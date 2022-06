„Unsere Tankstelle ist auf dem Dach“, ein Kinderbuch, das auch für Firmen und Organisationen hilfreich ist

Energie- und Mobilitätswende ist eine Generationen-Aufgabe. Um so wichtiger ist das offene Gespräch. So sind Neugierde und Fragen oft der Schüssel zu einer aktiven Veränderung.

Unsere Tankstelle ist auf dem Dach!

Die andere Autogeschichte für Kinder und Erwachsene

Wer von uns hätte nicht gerne eine eigene Tankstelle und Treibstoff im Überfluss?

Und das nicht nur wegen der enorm gestiegenen Energiepreise, sondern auch um der möglichen Unabhängigkeit Vorschub zu leisten. Wie, das beschreibt Autor und Illustrator, Hajo Schörle in seinem Vorlesebuch „Unsere Tankstelle ist auf dem Dach! Die andere Autogeschichte für Kinder und Erwachsene“. Auf 32 liebevoll gestalteten Druckseiten schildert Schörle, wie Strom von der Photovoltaikanlage auf dem Dach ins Elektroauto gelangt. Dank seiner bildhaften Sprache versetzt er selbst kleinste Zuhörer in die Lage, komplexe Sachverhalte und entsprechende Zusammenhänge zu verstehen. In Kombination mit seinen handgemalten Illustrationen zeigt Schörle auf, wie nachhaltig erzeugte Energie ein Elektrofahrzeug antreibt und seine Insassen von A nach B transportiert. Selbstverständlich dürfen dabei auch die Beschreibung von Ladevorgängen sowie der Vergleich zwischen Elektro- und Verbrennungsmotoren nicht fehlen.

Erstaunlich umfassend vermittelt das Vorlesebuch wie sich nachhaltige Energiekonzepte in überraschend einfacher Weise konsequent umsetzen lassen. Hauptdarsteller der Vorlesegeschichte sind das Geschwisterpaar Elena und Lukas. Gemeinsam mit ihren Eltern erleben die Kinder die Montage der neuen Solaranlage auf dem Dach des elterlichen Hauses. Und auch bei der Anschaffung des neuen Elektroautos sowie der ersten Ausfahrt sind sie dabei.

Beim Vorlesen und dem Anschauen der informativen Bilder können besonders aufmerksame Zuhörer zahlreiche Dinge entdecken. So fallen zum Beispiel die Namen des Autoverkäufers Herr Volter oder des Technikers Herr Stromanski positiv auf. Aber auch kleine Details wie der Ladevorgang von Lukas‘ Modellauto oder das „E“ auf dem Kennzeichen des neuen Elektroautos der Familie werden dargestellt. Dabei erfahren Leser und Zuhörer wie der Familie die Energiewende gelingt, indem der eigene Strom vom Dach zum Beispiel das Elektroauto antreibt.

Alles in Allem ist das neue Vorlesebuch des Buch & Bild Verlages „Unsere Tankstelle ist auf dem Dach!“ ein gelungenes Kinderbuch. Neugierige Entdecker aber auch so manchen Erwachsenen führt es zielsicher an das Thema nachhaltiger Energienutzung und zeitgemäßer Elektromobilität heran.

Das Buch ist im Buch & Bild Verlag erschienen

Erhältlich im Buchhandel, Versandhandel oder Verlagsshop

geheftet, DIN A6, 100% Recycling Papier

32 Seiten

ISBN: 978-3-926341-23-5

Der Verlag unterstützt dabei Firmen, die mit diesem Buch zu einem offenen Dialog in der Familie betragen wollen. Zum einen mit der kostenlosen und individuellen Anpassung für Firmen, Hersteller, Organisationen und Gemeinden. Zum anderen mit günstigen Staffelpreisen für diese Sonderauflagen.

Hier finden Sie weitere Infos: „Sonderauflagen – Unsere Tankstelle ist auf dem Dach“

Anfragen, Kontakt:

Hajo Schoerle

Grafiker, Verleger, Lehrbeauftragter an der HS Rottenburg (WPF Elektromobilität), Referent und Initiator für E-Mobil-Veranstaltungen und Arbeitskreise

Lise-Meitner-Str 9

72202 Nagold

Deutschland

Telefon: 07452 2690

www.schoerle.de

info@schoerle.de

