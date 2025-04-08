-
Unterstützung bei KI-Förderungen von Startups und KI-Weiterbildungen
Sofortige Unterstützung bei KI-Förderungen & Weiterbildungen: ScalifyAI.ai und KI-Trainingszentrum.com
Dortmund, 17. August 2025 – Unternehmen, Startups und Beschäftigte, die Künstliche Intelligenz (KI) in Projekten einsetzen oder sich persönlich weiterbilden möchten, erhalten ab sofort schnelle und effektive Unterstützung von ScalifyAI.ai und KI-Trainingszentrum.com. Beide Organisationen bündeln ihre Expertise und ihr Netzwerk, um Fördermöglichkeiten zu identifizieren, Anträge zu stellen und Qualifizierungsmaßnahmen zügig umzusetzen.
„Viele gute KI-Ideen scheitern nicht an der Technologie, sondern am Zugang zu Fördermitteln und am Zeitdruck in der Antragstellung,“ sagt Frank Mach, Gründer von ScalifyAI.ai. „Wir bringen Ordnung, Tempo und Umsetzungsstärke in den Prozess – von der ersten Idee bis zur bewilligten Förderung und erfolgreichen Durchführung.“
Leistungen auf einen Blick
Fördermittel-Scouting & Machbarkeitscheck: Passende Programme auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene für Startups, Mittelstand und Mitarbeitenden-Weiterbildungen.
Antragserstellung & Projektarchitektur: Strukturierte Anträge, Budgetierung, Meilensteine, KPIs und Impact-Nachweise.
Qualifizierung & Trainings: Praxistaugliche KI-Weiterbildungen für Beschäftigte – vom Grundlagenkurs bis zu spezialisierten Tracks (z. B. Prompting, Automatisierung, KI-in-Prozessen).
Umsetzungsbegleitung: Projekt-PMO, Reporting, Nachweisführung und skalierbare Roll-outs.
Netzwerkzugang: Zugang zu Dozent:innen, Entwickler:innen und Lösungsanbietern für schnelle Ergebnisse.
„Gerade Weiterbildungen werden häufig gefördert – wir sorgen dafür, dass Teams schnell startklar sind und Kompetenzen nachhaltig aufgebaut werden,“ ergänzt KI-Trainingszentrum.com. „Unser Anspruch ist: ein Ansprechpartner, ein Prozess, ein klarer Zeitplan.“
Für wen ist das Angebot?
Startups & Scale-ups, die KI-Produkte entwickeln oder Piloten finanzieren wollen.
Mittelstand & Konzerne, die Prozesse mit KI automatisieren oder Teams qualifizieren möchten.
Beschäftigte & Privatpersonen, die ihre KI-Skills zukunftssicher ausbauen möchten.
Kontakt & nächste Schritte
Interessierte können sich unverbindlich melden – eine erste Potenzial- und Förder-Checksichtung ist kurzfristig möglich.
E-Mail: info@ScalifyAI.ai
E-Mail: info@KI-Trainingszentrum.com
Web: ScalifyAI.ai | KI-Trainingszentrum.com
Über ScalifyAI.ai
ScalifyAI.ai ist eine Beratungs- und Umsetzungseinheit mit Schwerpunkt auf KI-Deployment, Automatisierung und IT-Systemintegration. Das Team arbeitet mit einem Pool aus über 100 Expert:innen zusammen und begleitet Kund:innen von der Strategie bis in den Betrieb – messbar, pragmatisch, skalierbar.
Über KI-Trainingszentrum.com
KI-Trainingszentrum.com entwickelt und liefert praxisnahe KI-Weiterbildungen für Unternehmen und Einzelpersonen – modular, anwendungsnah und branchenübergreifend. Das Portfolio reicht von Einsteigerkursen bis zu spezialisierten Programmen für Fachabteilungen.
Unterstützung bei KI-Förderungen von Startups und KI-Weiterbildungen
