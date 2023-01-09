Universal Digital Inc. schließt strategische Investition in ReYuu Japan Inc. ab

Die Transaktion verschafft Universal Digital eine Plattform für die Expansion in die Technologie- und Digital-Asset-Märkte Asiens

Vancouver, British Columbia – 29. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (Universal Digital oder das Unternehmen) (CSE: LFG, OTCQB: LFGMF, FWB: 8R20) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Transaktion mit Seacastle Singapore Pte. Ltd. (Seacastle) hinsichtlich des Erwerbs einer strategischen Aktien- und Warrant-Beteiligung an ReYuu Japan Inc. (ReYuu), einem an der Tokioter Börse unter dem Kürzel 9425 (TSE: 9425) notierten Unternehmen, abgeschlossen hat.

Gemäß der definitiven Vereinbarung vom 1. September 2025 und nach Erfüllung aller üblichen Bedingungen sowie dem Einreichen aller erforderlichen Unterlagen bei den Aufsichtsbehörden hat das Unternehmen folgende Wertpapiere erworben:

– 200.000 Stammaktien – rund 3,48 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von ReYuu – für insgesamt rund 1.030.000 USD (einschließlich einer Beratergebühr in Höhe von 96.000 USD) in bar; und

– 8.000 Warrants für 45.434 USD. Jeder Warrant berechtigt Universal Digital bis zum Verfalldatum am 23. Juli 2028 zum Erwerb von 100 Stammaktien von ReYuu (insgesamt bis zu 800.000 Aktien) zum Ausübungspreis von 579 JPY pro Stammaktie.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Universal Digital auch die Option, bis zum 23. Juli 2028 bis zu 10.000 weitere Warrants von ReYuu von Seacastle zu erwerben. Der Kaufpreis pro weiteren Warrant entspricht entweder 1.000 JPY oder einem Wert, der nach einer von den Parteien bei Ausübung vereinbarten Black-Scholes-Formel berechnet wird, wobei der geringere Betrag maßgeblich ist. Jeder weitere Warrant berechtigt das Unternehmen nach Erwerb bis zum 23. Juli 2028 zum Erwerb von 100 Stammaktien von ReYuu (insgesamt bis zu 1.000.000 Aktien) zum Ausübungspreis von 579 JPY pro Stammaktie.

Nach Abschluss hält ReYuu gemäß der Vereinbarung nun das unverbindliche Recht, Kapitaleinlagen in Höhe von bis zu 100 Millionen USD für mögliche Digital-Asset-Käufe von Universal Digital zu ersuchen, denen das Unternehmen nach eigenem Ermessen nachkommen kann.

Mit dem Abschluss unserer Investition in ReYuu Japan betritt Universal Digital offiziell den Digital-Asset- und Technologiemarkt Asiens, so Chris Yeung, Chief Executive Officer von Universal Digital. ReYuus Position als notiertes Technologieunternehmen in Japan bietet uns eine skalierbare Plattform für die Entwicklung von Treasury- und Finanzierungsmodellen, die in der ganzen Region repliziert werden können.

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.

Über ReYuu

ReYuu ist an Unternehmen beteiligt, die sich mit der Wiederverwendung von mobilen Endgeräten sowie der Vermietung von Kommunikationsendgeräten an Unternehmen befassen. Im Rahmen des Wiederverwendungsgeschäfts werden in erster Linie gebrauchte Kommunikationsendgeräte wie Smartphones, Tablets und Computer an- und verkauft.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Chris Yeung

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: IR@universaldigital.io

Tel: (289) 646-6252

www.universaldigital.io

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten strategischen und marktbezogenen Nutzen der Investition des Unternehmens in ReYuu; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Investitionsstrategie für digitale Vermögenswerte, seine Marktpositionierung, das Bewusstsein der Anleger und die Einbindung der Stakeholder voranzutreiben; sowie Aussagen zur allgemeinen Geschäftsstrategie des Unternehmens, zur Einbindung von Investoren, zu behördlichen Genehmigungen, zur Verfügbarkeit von Kapital, zu erwarteten Zeitplänen und zu allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen und politischen Bedingungen. Solche Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, erwarten, glauben, planen, voraussehen, schätzen, geplant, prognostizieren, vorhersagen und anderen ähnlichen Begriffen oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse möglicherweise, könnten, würden, oder werden getroffen, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Fortsetzung der erwarteten Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; Erwartungen hinsichtlich der Marktbedingungen, des Engagements der Investoren, der behördlichen Genehmigungen; dass ReYuu das Unternehmen beim Aufbau einer skalierbaren Plattform für die Entwicklung von Treasury- und Finanzierungsmodellen in Japan unterstützen wird; dass das Unternehmen Zugang zu Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen erhält; sowie andere geschäftliche und wirtschaftliche Erwägungen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; das Risiko, dass das Unternehmen den erwarteten Nutzen seiner Investition in ReYuu nicht realisiert; die Abhängigkeit von Dritten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen (in Kanada, Japan oder anderswo); und die Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte und Kapitalmärkte. Bitte beachten Sie den Abschnitt Risk Factors im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens vom 3. Juni 2025 für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr.

