Unternehmer und Speaker startet außergewöhnliches Ironman-Comeback nach Bandscheibenvorfall

Vom Bandscheibenvorfall zurück zur Ironman-Startlinie: Unternehmer und Mentaltrainer Mario Oberstrass dokumentiert sein außergewöhnliches Comeback.

Villach, Juni 2026 – Acht Jahre lang schien das Kapitel Ironman für Mario Oberstrass abgeschlossen. Nach mehreren Ironman-Finishes, einem Bandscheibenvorfall und deutlicher Gewichtszunahme verabschiedete sich der Unternehmer, Speaker und Mentaltrainer vom Gedanken an eine Rückkehr auf die Langdistanz. Heute, mit 120 Kilogramm Körpergewicht und anhaltenden Rückenproblemen, verfolgt er ein Ziel, das viele für unrealistisch halten würden: In genau einem Jahr möchte er wieder an der Startlinie eines Ironman stehen.

Für Oberstrass geht es dabei um weit mehr als Sport. Das Projekt versteht er als öffentliches Experiment über Veränderung, Selbstführung und die Frage, wie Menschen mit Rückschlägen umgehen.

„Viele Menschen glauben, mentale Stärke bedeutet, immer motiviert zu sein. Meine Erfahrung ist eine andere. Mentale Stärke zeigt sich dann, wenn Motivation längst verschwunden ist und man trotzdem weitermacht“, erklärt der Kärntner Unternehmensberater.

Der heute 47-Jährige absolvierte seinen ersten Ironman bereits 2013. Nach einem Jahr konsequenter Vorbereitung erreichte er das Ziel nach 12 Stunden und 38 Minuten. In den Folgejahren absolvierte er weitere Langdistanzen und sammelte Erfahrungen, die ihn bis heute prägen. Doch gesundheitliche Probleme, berufliche Verantwortung und veränderte Prioritäten führten dazu, dass der Ausdauersport immer weiter in den Hintergrund rückte.

Besonders der Bandscheibenvorfall stellte einen Wendepunkt dar. Über Jahre hinweg begleiteten ihn Schmerzen und Einschränkungen im Alltag. Gleichzeitig stieg das Körpergewicht deutlich an. Die Vorstellung, nochmals einen Ironman zu absolvieren, erschien immer unrealistischer.

Genau deshalb entschied sich Oberstrass für dieses Ziel.

„Ein Bandscheibenvorfall ist eine Tatsache. Übergewicht ist eine Tatsache. Das Alter ist eine Tatsache. Die entscheidende Frage ist aber, welche Geschichte wir daraus machen.“

Diese Frage begegnet ihm auch in seiner täglichen Arbeit. Als Unternehmensberater, Mentaltrainer und Speaker begleitet er seit vielen Jahren Unternehmer, Führungskräfte und Teams bei Veränderungsprozessen. Dabei beobachtet er immer wieder ein ähnliches Muster: Menschen definieren sich über ihre Vergangenheit und leiten daraus ab, was künftig möglich oder unmöglich sei.

„Viele Menschen tragen Geschichten mit sich herum, die sie klein halten. Sie sagen: Dafür bin ich zu alt. Dafür bin ich nicht talentiert genug. Dafür habe ich zu viele Rückschläge erlebt. Irgendwann werden diese Geschichten stärker als die Realität.“

Das Ironman-Projekt soll deshalb bewusst nicht als sportliche Heldengeschichte verstanden werden. Vielmehr sieht Oberstrass darin ein Praxisbeispiel für langfristige Veränderung. Während viele Vorhaben an kurzfristiger Motivation scheitern, sieht er den entscheidenden Hebel in täglichen Gewohnheiten, klaren Entscheidungen und konsequenter Umsetzung.

Die Vorbereitung auf den Wettkampf wird er in den kommenden Monaten öffentlich dokumentieren. Geplant sind regelmäßige Einblicke in Training, Gewichtsreduktion, mentale Herausforderungen, Rückschläge und Fortschritte. Dabei soll bewusst auch gezeigt werden, dass Veränderung selten geradlinig verläuft.

„Wir leben in einer Zeit, in der oft nur Ergebnisse sichtbar werden. Mich interessieren die Prozesse dahinter. Die frühen Morgenstunden. Die Tage ohne Motivation. Die Zweifel. Die kleinen Entscheidungen, die niemand sieht. Dort entsteht Veränderung.“

Ob das Ziel am Ende erreicht wird, steht für ihn nicht im Mittelpunkt. Entscheidend sei die Entwicklung auf dem Weg dorthin.

Für den Unternehmer steht bereits heute fest, dass der eigentliche Erfolg nicht am Wettkampftag entschieden wird.

„Der wichtigste Schritt passiert nicht an der Ziellinie. Er passiert an den Tagen, an denen niemand zusieht.“

Über Mario Oberstrass

Mario Oberstrass ist Unternehmensberater, Mentaltrainer, Speaker und Autor aus Kärnten. Nach über 20 Jahren Führungserfahrung im internationalen Einzelhandel begleitet er heute Unternehmen, Führungskräfte und Menschen in Veränderungsprozessen. Zu seinen Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie internationale Organisationen, öffentliche Institutionen und Behörden. Er ist Autor mehrerer Bücher, Entwickler des KOMPASS-Modells für nachhaltige Veränderung, Gewinner des International Speaker Slam 2025 sowie fünffacher Ironman-Finisher.

Pressekontakt

Mag. Mario Oberstrass

Am Kompass Consulting e.U.

www.am-kompass.at

hallo@am-kompass.at

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Am Kompass Consulting

Herr Mario Oberstrass

Dorfstraße 20

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Österreich

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Am Kompass Consulting e.U. ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in Kärnten, die Unternehmen, Führungskräfte, Teams und Einzelpersonen in Veränderungsprozessen begleitet. Gegründet von Mag. Mario Oberstrass, verbindet das Unternehmen über 20 Jahre internationale Führungserfahrung mit Mentaltraining, Unternehmenskultur, Leadership-Entwicklung und nachhaltiger Transformation. Das Herzstück der Arbeit bildet das eigens entwickelte KOMPASS-Modell, ein siebenstufiger Entwicklungsprozess für Klarheit, Umsetzung und langfristige Veränderung.

Mario Oberstrass war mehr als zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen des internationalen Einzelhandels tätig und verantwortete große Teams, komplexe Organisationsstrukturen sowie wirtschaftliche Ergebnisse. Heute begleitet er Organisationen unterschiedlichster Größen – vom kleinen Familienbetrieb über mittelständische Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen. Darüber hinaus arbeitet er mit öffentlichen Institutionen, Behörden, Bildungseinrichtungen und Non-Profit-Organisationen zusammen.

Die Schwerpunkte von Am Kompass Consulting liegen in den Bereichen Führung, Selbstführung, Unternehmenskultur, Change-Prozesse, mentale Stärke, Mitarbeiterbindung und persönliche Entwicklung. Das Unternehmen unterstützt Führungskräfte und Teams dabei, Orientierung zu gewinnen, Verantwortung zu übernehmen und Veränderung nachhaltig im Alltag zu verankern. Ergänzt wird das Angebot durch Keynotes, Workshops, Coachings sowie innovative Erlebnisformate wie Eisbaden, Feuerlauf und andere erfahrungsorientierte Entwicklungsprogramme.

Als Speaker, Bestseller-Autor und Gewinner des International Speaker Slam 2025 erreicht Mario Oberstrass regelmäßig Menschen auf Bühnen, in Unternehmen und in den Medien. Seine Arbeit basiert auf der Überzeugung, dass erfolgreiche Veränderung nicht bei Strategien beginnt, sondern bei den Menschen, die sie umsetzen. Ziel von Am Kompass Consulting ist es, Klarheit zu schaffen, Vertrauen zu stärken und Entwicklung so zu begleiten, dass sie langfristig Wirkung entfaltet.

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