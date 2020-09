Unsere neuen skandinavischen Interior Design Marken: House-Doctor, Meraki, Nicolas Vahé und Monograph

Wir haben vier neue Marken in unsere Produktpalette aufgenommen: House-Doctor, Meraki, Nicolas Vahé und Monograph.

Bei Home Soul haben vier neue Marken Einzug gehalten. Sie stehen stehen für ein Leben voller Freude und Schönheit. Wir bieten wundervolle und elegante Produkte an, mit denen sich der Kunde rundum wohl fühlt. Unser Lagerbestand umfasst 1500 Artikel. Damit verfügen wir über eine ausreichende Anzahl von Möglichkeiten, mit denen unsere Kunden sich das Heim Ihrer Wünsche ausstatten können.

Wir inspirieren mit unserem Produkten. Egal ob für Wohnzimmer, Küche, Badezimmer oder Homeoffice. Wir helfen dem Kunden, sich seine persönliche Wohlfühloase zu schaffen, in der er sich vom Alltag erholen und neue Kraft schöpfen kann. Ein Zuhause mit Hygge Faktor im skandinavischen Stil, der sich durch Klarheit und Einfachheit auszeichnet und damit die Möglichkeit schafft sich ganz auf das Wichtigste zu besinnen.

Unsere neuen Marken kombinieren unterschiedliche Lebensbereiche: Haus, Arbeit, Genuss und Körperpflege. Schönheit im Haus für den Hygge-Faktor. Einfachheit und Eleganz bei der Arbeit für Kreativität und Inspiration. Qualitativ hochwertige Lebensmittel für den Genuss. Hochwertige Schönheitspflege zum Wohlfühlen. Dies schafft ein Gefühl des Wohlbefindens – in allen Lebensbereichen.

Die neuen Marken House-Doctor, Meraki, Nicolas Vahé und Monograph setzen auf aktuelle Trends und hochwertige Verarbeitung. Sie verbinden Moderne mit Einfachheit. Ein ästhetischer Look und eine harmonische Atmosphäre ist das Ziel.

House Doctor:

House Doctor bietet Möbel und Accessoires an. Er verbindet skandinavisches Design mit einer gemütlichen heimischen Atmosphäre und verwendet Materialien, Farbtöne und Oberflächen, die jede Einrichtung mit einem ästhetischen Aussehen und einer Atmosphäre der Harmonie verbindet.

Alle Produkte werden im Haus von House Doctor entworfen und strahlen dadurch eine gewisse Persönlichkeit aus. Der Stil ist provokant, persönlich und informell. Es ist an der Zeit, Elemente zu mischen, anstatt sie zu kombinieren.

Meraki:

Meraki bietet eine einzigartige Welt voller Wohlfühl- und Lifestyle-Produkte, die in Dänemark entworfen und entwickelt werden. Die Serie ist in einem kreativen Umfeld entstanden, inspiriert von der skandinavischen Ästhetik und mit einer Vorliebe für die Natur.

Meraki enthält sanfte und nährende Produkte mit Inhaltsstoffen, die aufgrund ihrer Qualität und natürlichen Aromen sorgfältig ausgewählt wurden.

Nicolas Vahé:

Nicolas Vahé glaubt, dass es einfach sein sollte, jeden Tag gute, schmackhafte und gesunde Lebensmittel zu essen. Deshalb hat er eine große Auswahl an köstlichen Produkten entwickelt, die auf der Grundlage einer starken Philosophie und einer Vorliebe für qualitativ hochwertige Lebensmittel und Rohstoffe hergestellt werden.

Ein Produkt von Nicolas Vahé wird immer ein Erlebnis außerhalb des Gewohnten bieten – sowohl was die Zutaten als auch die Verpackung betrifft, die wesentliche Bestandteile des Erlebnisses sind. Die Produkte erzählen eine Geschichte, schaffen eine Atmosphäre und machen in der täglichen Routine des Kochens Sinn.

Monograph:

Monograph ist eine dänische Marke, die kreative Denker und Unternehmer des täglichen Lebens mit Bürobedarf und stilvollen Schreibwaren versorgt.

Auf der Grundlage der skandinavischen Design-Ästhetik entwirft Monograph Qualitätsprodukte, die jedem Zuhause und Büro Stil, Komfort und Persönlichkeit verleihen. Die Herangehensweise von Monograph an das Design ist einfach. Damit soll das tägliches Leben verbessert und Gegenstände entworfen werden, die neben dem Aussehen auch ein funktionelles Bedürfnis erfüllen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Home Soul GmbH

Frau Kerstin Hopf

Orionweg 5

85609 Aschheim

Deutschland

fon ..: +49 89 2375 6800

fax ..: +49 89 2375 0680

web ..: https://home-soul.de

email : presse@home-soul.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

