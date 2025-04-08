Unterstützung bei KI-Förderungen von Startups und KI-Weiterbildungen

Sofortige Unterstützung bei KI-Förderungen & Weiterbildungen: ScalifyAI.ai und KI-Trainingszentrum.com

Dortmund, 17. August 2025 – Unternehmen, Startups und Beschäftigte, die Künstliche Intelligenz (KI) in Projekten einsetzen oder sich persönlich weiterbilden möchten, erhalten ab sofort schnelle und effektive Unterstützung von ScalifyAI.ai und KI-Trainingszentrum.com. Beide Organisationen bündeln ihre Expertise und ihr Netzwerk, um Fördermöglichkeiten zu identifizieren, Anträge zu stellen und Qualifizierungsmaßnahmen zügig umzusetzen.

„Viele gute KI-Ideen scheitern nicht an der Technologie, sondern am Zugang zu Fördermitteln und am Zeitdruck in der Antragstellung,“ sagt Frank Mach, Gründer von ScalifyAI.ai. „Wir bringen Ordnung, Tempo und Umsetzungsstärke in den Prozess – von der ersten Idee bis zur bewilligten Förderung und erfolgreichen Durchführung.“

Leistungen auf einen Blick

Fördermittel-Scouting & Machbarkeitscheck: Passende Programme auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene für Startups, Mittelstand und Mitarbeitenden-Weiterbildungen.

Antragserstellung & Projektarchitektur: Strukturierte Anträge, Budgetierung, Meilensteine, KPIs und Impact-Nachweise.

Qualifizierung & Trainings: Praxistaugliche KI-Weiterbildungen für Beschäftigte – vom Grundlagenkurs bis zu spezialisierten Tracks (z. B. Prompting, Automatisierung, KI-in-Prozessen).

Umsetzungsbegleitung: Projekt-PMO, Reporting, Nachweisführung und skalierbare Roll-outs.

Netzwerkzugang: Zugang zu Dozent:innen, Entwickler:innen und Lösungsanbietern für schnelle Ergebnisse.

„Gerade Weiterbildungen werden häufig gefördert – wir sorgen dafür, dass Teams schnell startklar sind und Kompetenzen nachhaltig aufgebaut werden,“ ergänzt KI-Trainingszentrum.com. „Unser Anspruch ist: ein Ansprechpartner, ein Prozess, ein klarer Zeitplan.“

Für wen ist das Angebot?

Startups & Scale-ups, die KI-Produkte entwickeln oder Piloten finanzieren wollen.

Mittelstand & Konzerne, die Prozesse mit KI automatisieren oder Teams qualifizieren möchten.

Beschäftigte & Privatpersonen, die ihre KI-Skills zukunftssicher ausbauen möchten.

Kontakt & nächste Schritte

Interessierte können sich unverbindlich melden – eine erste Potenzial- und Förder-Checksichtung ist kurzfristig möglich.

E-Mail: info@ScalifyAI.ai

E-Mail: info@KI-Trainingszentrum.com

Web: ScalifyAI.ai | KI-Trainingszentrum.com

Über ScalifyAI.ai

ScalifyAI.ai ist eine Beratungs- und Umsetzungseinheit mit Schwerpunkt auf KI-Deployment, Automatisierung und IT-Systemintegration. Das Team arbeitet mit einem Pool aus über 100 Expert:innen zusammen und begleitet Kund:innen von der Strategie bis in den Betrieb – messbar, pragmatisch, skalierbar.

Über KI-Trainingszentrum.com

KI-Trainingszentrum.com entwickelt und liefert praxisnahe KI-Weiterbildungen für Unternehmen und Einzelpersonen – modular, anwendungsnah und branchenübergreifend. Das Portfolio reicht von Einsteigerkursen bis zu spezialisierten Programmen für Fachabteilungen.

Pressekontakt:

ScalifyAI.ai / KI-Trainingszentrum.com

E-Mail: info@ScalifyAI.ai | info@KI-Trainingszentrum.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KI Trainingszentrum GmbH

Herr Ernst Tappe

Sepkamp 12

32657 Lemgo

Deutschland

fon ..: 052619214670

web ..: https://KI-Trainingszentrum.com

email : info@ki-trainingszentrum.com

ScalifyAI.ai und KI-Trainingszentrum.com bündeln ihre Expertise, um Unternehmen, Startups und Einzelpersonen beim Einstieg in die Welt der Künstlichen Intelligenz zu unterstützen.

Während ScalifyAI.ai auf Beratung, Fördermittel-Scouting und die operative Umsetzung von KI-Projekten spezialisiert ist, bietet das KI-Trainingszentrum.com praxisnahe Weiterbildungen und Qualifizierungen an.

Beide Organisationen greifen auf ein starkes Netzwerk von über 120 Expert:innen, Entwickler:innen und Dozent:innen zurück.

Der Fokus liegt darauf, KI-Projekte schnell, effektiv und nachhaltig zu realisieren und gleichzeitig Kompetenzen in den Unternehmen aufzubauen.

So profitieren Kund:innen sowohl von maßgeschneiderten Technologien als auch von zielgerichteter Wissensvermittlung.

Gemeinsam verfolgen ScalifyAI.ai und KI-Trainingszentrum.com das Ziel, die digitale Transformation in Deutschland und Europa messbar voranzutreiben.

Pressekontakt:

KI-Trainingszentrum.com

Herr Frank Mach

Am Spörkel 67

Dortmund Dortmund

fon ..: 0231759375

email : info@ScalifyAI.ai

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wochenrückblick KW 33-2025: Sommerpause vorbei für Jerome Powell?! Hydraulik-Drehdurchführungen: Eine Schlüsseltechnologie für die moderne Industrie