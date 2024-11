Unvergessliche Aufenthalte im Hotel Zehnerkar Obertauern: Tradition trifft auf modernen Komfort

Das Hotel Zehnerkar in Obertauern bietet zahlreiche Annehmlichkeiten und unvergessliche Erlebnisse in den Alpen.

Obertauern, bekannt für seine atemberaubenden Landschaften und erstklassigen Skimöglichkeiten, ist Heimat des Hotel Zehnerkar. Dieses Hotel vereint traditionelle Gastfreundschaft mit modernem Komfort und sorgt für einen Aufenthalt, der keine Wünsche offenlässt. Das Hotel Zehnerkar liegt ideal, um seinen Gästen direkten Zugang zu den Skipisten zu bieten, was es zu einem bevorzugten Ziel für Wintersportliebhaber macht.

Das Hotel in Obertauern zeichnet sich nicht nur durch seine ideale Lage aus, sondern auch durch eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt seiner Gäste bereichern. Die Zimmer und Suiten sind traditionell alpin, bieten jedoch alle modernen Annehmlichkeiten, die man von einem erstklassigen Hotel erwartet. Gäste können nach einem Tag auf der Piste im großzügigen Wellnessbereich entspannen, der mit Saunen, einem Hallenbad und einem Fitnessraum ausgestattet ist. Darüber hinaus bietet das Hotel eine Auswahl an kulinarischen Genüssen, die sowohl regionale als auch internationale Küche umfasst.

Ein weiteres Highlight des Hotel Zehnerkar ist die persönliche Betreuung der Gäste. Das engagierte Team des Hotels Obertauern legt großen Wert darauf, den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Gäste gerecht zu werden. Familienfreundlichkeit wird hier großgeschrieben, und es gibt zahlreiche Angebote und Aktivitäten, die speziell auf Familien mit Kindern zugeschnitten sind.

Die Umgebung von Obertauern lädt nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer zu zahlreichen Outdoor-Aktivitäten ein. Wanderwege, Mountainbikestrecken und Kletterrouten stehen zur Verfügung, um die Alpen in ihrer vollen Pracht zu erleben. Das Hotel Zehnerkar organisiert auf Wunsch geführte Touren, um seinen Gästen die Schönheiten der Region näherzubringen.

Insgesamt bietet das Hotel Zehnerkar in Obertauern ein umfassendes Erlebnis, das Tradition und Moderne harmonisch verbindet. Ob allein, als Paar oder mit der Familie – das Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für unvergessliche Tage in einer der schönsten Regionen Österreichs.

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre" ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

