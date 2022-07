Unternehmerin Helen Hain feiert mit MarketDialog 20-jähriges Jubiläum

In den letzten 20 Jahren hat Helen Hain ihre Vertriebsberatungs- und Kommunikationsagentur MarketDialog mit Sitz in Eschborn, von Null zur führenden Agentur im Rhein-Main Gebiet geführt.

2002 war sie dabei ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil die Vertriebsagentur, für die sie voller Enthusiasmus tätig war, Insolvenz anmeldete. Wut machte sich in ihr breit. Diese Wut verwandelte sich in Mut. Was wie ein Wortspiel klingt war der Startschuss für eine großartige Karriere.

Helen Hain gelang es für ihr Vorhaben Investoren zu gewinnen und das verschuldete Unternehmen aus der Insolvenz zu übernehmen. Doch es lief zunächst nicht rund. Ihre Vorstellungen vom Firmenaufbau deckten sich nicht mit den Zielen der Investoren. Sie sprang ins kalte Wasser und übernahm die Anteile der Mehrheitseigner, um die Firma allein nach ihren Vorstellungen weiterzuführen. Einfach war es nicht.

Es braucht Durchsetzungskraft, um sich als Quereinsteigerin in der Männerdomäne Vertrieb, dazu als Frau in vorwiegend maskulin geführten Branchen zu behaupten. Automobil, Finanzen, Industrie und IT sind wahrlich keine Sektoren, in denen vor zwanzig Jahren viele Frauen anzutreffen waren und auch heute hat sich an diesem Bild zu wenig geändert.



Durch einige große Krisen, welche die gesamte Wirtschaft zum Beben brachten, hat sie ihre Firma, die sie liebevoll ihr viertes Baby nennt, seit 2002 navigiert. Die Automobilkrise, seinerzeit war MarketDialogs größter Kunde ein Automobilhersteller, forderte die toughe Unternehmerin sehr. Doch durch einen ihrer mittlerweile berühmten Geistesblitze und dem von der Bundesregierung gestellten Rettungsschirm konnte sie letztendlich aufatmen. Es folgten die Finanzkrise und die Coronakrise, in denen ihre Resilienz wieder auf eine harte Probe gestellt wurde. „Das Gefühl, wenn du Krisen bewältigst, die dir schlaflose Nächte bereitet haben, ist einfach unbeschreiblich,“ erzählt Helen Hain, „und du wirst immer stärker, ruhiger und selbstbewusster. Was Du einmal geschafft hast, traust du dir auch ein weiteres Mal zu.“

MarketDialog wurde mehrfach als bester Arbeitgeber ausgezeichnet von führenden Magazinen wie Brigitte aus dem Haus Gruner & Jahr und Focus aus dem Burda Verlag. Helen Hain setzt sich sehr stark für Chancen für Quereinsteiger und berufstätige Mütter ein. „Ich bin Quereinsteiger und alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Wer Visionen hat, einen starken Willen, viel Fleiß, eine gute Portion Beharrlichkeit und viel Herz mitbringt, kann im Leben sehr viel erreichen. Und gerade im Vertrieb braucht es eloquente, emphatische und leidenschaftliche Menschen mit Persönlichkeit. Das ist mein Credo,“ sagt Helen Hain.

Und dieser Glaube bildet die Basis ihrer ermutigenden Vorträge die sie als Expertin für Leadership und Sales regelmäßig hält. Seit einigen Jahren widmet sie sich neben ihrer Führungsposition im eigenen Unternehmen ihrem zweiten Standbein als Keynote Speaker. „Wir beraten innovative Start-ups, führende mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne und unterstützen sie im operativen Geschäft. Dieses Know-how meiner jahrelangen unternehmerischen und beratenden Tätigkeit gebe ich gerne weiter. Rückblickend kann ich sagen, dass es immer meine mutigen Entscheidungen waren, die mich zum Erfolg geführt haben. Deshalb bildet die Tugend Mut auch immer einen inhaltlichen und motivierenden Schwerpunkt in meinen Vorträgen,“ sagt die Selfmade Unternehmerin.

Pünktlich zum Firmenjubiläum hat sie ihre Unternehmensnachfolge geregelt, auch wenn sie noch lange nicht ans Aufhören denkt. Das Wissen sich entspannt neuen Projekten widmen zu dürfen, bringt sie zu neuen mutigen Ufern. Viele Meilensteine hat Helen Hain erreicht und kann im Juli mit ihren über sechzig Mitarbeitern ausgelassen ihr 20-jähriges Jubiläum feiern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketdialog GmbH

Frau Hermina Deiana

Düsseldorferstrasse 40

65760 Eschborn

Deutschland

fon ..: 061967695183

web ..: https://marketdialog.com

email : hermina.deiana@marketdialog.com

MarketDialog GmbH ist eine B2B Vertriebs- und Kommunikationsagentur mit über 60 Mitarbeitern. Die 20-jährige Expertise aus mehr als 5.000 erfolgreich realisierten Projekten für innovative Start-ups, führende mittelständische Unternehmen sowie internationale Konzerne, basiert auf den Kernkompetenzen Vertriebsberatung, Vertriebsunterstützung und IT-Solutions. Die Branchenschwerpunkte liegen auf Automotive, Finance, IT, Industry und NGOs. Ein individuell konzipierter, strategischer Mix aus persönlicher und digitaler Vertriebskommunikation und die professionelle operative Umsetzung bilden die Erfolgsfaktoren für nachhaltigen Unternehmenserfolg.

