Unser Beruf ist nicht das Problem – Autobiografie einer Krankenschwester

Madeline Winter erzählt in „Unser Beruf ist nicht das Problem“ von ihrem Werdegang als Gesundheits- und Krankenpflegerin.

Madeline Winter wurde im Jahr 1988 geboren und wuchs in einer Kleinstadt in Brandenburg auf. Sie zog im Jahr 2011 nach Berlin und ist seit mehreren Jahren eine ausgelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie hat im Laufe der Zeit in mehreren Krankenhäusern auf verschiedenen Abteilungen gearbeitet und sich nun dazu entschieden, ein Buch über ihre Erlebnisse zu schreiben.

Sie beschreibt in Form eines autobiografischen Romans „Unser Beruf ist nicht das Problem“ von ihrem Werdegang und wie sie den stetig wachsenden Personalmangel immer mehr zu spüren bekommt. Es wird ihr Jahr um Jahr bewusster, wie viel Platz der Beruf in ihrem Leben einnimmt und welche Bedeutung er zunehmend für sie spielt. Trotz der sich immer weiter zuspitzenden Umstände empfindet sie ihren Beruf als erfüllend und schätzt die Begegnungen, die sie tagtäglich durch ihre Arbeit hat – gleichzeitig will sie in ihrem Buch aber auch auf den stetig wachsenden Pflegenotstand aufmerksam machen.

Die Leser werden in dem autobiografische Roman in den Arbeitsalltag der Protagonistin geworfen und lernen sie zunächst Mal als Auszubildende kennen. Im Zeitraffer wird auf einer eindringlichen Art und Weise gezeigt, was es heutzutage bedeutet, Pflegekraft zu sein und die Verantwortung für eine Überzahl an Patienten zu tragen. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wohin das alles noch führen soll. Die Geschichte der Autorin gibt den Lesern einen schonungslosen Einblick in eine Berufswelt, die voller Herausforderungen und Probleme steckt, aber auch schöne Momente beinhaltet.

„Unser Beruf ist nicht das Problem" von Madeline Winter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15612-8 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

