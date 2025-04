Update für alle Pflanzenanbauer – Felderträge steigern mit den aktuellen Empfehlungen von AGROsolution!

Mit den aktuellen Pflanzenbau-Informationen von den AGROsolution-Agrar-Profis schnell auf die Großwetterlage reagieren, die Felderträge steigern und Qualitäten absichern!

Vorausschauendes Anbauen bringt Erfolg! Die Agrar-Experten von AGROsolution haben wertvolle aktuelle Anbau-Tipps zusammengestellt. Wie jedes Jahr hat die Großwetterlage gravierende Einflüsse auf den Vegetationsverlauf der Kulturen. Hier lassen sich wertvolle Empfehlungen für den Pflanzenbau ableiten.

In diesen Pflanzenbau-Informationen befinden sich Anbau-Tipps zu folgenden relevanten Themen:

* Belebung der Bodenbiologie

* Anregung des Wurzelwachstums und der pflanzlichen Stoffwechselprozesse

* Trockenstress-Reduzierung, Wassernutzungs-Effizienzsteigerung, Kältestress-Vermeidung

* Krankheits- und Längenwachstumskontrolle, Förderung der Halm- und Gewebestabilität

* Sicherung der Nährstoffversorgung über das Blatt

Unsere Agrar-Experten gehen auf folgende Kulturen ein:

_->Wintergetreide und Sommergetreide_

Neben den aktuellen Empfehlungen aufgrund der Witterungsbedingungen finden Sie hier auch Tipps für die Roten Gebiete.

_->Winterraps_

Hier sind wertvolle Informationen hinsichtlich der Mikronährstoffversorgung und der Luftstickstoffbindung.

_->Mais und Sonnenblumen_

Bewährte Saatgut-Beizungen und wie man ungebetene „Gäste“ vergrämt, sind hier das Thema.

_->Zuckerrüben_

Zu dieser Kultur finden interessierte Landwirte Empfehlungen hinsichtlich der Fixierung von Bodenherbiziden und zur Bekämpfung von Glasflügelzikade, SBR & Stolbur. Tipps gibt es auch bezüglich der Blattgewebsstabilisierung und zur Bekämpfung oder Eindämmung von Bakteriosen.

_->Kartoffeln_

Wissenswertes erfahren wir darüber, wie sich Kartoffeln schnell und optimal entwickeln, gesund bleiben und für etwaige Stresssituationen gut gewappnet sind.

_->Soja & Leguminosen_

Ein neuer, breit aufgestellter biologischer Saatgutimpfer sorgt für die optimale Entwicklung.

_->Grünland_

Im Grünland kann der Neuzuwachs erheblich gefördert werden. Eine Maßnahme, die nach jedem Schnitt wiederholt werden sollte. Auch für Blattkrankheiten gibt es einige Informationen.

Wie immer ist außerdem die richtige Wasserkonditionierung elementar für den Anbauerfolg! Das Spritzwasser wird idealerweise mit dem Produkt 4Plants-ZITRO verbessert. Damit wirken die Pflanzenschutzmaßnahmen im Frühjahr optimal. Zu hohe pH-Werte und zu hohe Härtegrade des Wassers verringern nämlich die Anwendungserfolge von Pflanzenwirkstoffen gravierend. Wie man das Spritzwasser mit 4Plants-Zitro konditioniert, steht in der bei AGROsolution gratis erhältlichen Wasserfibel!

Die AGROsolution beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und mit dem Vertrieb von innovativen Düngetechnologien und handelt mit einer großen Bandbreite von Biostimulanzien. Das sind biologische Alternativen zu herkömmlichem Pflanzenschutz für sämtliche landwirtschaftliche Kulturen.

Interessenten bitten wir, sich unter office@agrosolution.eu oder über die neu gestaltete Homepage zu melden.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Kontakt: presse@agrosolution.at

www.agrosolution.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AGROsolution GmbH

Frau Mag. Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: +437327743660

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit über 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen. Das Linzer Unternehmen stellt mit der eigenen, hochmodernen Produktionsanlage in Linz Eigenmarken her und arbeitet mit den größten Agrarhändlern in Europa zusammen.

