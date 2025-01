Unternehmensverkauf: Im Alleingang oder mit professionelle Unterstützung?

Was muss ich beim Verkauf meiner Firma beachten? Verkaufe ich meine Firma in Alleingang, oder wende ich mich an einen Nachfolgeberater?

Der Verkauf eines Unternehmens ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Doch soll man den Verkaufsprozess im Alleingang durchziehen oder sich professionelle Unterstützung holen? Diese Frage stellt sich vielen Inhaberinnen und Inhabern von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), wenn sie über ihre Nachfolge nachdenken. Eine falsche Entscheidung kann erhebliche finanzielle Einbußen oder gar das Scheitern des Verkaufs nach sich ziehen.

Der trügerische Reiz des Alleingangs

Auf den ersten Blick scheint der selbstständige Unternehmensverkauf verlockend: keine Maklergebühren, volle Kontrolle und direkte Verhandlungen mit potenziellen Käufern. Doch dieser Weg birgt Risiken. Fehlende Marktkenntnis, unrealistische Preisvorstellungen oder die falsche Käuferansprache führen oft dazu, dass sich der Verkaufsprozess unnötig in die Länge zieht oder gar scheitert. Zudem ist der Aufwand enorm: Wer sein Unternehmen verkauft, muss neben der eigentlichen Geschäftsführung auch Verhandlungen führen, Unterlagen aufbereiten und Käufer prüfen.

Professionelle Unterstützung: Mehr Sicherheit, bessere Ergebnisse

Alternativ gibt es professionelle Begleitung, die Verkäufern Zeit spart und Risiken minimiert. Experten für Unternehmensnachfolge bieten fundierte Unternehmensbewertungen, gezielte Käufersuche und eine strukturierte Verkaufsstrategie. Dies steigert nicht nur die Verkaufschancen, sondern sorgt auch für eine realistische Preisfindung. Gerade für KMU kann dies den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Der Mittelweg: Nachfolge-Coaching als neue Lösung

Zwischen dem riskanten Alleingang und der kostenintensiven Maklerlösung gibt es einen neuen Ansatz: das KMU-Nachfolge-Coaching. Dieses Modell ermöglicht es Unternehmern, ihren Verkauf weitgehend eigenständig zu steuern, jedoch mit professioneller Anleitung. Verkäufer profitieren von strukturierten Prozessen, praxisnaher Beratung und einem 360°-Nachfolge-Check, der den Unternehmenswert und die Verkaufschancen realistisch bewertet. Zudem bleiben die Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Maklerprovisionen bis zu 90 % niedriger.

Fazit: Eine fundierte Entscheidung ist entscheidend

Ob Alleingang oder professionelle Unterstützung – Unternehmer sollten sich frühzeitig mit ihrer Nachfolge beschäftigen. Der Unternehmensverkauf ist ein komplexer Prozess, bei dem Strategie und Marktkenntnis über den Erfolg entscheiden. Wer sich rechtzeitig informiert und die richtigen Weichen stellt, hat die besten Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Interessierte unter: https://www.schenk-und-partner.com/fachberater-fuer-unternehmensnachfolge

