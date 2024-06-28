Unwritten Nights: Grenzenlose Liebe im The Nautilus Maldives zum Valentinstag 2026

2026 feiert The Nautilus Maldives den Valentinstag mit „Unwritten Nights“ – einem ganz persönlichen Erlebnis für jedes Paar

Die ultraluxuriöse Privatinsel The Nautilus Maldives ist ein Ort ohne beschränkende Regeln.

Es gibt keinen Wunsch, der nicht überfüllt wird; immer und überall. Reguläre

Öffnungszeiten, festgelegte Programme oder Menüs existieren nicht. Auf The Nautilus

herrscht ultimative Freiheit. Und so steht auch der Valentinstag 2026 im Zeichen der

grenzenlosen Liebe.

Im The Nautilus Maldives schriebt jeder Gast seine eigene Liebesgeschichte. Die „Unwritten

Nights“ ist kein Programm für die ganze Insel, sondern ist auf jedes Paar maßgeschneidert.

Von Sonnenaufgangsyoga, Klangheilung auf einer romantischen Sandbank, ein ChocolatierKurs oder ein Dinner auf einer Privatyacht unter den Sternen des Indischen Ozeans. Jeder

Moment ist privat und intim.

Das erste Date wiederholen? Im The Nautilus Maldives geht das. Denn ebenso wenig wie es

Öffnungszeiten gibt, gibt es festgelegte Menüs. Wer sich also an das Essen auf dem ersten Date

erinnert, kann es sich genau so beispielsweise auf eine einsame Sandbank bestellen und so in

den Erinnerungen schwelgen, nur dieses Mal unter dem traumhaften Sternenhimmel der

Malediven.

Wenn andere Spas auf den Malediven schließen, wird das Solasta Spa im The Nautilus

Maldives zu einem Tempel der Ruhe und Verbindung. Signature Treatments wie das „Unison

Flow“ oder „Whispers of Harmony“ lassen Massagen, Aromen und Klänge verschmelzen. Das

„Moonlit Renewal“ offeriert sinnliche Entspannung im Kerzenschein.

Paare die ihre Kinder ins The Nautilus mitbringen, wissen diese im „Young Wonderers“-

Programms oder dem flexiblen Babysitting-Service gut aufgehoben.

Mehr Infos zum Valentinstag 2026 im The Nautilus Maldives unter:

thenautilusmaldives.com

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgegeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und ein einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich.

Das The Nautilus wurde von einem Visionär des maledivischen Gastgewerbes gegründet, der

maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.Der Nautilus wurde bei den Condé Nast Traveller’s Readers‘ Choice Awards 2020 zum besten Resort im Indischen Ozean und zu einem der drei besten Resorts der Welt gekürt. Außerdem wurde es in der renommierten The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller und in der The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller Middle East aufgeführt und bei den Tatler’s Travel Awards 2021 als Best Private Island Retreat ausgezeichnet. Erst kürzlich wurde das Nautilus Maldives bei den Condé Nast Traveller’s 2022 Readers‘ Choice Awards als eines der Top-Resorts im Indischen Ozean ausgezeichnet und wurde auch von TripAdvisor bei den Travellers‘ Choice Awards 2023 als eines der besten 10% der Hotels weltweit anerkannt.

Für weitere Informationen: www.thenautilusmaldives.com

Pressefotos: https://www.picdrop.com/zierercom/k56cQE6MtA

Copyright: The Nautilus Maldives oder wie angegeben

Pressekontakt:

Annette Zierer

ziererCOMMUNICATIONS

Tel.: +49-89-356 124-83

Mobil: +49-176-23 40 40 40

E-Mail: annette.zierer@zierercom.com

–

