Mitglied des Advisory Board des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Universal Copper

Universal Copper Ltd. ist ein in Kanada ansässiges Kupferexplorationsunternehmen, das in der Akquisition und Exploration von Kupferliegenschaften tätig ist. Das Geschäftsführungsteam des Unternehmens verfügt über jahrelange Erfahrung in Exploration, Finanzwesen und effizienter Führung von börsennotierten Unternehmen. Universals Schwerpunkt liegt derzeit in der Entwicklung des Kupferprojekts Poplar, eines der am weitesten entwickelten Kupferprojekte in der Vorproduktionsstufe in British Columbia mit einer historischen Ressource gemäß 43-101.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.universalcopper.com

FÜR BOARD OF DIRECTORS

Clive Massey

Clive H. Massey

President & CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Tel: (604) 341-6870

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Universal Copper Ltd. der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung von Universal Copper Ltd. zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, übernimmt Universal Copper Ltd. keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Universal Copper Ltd

Clive Massey

830 – 1100 Melville Street

V6E 4A6 Vancouver, BC

Kanada

email : chmassey60@gmail.com

