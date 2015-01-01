Unter der Wasseroberfläche: Die schönsten Tauchreviere in Türkiye

Sommerurlaub bedeutet für viele heute mehr als Sonne und Strand. Immer mehr Reisende möchten aktiv sein und ihr Urlaubsziel auch unter Wasser entdecken.

Das zeigt auch die aktuelle _Diving Tourism Market Analysis_: Mehr als 65 Prozent der Abenteuerreisenden interessieren sich gezielt für Aktivitäten im Wasser, darunter auch das Gerätetauchen. Mit drei glasklaren Meeren zwischen Europa und Asien bietet Türkiye dafür beste Voraussetzungen. Im Mittelmeer und in der Ägäis finden Taucher einige der schönsten Reviere der Region, ganz gleich, ob sie zum ersten Mal abtauchen oder bereits viel Erfahrung mitbringen.

Die Tauchsaison ist in vielen Teilen von Türkiye besonders lang. Dazu kommt eine große Auswahl an Tauchplätzen. Mal geht es zu historischen Schiffswracks, mal durch Höhlen oder Canyons, an anderen Stellen warten Steilwände oder Nachttauchgänge. Wer lieber vom Boot aus startet, findet dafür ebenso viele Möglichkeiten. Unterstützt wird das Angebot von zahlreichen professionellen Tauchschulen, die Kurse und geführte Touren für jedes Erfahrungsniveau anbieten. Zu den bekanntesten Tauchregionen gehören die Türkische Riviera und die Ägäisküste.

Die schönsten Tauchreviere an der Türkischen Riviera

Antalya zählt zu den wichtigsten Tauchregionen von Türkiye. Besonders Kas hat sich international einen Namen gemacht und wird regelmäßig zu den zehn besten Tauchrevieren der Welt gezählt. Zwischen Kas, Kalkan und Kemer sorgen klares Wasser und ausgezeichnete Sichtweiten für ideale Bedingungen. Unter Wasser begegnen Taucher Unechten Karettschildkröten (Caretta caretta), Braunen Zackenbarschen, Mittelmeer-Mönchsrobben und ausgedehnten Seegraswiesen.

Kas ist außerdem eines der bedeutendsten Zentren für Unterwasserarchäologie in Türkiye. Rund um die Insel Besmi liegen antike Amphoren, Anker und Pithoi auf dem Meeresboden. Ein beliebter Tauchplatz ist auch das Wrack einer Dakota-Maschine. Das Flugzeug wurde bewusst versenkt und dient heute als künstliches Riff. Inzwischen haben sich helle Algen darauf angesiedelt, weshalb der Tauchplatz besonders bei Unterwasserfotografen beliebt ist. Ebenfalls bekannt ist Kanyon mit seiner tunnelartigen Höhle und dem historischen Dimitri Wrack.

Weiter östlich bietet auch Alanya zahlreiche Tauchplätze für Anfänger und erfahrene Taucher. Zu den bekanntesten gehören Akvaryum und Amfora, benannt nach den Amphoren, die dort gefunden wurden. Ebenso beliebt sind die Korsan Höhle und die Asiklar Höhle mit ihren weitläufigen Unterwasserhöhlen.

Erstklassige Tauchreviere in der Ägäis

Auch die Ägäisküste gehört zu den besten Tauchregionen von Türkiye. Von Norden bis Süden gibt es zahlreiche Tauchplätze. Besonders die Provinz Mugla mit Bodrum, Marmaris, Fethiye und Datça ist für ihr klares Wasser, geschützte Buchten und sehr gute Sichtweiten bekannt.

Bodrum gilt nicht nur als eines der bekanntesten Luxusreiseziele von Türkiye, sondern auch als beliebtes Tauchrevier. Zu den bekanntesten Tauchplätzen gehören die Insel Orak, die Delikli Höhle, die Bucht von Poyraz sowie das Große und das Kleine Riff. Die beiden Riffe zwischen Bodrum und Kara Ada sind für ihren Artenreichtum und ihre guten Sichtverhältnisse bekannt. Gleichzeitig bieten sie Tauchgänge, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Taucher geeignet sind.

Auch andere Orte an der Ägäisküste haben unter Wasser einiges zu bieten. Vor Kusadasi in der Provinz Aydin liegt ein versenkter Airbus A300. Das Flugzeug dient heute als künstliches Riff und zählt zu den außergewöhnlichsten Tauchplätzen von Türkiye. Vor der Küste von Çesme erwarten Taucher unter anderem die Yatak Odasi Höhle, die Insel Fener sowie Yarik Kaya auf Esek Adasi, ein Tauchplatz, der besonders bei erfahrenen Tauchern beliebt ist.

Geschichte unter Wasser erleben

Noch weiter nördlich wartet mit Çanakkale ein weiteres Tauchrevier, das Natur und Geschichte miteinander verbindet. Zwischen dem Golf von Saros und der Halbinsel Gallipoli gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Unterwasserwelt zu erkunden. Die natürlichen Strömungen im Golf von Saros halten das Wasser besonders sauber. Dadurch herrschen hier ausgezeichnete Sichtverhältnisse und eine artenreiche Unterwasserwelt.

Çanakkale ist zugleich eng mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs verbunden. Vor der Halbinsel Gallipoli, die auf der UNESCO Tentativliste steht und zu den am besten erhaltenen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs zählt, liegen zahlreiche Schiffswracks auf dem Meeresboden. An insgesamt 17 Tauchplätzen können Taucher Wracks wie die SS Milo, die Lundy oder die HMS Louis entdecken. Sie erinnern an die Gallipoli-Kampagne und machen eines der bedeutendsten Kapitel der Geschichte auch unter Wasser erlebbar.

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