Unnötige Operationen – Beispiele und Alternativen in der Orthopädie und Unfallchirurgie

Dr. jur. Dr. med. Philipp Roth möchte Patienten mit „Unnötige Operationen“ zeigen, welche Alternativen es zu Operationen durch die konservative Orthopädie und Unfallchirurgie gibt.

Gesundheit hat im Leben aller Menschen einen hohen Stellenwert. In den letzten 100 Jahren der Menschheitsgeschichte hat sich in der Medizin viel verändert. Durch die Entwicklung der Naturwissenschaften und die Realisierung der Digitalisierung im Bereich der Medizin können heutzutage mehr Krankheiten gelindert werden als je zuvor. Die Medizin verändert sich immer noch in schnellen Schritten, aber auch der Druck, als Arzt immer mehr ökonomische Entscheidungen zu treffen, hat zugenommen. Ärzte werden als Entscheidungsträger für wichtige medizinische Entscheidungen wahrgenommen, doch in Wahrheit haben sowohl die Politik als auch die Verwaltung in vielerlei Bereichen das Sagen übernommen. Auch die Orthopädie ist hiervon betroffen. So manche Behandlungsmethode ist von der Bildfläche verschwunden und wird jungen Ärzten nicht mehr beigebracht.

Die in dem Buch „Unnötige Operationen“ von Dr. jur. Dr. med. Philipp Roth vorgelegte Beschreibung der Situation will belegen, welche positiven Aspekte die Orthopädie und Unfallchirurgie für die Bevölkerung selbst haben kann. Der Autor erklärt, warum heute so schnell zum Skalpell gegriffen wird und warum dies nicht immer die beste Lösung ist, vor allem wenn es um ältere Menschen geht. Der Autor gibt den Lesern dazu auch interessante Einblicke in die Welt der Ärzte und der Entscheidungen, die sie jeden Tag treffen müssen.

„Unnötige Operationen" von Dr. jur. Dr. med. Philipp Roth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25848-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

