Unterstützer des Mittelstands vereinen Kompetenzen

ABG-Beratungsverbund startet Kooperation mit Finanzexperten von credicon

Dresden, 26.03.2020 – Die Spezialisten von ABG erweitern ihr Netzwerk und gehen eine aktive Partnerschaft mit den Finanzierungsspezialisten von credicon ein. Damit wird das Spektrum des ABG-Beratungsverbundes um eine weitere Kompetenz ergänzt. Bisher unterstützt der Verbund vor allem mittelständische Unternehmen in den Bereichen Steuer-, Unternehmens- und Rechtsberatung sowie im Marketing und der Wirtschaftsprüfung. „Wir möchten unseren Mandanten bei all ihren unternehmerischen Fragestellungen möglichst umfassend zur Seite stehen können. Die Erweiterung unseres Netzwerks durch credicon war da einfach ein logischer Schritt. Das Unternehmen ergänzt unsere Leistungen und unsere Expertise um die individuelle Prüfung, Verwaltung, Überwachung und Vermittlung von Leasing-, Factoring- und Finanzierungsverträgen“, sagt Steuerberater Friedrich Geise, Gründer des Beratungsverbundes und Geschäftsführer der ABG Allgemeine Beratungs- und Treuhandgesellschaft mbH.

Finanzierungsberater für alternative Ansätze

Die Entscheider von credicon verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung am Finanzierungsmarkt. Man hat sich dabei auf alternative Modelle wie Leasing und Factoring spezialisiert. Gerade diese Finanzierungsmethoden bieten Mittelständlern oftmals nützliche Optionen für ihre Geschäftsentwicklung oder die Sicherung der Liquidität in Krisenzeiten. Denn der klassische Kreditmarkt wandelt sich derzeit grundlegend – mit dem Gang zur Hausbank allein ist das Thema „Finanzierung“ für Unternehmer heute oft nicht mehr geklärt. Für Mittelständler ist es kaum möglich, den Überblick zu behalten und alle relevanten Möglichkeiten der Unternehmensfinanzierung zu kennen. „Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen bei der Auswahl der passenden Finanzierung und der Finanzierungsquellen. Außerdem wissen wir, worauf man in den Verträgen achten sollte“, sagt Raimund Dinglinger, Geschäftsführer der credicon GmbH. Er ergänzt: „Erfolg heißt für uns seit jeher, Menschen zusammenzubringen. Daher freuen wir uns natürlich umso mehr, mit den Experten von ABG künftig intensiv zu kooperieren und gemeinsam Synergien für unsere Mandanten auszuschöpfen.“

ABG-Mandanten werden nun bei Bedarf auch umfassend zu den Chancen und Risiken von Leasing-Verträgen beraten. credicon kann zudem die Verwaltung entsprechender Verträge übernehmen.

