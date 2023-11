Unsicherheiten und Krisen verlangen nach Gold und Silber

Unwägbarkeiten und Krisenherde gibt es mehr als genug. Silber und Gold im Depot sorgen für Sicherheit.

Die Dualität des Silbers – Anlagemetall und Industriemetall – spricht für eine Unterstützung beim Silberpreis. Das Technologiemetall Silber wird oft zu Unrecht als kleiner und damit unbedeutender Bruder des Goldes bezeichnet. Kommt es zu einem Gold-Bullenmarkt, schneidet Silber meist besser ab als Gold. In Zeiten von Rezessionen aber, wenn die Fertigungsnachfrage nachlässt, ist dies der Silbernachfrage und damit dem Silberpreis nicht so zuträglich. Aktuell kostet die Unze Silber zirka 23,80 US-Dollar. 26 bis 28 US-Dollar je Unze ist die Marke, die der Silberpreis in den vergangenen Jahren immer wieder getestet hat. Dieses Jahr wurde Anfang März ein Tief erreicht, als die Unze Silber für kurze Zeit unter 20 US-Dollar zu haben war. Im Mai dann mussten mehr als 26 US-Dollar berappt werden. Es wirkte unter anderem die Bankenkrise. Ob Silber nun endlich teurer wird, da sind sich die Analysten uneinig. Ein Durchbruch über 30 US-Dollar je Unze Silber ist jedoch möglich. Vor allem, wenn die Geldpolitik der Fed zu Zinssenkungen überschwenkt, der Goldpreis dann steigt.

Laut dem Silver Institute soll die industrielle Silbernachfrage im laufenden Jahr auf einen Rekordwert steigen. Stromnetze, Photovoltaik, Unterhaltungselektronik, 5G-Netze und die Automobilbranche werden den Silberbedarf anheizen. Dies wird auch die sinkende Silbernachfrage aus dem Bereich Schmuck und Silberwaren wett machen. Bei der Silberförderung wird eine um zwei Prozent geringere Ausbeute als im Vorjahr erwartet. Insgesamt erwartet der Markt für 2023 ein Defizit beim Silber, dies das dritte Jahr in Folge. Dieses Defizit soll laut Metals Fokus auch in den nächsten Jahren weiterbestehen.

Auf Silber können Anleger mit Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – setzen. Dessen Codero-Silberprojekt in Mexiko gehört zu den größten Silberlagerstätten auf der Erde.

Soll es der große Bruder Gold sein, so gefällt zum Beispiel Caledonia Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ – mit seiner erfolgreich produzierenden Blanket-Mine in Simbabwe. Ein neuer vierteljährlicher Produktionsrekord konnte gerade gemeldet werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

