Neu erschienen ist „Kleiner Weihnachtsbaum“ von Gary Cooper. Unser Bestseller für die ganze Familie: „Alice im Neuland“ von Paul Andersson. Digitale Vorleseaktion zum Vorlesetag am 20. November 2020.

Dieser kleine Weihnachtsbaum ist wahrlich ein großer Held. Er überwindet seine Angst und beschützt seine Feinde. Er reißt seine Wurzeln aus und ändert seinen Standpunkt. Er macht die Kinder glücklich und zaubert ein Lachen in ihr Gesicht! Der kleine Weihnachtsbaum schenkt ihnen das Allergrößte: Freundschaft!

Der massel Verlag ist stolz mit Gary Cooper einen ganz besonderen Autor entdeckt zu haben. Seine mutmachende Erzählung wurde traumhaft illustriert von der Animationskünstlerin Alla Churikova. Beide zusammen haben schon vor vielen Jahren dieses wunderbare Bilderbuch geschaffen, das jetzt erstmals veröffentlicht wird.

Gary Cooper

KLEINER WEIHNACHTSBAUM

ab 3 Jahre

Fantasie ist für Kinder ganz real. Sie ist das Wichtigste, was sie haben. Wir Eltern müssen das mehr und angstfrei fördern. Warum nicht ein Picknick im Schnee machen? Oder auf Bäume klettern? Mit Tieren reden und einen kleinen Weihnachtsbaum als Freund haben?

Am 20. November 2020 ist wieder der Vorlesetag. Gerne bieten wir zu diesem Tag eine Online-Lesung an, fragen Sie uns! Obwohl wir glauben, dass die Digitalisierung niemals echte Bücher, die Haptik von Papier und den Höhenflug der Gedanken ersetzen wird können. Also am besten selbst (Vor-)Lesen! Die Kinder werden es Ihnen danken;-)

* * *

Damit Weihnachten dieses Jahr nicht wieder zu früh kommt oder der Nikolaus mit leerem Sack da steht, haben wir schon jetzt einen Geschenketipp für Sie:

Paul Andersson

ALICE IM NEULAND

für die ganze Familie

Die Digitalisierung ist wohl die größte Herausforderung vor der wir stehen. Wir können diese Aufgabe nur menschlich bewältigen, wenn wir neu- und querdenken. Alles andere können Computer besser! Deshalb nähert sich Paul Andersson über ein Märchen diesem Neuland an. Kindgerecht, fantasievoll und mit überraschendem Tiefgang. Die Informationsseiten bieten einen Einblick in die vielfältigen Themen dieser technischen Revolution, die vor 50 Jahren im Silicon Valley begann.

»Es gibt Digital Natives und Digital Immigrants, das Buch versteht es auf warme, erzählerische Weise uns alle zu Digital Interests zu machen.«

Frank Dopheide, human unlimited

Beide Bücher können Sie im Online-Shop des massel Verlags bestellen. Oder natürlich bei Amazon oder Paypal – und wenn Sie ein Herz für den Buchhandel vor Ort haben – ganz einfach und persönlich dort!

