Unser Fachbetrieb bietet Ihnen einen perfekten Recycling Dienst in ganz Deutschland an

Sofern für Sie die Umwelt, der Preis und der Datenschutz bei der IT und EDV Auslöschung bedeutend sind, können Sie unseren Dienst für sich in Gebrauch nehmen!

Es gibt viele Gründe, sich für unseren Dienst zu interessieren. Wir bieten Ihnen die kostenfreie Entsorgung von Ihrem Computer Abfall an und dies alles nach Din Norm 66399 Stufe H3, was den Datenschutz betrifft. Denn diesen dürfen Sie logischerweise nicht vernachlässigen, denn das wäre strafbar. Aber das wissen Sie sicher. Sofern Sie sich für unsere kostenlose Computer Entsorgung in Ettlingen entscheiden, machen Sie alles richtig. Wir kommen zu Ihnen, holen kostenlos Ihre Computer, PCs, Server, Monitore, Drucker, Kabel und mehr, ab. Sie bezahlen keinen Cent und können sich darauf verlassen, dass wir alle Speicher nach DSGVO ausmerzen. Bei uns ist Ihre Schutz wichtig, darum stellen wir Ihnen auch ein Zertifikat aus.

Wir bieten Ihnen die Elektroschrott Entsorgung in Ettlingen und das natürlich umweltverträglich. Wir haben uns mit umweltfreundlichen Partnern zusammengetan und recyceln und bemühen uns um die Wiederherstellung. Dies ist ziemlich wichtig für den Klimawandel, darob lassen wir auch einmal im Jahr auf unsere Kosten Bäume pflanzen. Mehr Angaben darüber, kriegen Sie auf unserer Internetseite. Wenn Sie unseren Dienst für sich in Gebrauch nehmen wollen, kontakten Sie uns per Mail oder über unser Kontaktformular. Schicken Sie uns Bilder von den Geräten, teilen Sie uns mit, in welchen Mengen wir ebendiese bei Ihnen abholen sollen und wie viele Datenspeicher noch vorhanden sind. So können wir uns auf diesen Arbeitseinsatz vorbereiten und Ihnen einen passenden Termin anbieten. Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Auftrag!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-laptops-edv-entsorgung-ettlingen.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

