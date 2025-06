Universal Digital Inc. kündigt „Bitcoin Treasury Strategy“ in ganz Nordamerika und Asien an

Unternehmen beginnt mit Aufstockung von Bitcoin-Reserven und unterzeichnet unverbindliche strategische Absichtserklärung mit der japanischen Firma GFA Co., Ltd.

– Ziel ist der Aufbau von Bitcoin-Reserven im 25 Billionen USD schweren Börsenmarkt Asiens

Vancouver, British Columbia – 16. Juni 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das Unternehmen oder Universal Digital) (CSE: LFG, FWB: 8R20) freut sich, die Einführung seiner Bitcoin Treasury Strategy bekannt zu geben, die eine wichtige Säule im Kapitalallokationsprogramm des Unternehmens bilden wird. In einem ersten Schritt hat das Unternehmen mit der ordnungsgemäßen Veräußerung seiner bestehenden AltCoin-Bestände begonnen. Der Erlös daraus wird im Rahmen eines neuen Reservenmodells umgeschichtet und für den Aufbau einer Bitcoin-Reserve verwendet.

Ziel dieser Strategie ist es, den Nettoinventarwert langfristig zu steigern und das Unternehmen auf den globalen Trend des Aufbaus digitaler Vermögenswerte im institutionellen Bereich einzustimmen. Universal Digital betrachtet Bitcoin als Ergänzung zu seinen Kapitalreserven und plant eine transparente und phasenweise Umsetzung seiner Strategie.

Im Rahmen dieser Initiative plant das Unternehmen Kooperationen mit börsennotierten Unternehmen in ganz Asien. Hier will man Bitcoin-Treasury-Modelle implementieren und das wachsende Interesse von Institutionen und Privatkunden an digitalen Vermögenswerten sowie die zunehmende Offenheit für Blockchain-basierte Finanzinnovationen in der Region nutzen. Laut Chainalysis entfielen zwischen Juli 2023 und Juni 2024 rund 8,9 % des weltweiten On-Chain-Transaktionsvolumens von Kryptowährungen auf Ostasien; für den Großteil der Aktivitäten waren institutionelle und professionelle Anleger in Märkten wie Japan, Südkorea und Hongkong verantwortlich. ¹

Um diese regionale Ausrichtung entsprechend zu fördern, schloss das Unternehmen am 12. Juni 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung (MOU) mit der Firma GFA Co., Ltd. (GFA), einem an der Tokyo Stock Exchange notierten, diversifizierten Finanz- und Technologiekonzern (TSE: 8783). Die MOU legt einen partnerschaftlichen Rahmen für die gemeinsame Weiterentwicklung von Unternehmensfinanzierungsmodellen auf Bitcoin-Basis in Japan fest.

Im Rahmen der MOU werden die Unternehmen gemeinsam folgende Bereiche sondieren:

– Einführung von Bitcoin-Reservenmodellen bei japanischen börsennotierten Firmen;

– Strukturierter Einsatz von Kapitalerhöhungs-Tools wie Warrants und marktbasierten Platzierungen zur Finanzierung von Bitcoin-Ankäufen;

– Verbesserung der Governance, der Beziehungen zu den Anlegern sowie der Rahmenbedingungen für die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten.

Die MOU schafft auch die Voraussetzungen für eine umfassendere Zusammenarbeit in Japans digitaler Wirtschaft, einschließlich gemeinsamer Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen, der Entwicklung von Unternehmensstrukturen auf Blockchain-Basis sowie Initiativen zur Vernetzung der Bitcoin-Nutzung mit kulturellem geistigem Eigentum und Web3-gesteuerten Konsumenten-Ökosystemen. Die MOU wurde nach dem Fremdvergleichsgrundsatz geschlossen, und es gibt keinerlei Beteiligungen von nahestehenden Parteien zwischen Universal Digital und GFA.

Mit unserer Bitcoin Treasury Strategy vollziehen wir bewusst einen Wandel im Kapitalmanagement: Mit der Einbindung von Bitcoin in unsere langfristigen Reserven wollen wir unsere Bilanz stärken und uns an die modernen Entwicklungen im globalen Finanzsektor anpassen, erklärt Tim Chan, CEO des Unternehmens. Der Rahmen, den wir mit GFA geschaffen haben, ermöglicht uns, die Ausweitung dieses Modells auf Asien zu sondieren, wo Digital Assets bei börsennotierten Unternehmen und institutionellen Anlegern immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Die Kombination aus der Erfahrung von Universal Digital und seinem Führungsteam, das mit dem Reservenaufbau in Kryptowährung und Bitcoin vertraut ist, und unseren Kenntnissen der japanischen Märkte macht uns zu einem starken Team. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Universal Digital und die gemeinsame Einführung des Bitcoin-Reservenmodells bei börsennotierten japanischen Unternehmen, so Gen Matsuda, CEO von GFA Co., Ltd.

Die MOU ist nicht bindend und schafft lediglich einen Rahmen für weitere Verhandlungen und gemeinsame Strukturgespräche.

Über Universal Digital Inc.

Das Unternehmen ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.

Über GFA CO., LTD

GFA Co. ist ein japanischer Konzern, der vor allem in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Cyber-Sicherheit, Space Production und Gaming tätig ist. Der Konzern hat seinen Betrieb in vier Geschäftssegmente unterteilt: Financial Services, Cyber Security, Space Production und Gaming. Das Segment Financial Services umfasst Finanzberatung, Beteiligungen und Darlehen, sowie Immobilienbeteiligungen. Zu den weiteren Geschäftsbereichen zählen die Vermietung, der Kauf/Verkauf sowie Maklerdienste für Immobilien bzw. besicherte Darlehen und Wiederverkauf von Immobilien.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Tim Chan

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: IR@universaldigital.io

Tel: (289) 646-6252

www.universaldigital.io

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf den Plan des Unternehmens, seine Altcoin-Bestände zu veräußern, und die Verwendung der daraus erzielten Erlöse, Aussagen in Bezug auf den künftigen Nettoinventarwert des Unternehmens, die Stärke der Bilanz und die finanzielle Belastbarkeit, Aussagen in Bezug auf die Pläne des Unternehmens und die erwarteten Vorteile der Absichtserklärung sowie Aussagen in Bezug auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens, die Marktpositionierung, das Engagement der Investoren, die behördlichen Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Kapital, die erwarteten Zeitpläne und die allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen und politischen Bedingungen. Solche Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, erwarten, glauben, planen, antizipieren, schätzen, planen, prognostizieren, vorhersagen und ähnlichen Begriffen erkennbar oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Altcoin-Bestände zu günstigen Preisen oder überhaupt zu veräußern, die Annahme, dass das Unternehmen seine erwartete Geschäftsstrategie fortsetzen wird, einschließlich des Eintritts in den asiatischen Markt, und die Annahme dass das Unternehmen und GFA in der Lage sein werden, eine verbindliche Transaktion oder eine Reihe von Transaktionen auf der Grundlage der unverbindlichen Absichtserklärung abzuschließen, die Geschäftsstrategie des Unternehmens, die Erwartungen hinsichtlich der Marktbedingungen, das Engagement von Investoren, die behördlichen Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Kapital, die erwarteten Zeitpläne, die Betriebskosten und andere geschäftliche und wirtschaftliche Erwägungen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung für vernünftig hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Altcoin-Bestände zu günstigen Preisen oder überhaupt zu veräußern, was sich auf die Verwendung der Erlöse aus einem solchen Verkauf auswirken würde, dass das Unternehmen und GFA nicht in der Lage sind, eine verbindliche Vereinbarung auf der Grundlage der Absichtserklärung abzuschließen und die oben dargelegten erwarteten Vorteile nicht zu realisieren, dass das Unternehmen seine Geschäftsstrategie in Bezug auf den asiatischen Markt oder die Bitcoin Treasury-Strategie ändert. Bitte beachten Sie den Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens vom 3. Juni 2025 für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr sowie den Abschnitt Financial Instruments and Related Risks im jüngsten Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr für eine weitere Beschreibung der für das Unternehmen geltenden Risiken.

¹ Chainalysis 2024 Bericht zur Geografie der Kryptowährungen – Regionaler Überblick: Ostasien

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Universal Digital Inc.

Peter Rhodes

1111 West Hastings Street, 15th Floor

V6E 2J3 Vancouver, BC

Kanada

email : contact@universaldigital.io

Pressekontakt:

Universal Digital Inc.

Peter Rhodes

1111 West Hastings Street, 15th Floor

V6E 2J3 Vancouver, BC

email : contact@universaldigital.io

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Corsair unterzeichnet strategische Partnerschaft mit Kera Energy für den internationalen Vertrieb von Pyrolyseöl Pan American Energy unterzeichnet Optionsvereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Tharsis in den Nordwest-Territorien