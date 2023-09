„Unusual Views“ Fotowettbewerb: Hamburg aus ungewöhnlichen Perspektiven entdecken

Hamburg, 13.09.2023 – Die Hansestadt Hamburg ist bekannt für ihre atemberaubende Schönheit und vielfältige Kulturszene. Doch wie oft haben wir Hamburg bereits aus den gleichen Blickwinkeln betrachtet? Jetzt haben alle Fotografie-Enthusiasten und Neugierigen die Möglichkeit, Hamburg neu zu entdecken und ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Markus Nix-Schmidt, Gründer von Blickwinkelphotos, freut sich, die Einführung des Fotowettbewerbs „Unusual Views“ anzukündigen. Dieser Wettbewerb fordert die Teilnehmer auf, ungewöhnliche Perspektiven von Hamburg einzufangen und mit der Welt zu teilen. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für Fotografen jeden Erfahrungslevels.

„Unusual Views“ ist jedoch nicht nur ein Wettbewerb; es ist ein Teil von „Through The Lens“, einem aufregenden Fotoprojekt, das sich über 24 Stunden erstreckt. Während dieser Zeit wird Markus Nix-Schmidt die Stadt durchwandern und die Geschichten eines Hamburger Tages in Fotografien einfangen. Das Projekt verknüpft die klassische Fotografie mit dem Alltag der Hamburger und soll die Stadt aus neuen Blickwinkeln präsentieren.

Die Gewinner des „Unusual Views“ Fotowettbewerbs werden während des 24-Stunden-Fotoevents „Through The Lens“ bekanntgegeben, das am 14. Oktober 2023 stattfindet. Dieses Event umfasst nicht nur die Bekanntgabe der Gewinner, sondern auch einen Workshop für Hobbyfotografen und spannende Diskussionen über Fotografie und die bewegenden Themen Hamburgs.

Die fotografische Reise endet jedoch nicht hier. Die drei besten Fotos aus dem Wettbewerb werden in einer exklusiven Ausstellung zu „Through The Lens“ präsentiert. Diese Ausstellung bildet den Höhepunkt von „Through The Lens“ und bietet den Gewinnern die besondere Gelegenheit, ihre Arbeit einem breiten Publikum zu zeigen und andere für ihre fotografische Kunst zu begeistern.Wir laden alle Fotografie-Enthusiasten, sowohl aus Hamburg und dem Umland ein, an „Unusual Views“ teilzunehmen. Dies ist die perfekte Gelegenheit, Ihre Liebe zur Fotografie zu feiern, neue

Perspektiven zu erkunden und Ihre einzigartige Sichtweise auf Hamburg zu teilen.

Details zum Fotowettbewerb „Unusual Views“:

Anmeldezeitraum:

ab dem 14.09.2023 möglich auf der Plattform

blickwinkelphotos.com/unusualviews2023

Einreichungszeitraum:

25.09. – 08.10.2023

Bewertungszeitraum:

09.10.- 13.10.2023 um 18 Uhr

Bekanntgabe der Gewinner: Im Rahmen von „Through The Lens“ am 14. Oktober 2023

Weitere Informationen: blickwinkelphotos.com

Pressekontakt:

Markus Nix-Schmidt

presse@blickwinkelphotos.com

Tel.: +49 151 106 878 20

Über Blickwinkelphotos:

Blickwinkelphotos ist ein aufstrebendes Fotografie Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Gegründet von Markus Nix-Schmidt, hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, Hamburg aus neuen und kreativen Blickwinkeln zu zeigen und Fotografie-Enthusiasten die Möglichkeit zu geben, ihre Leidenschaft zu leben.

Hinweis an die Redaktion: Fotos und weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Für Interviews stehe ich kurzfristig zur Verfügung.

Blickwinkelphotos ist ein kreatives und aufstrebendes Fotografieunternehmen in Hamburg. Kreativer Kopf ist Markus Nix-Schmidt. Der Fokus liegt auf Erlebnis- und Eventfotografie, wobei ich mich darauf spezialisiert habe, neue Perspektiven und innovative Ansätze zu erkunden, um die faszinierende Welt der Fotografie nahtlos in den Alltag meiner Kunden und interessierter Follower zu integrieren.

Jenseits der klassischen fotografischen Dienstleistungen biete ich kreative Angebote, die die Fotografie zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Mit einzigartigen Fotowettbewerben, mitreißenden 24-Stunden-Fotoevents und inspirierenden Ausstellungen setzen ich alles daran, die Faszination der Fotografie näher an die Menschen heranzubringen.

