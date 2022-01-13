  • Update Kopfschmerztherapie: Informationsabend Kopfschmerz und Migräne

    Migräne und Spannungskopfschmerz: Das Algesiologikum München informiert am 04.03.2026 online über moderne Therapien und Wege aus der Schmerzspirale. Expert*innen antworten live. Teilnahme kostenfrei.

    BildVolkskrankheit Kopfschmerz: Expert*innen des Algesiologikum Zentrum für Schmerztherapie informieren über moderne Therapieansätze München, 22.01.2026- Ob pochender Schmerz bei Migräne oder der dumpfe Druck des Spannungskopfschmerzes: Kopfschmerzen schränken die Lebensqualität von Millionen Menschen massiv ein. Doch die Schmerzmedizin hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Um Betroffenen neue Wege aus der Schmerzspirale aufzuzeigen, lädt die Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin am 04. März 2026 um 18:00 Uhr zu einem virtuellen Informationsabend ein.

    Unter dem Titel „Immer wieder Kopfschmerzen?“ geben zwei ausgewiesene Expert*innen Einblicke in die moderne Schmerztherapie. Dr. med. Marc Seibolt, Chefarzt der Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin, und Michaela Barkhausen-Werner, Schmerztherapeutin in der Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin sowie DMKG zertifizierte Kopfschmerzexpertin, beleuchten das gesamte Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten.

    Wissen schafft Linderung: Klassiker und neue Therapien im Fokus

    „Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz. Eine präzise Diagnose ist das Fundament für eine erfolgreiche Behandlung“, erklärt Dr. Marc Seibolt. Im Rahmen der Veranstaltung erfahren die Teilnehmer*innen, wie chronische Schmerzen entstehen und welche Ansätze heute zum Goldstandard gehören. Dabei schlagen die Referent*innen die Brücke von bewährten „Klassikern“ der Therapie hin zu den neuesten wissenschaftlichen Innovationen, die erst seit Kurzem zur Verfügung stehen.

    Themenschwerpunkte des Abends:

    * Ursachenforschung: Wie wird aus einem akuten Schmerz ein chronisches Leiden?
    * Migräne & Co.: Welche neuen medikamentösen und nicht-medikamentösen Optionen gibt es?
    * Spannungskopfschmerz: Was hilft wirklich im Alltag?
    * Multimodaler Ansatz: Einblicke in das Konzept der Algesiologikum Tagesklinik für Schmerzmedizin.

    Im Anschluss an die Vorträge haben die Teilnehmer*innen die Gelegenheit, ihre persönlichen Fragen anonym in einem Chat zu stellen, die von den Expert*innen live beantwortet werden.

    Details zur Veranstaltung:

    * Was: Virtueller Info-Abend zum Thema Kopfschmerz
    * Wann: Mittwoch, 04. März 2026, 18:00 Uhr
    * Wo: Online via Microsoft Teams
    * Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Algesiologikum GmbH
    Frau Julia Soschinski
    Rosenkavalierpl. 10
    81925 München
    Deutschland

    fon ..: 015254970673
    web ..: https://algesiologikum.de/
    email : marketing@algesiologikum.de

    Über das Algesiologikum:
    Das Algesiologikum Zentrum für Schmerztherapie in München ist eines der führenden Zentren für interdisziplinäre Schmerzmedizin in Deutschland. Mit einem Team aus Ärzt*innen, Psycholog*innen und Bewegungstherapeut*innen bietet es Patient*innen mit chronischen Schmerzen ganzheitliche Behandlungskonzepte – von der ambulanten Versorgung über die Tagesklinik bis hin zur stationären Therapie.

