Unterwegs in Sikkims Norden – Kultur- und Wanderreise im Land der Lepcha

Elisabeth Jucker erlaubt den Lesern in ihrem neuen Buch „Unterwegs in Sikkims Norden“ Einblicke in eine faszinierende Ecke des Planeten.

Das ehemaligen Königreich Sikkim ist ein Staat im Nordosten von Indien und teilt Grenzen mit Tibet, Bhutan, Nepal und Westbengalen. Der Norden Sikkims ist nur dünn besiedelt und touristisch wenig erschlossen. Im Dzongu, am Fuss der höchsten Berge des östlichen Himalajas, leben die Lepcha, die Ureinwohner Sikkims. Es ist für Fremde nicht sehr einfach die Gegend zu erkunden, doch Elisabeth Jucker schreckt nur selten vor solchen Herausforderungen zurück. Sie reiste von Yuksam nach Gangtok und weiter nach Mangan in den Norden. Die Route führte über Chungthang nach Lachen und Lachung. Übernachtungen in sehr einfachen Homestays brachten der Autorin die bescheidene und naturverbundene Lebensweise der Lepcha näher. Wanderungen in der prächtigen Bergwelt, Beobachtungen und Begegnungen mit den liebenswürdigen Ureinwohnern, machten diese Reise zu einem außergewöhnlichen ­Erlebnis.

Die Leser dürfen in dem lebendigen Reisebuch „Unterwegs in Sikkims Norden“ an den Erkundungen und Erlebnissen von Elisabeth Jucker teilnehmen, um einen faszinierenden Teil der Erde kennen zu lernen. Es ist nicht die erste Reise der Autorin nach Sikkim. Die erste Tour an dieses bezaubernde Fleckchen Erde wurde von der Autorin im Buch „Unterwegs in Sikkim“ festgehalten. Obwohl sie auf ihrer zweiten Reise manche Orte erneut besucht, präsentiert die zweite Tour ein ganz neues Abenteuer. Die Autorin ergänzt ihre Erzählungen mit vielen Fotos, die oft überraschende oder ungewohnte Anblicke festhalten.

„Unterwegs in Sikkims Norden“ von Elisabeth Jucker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02224-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die optimale Raumakustik