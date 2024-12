Uran – ein ganz besonderer Rohstoff, auch für Anleger

Uran gibt es überall in der Erdkruste, in den Ozeanen, in den Alpen und auch jeder Mensch enthält Spuren von Uran.

In Kernkraftwerken wird Uran in Form von kleinen Pellets verwendet. Drei bis vier von diesen Pellets können einen Vier-Personen-Haushalt ein Jahr versorgen. In Sachen Energiedichte kann kein anderer Stoff dem Uran das Wasser reichen. So kann aus Uran sehr viel mehr Strom erzeugt werden als aus allen anderen Energieträgern. Die größten Uranförderländer sind Kasachstan, Kanada und Australien. Auch in Namibia, Russland, China in den USA und weiteren Ländern gibt es größere Abbautätigkeiten. Die Zahl der Atomkraftwerke nimmt weltweit zu, auch werden Laufzeiten verlängert, denn der Energiebedarf der Welt ist riesig und wächst weiter.

Zwei Unternehmen haben sich aktuell zusammengetan, um ein schwimmendes Kernkraftwert zu entwickeln. Schwimmende Energielösungen, also küstennahe Anwendungen besitzen Vorteile. So kann Strom an abgelegenen Orten oder in Gebieten mit wenig Landfläche gebracht werden. Und Strom kann rund um die Uhr jeden Tag produziert werden. Ein großer Vorteil gegenüber Wind- und Sonnenenergie. Es gilt nun die Nukleartechnologie mit der Effizienz von Schiffswerften zusammenzubringen. Schwimmende Kernkraftwerke, die man FNPPs (Floating Nuclear Power Plants) nennt, werden auf Schiffen oder schwimmenden Plattformen betrieben. So punkten sie mit Flexibilität und Mobilität. Bei der Lösung der beiden Unternehmen soll ein modularer Reaktor eingesetzt werden. Und er soll nicht nur elektrische Energie, sondern auch thermische Energie, zum Beispiel für die Produktion von Wasserstoff, liefern können. Ein weiteres Plus wäre, dass ein schwimmender Atomreaktor etwa beim Nahen eines Tsunamis sich quasi aus dem Staub machen und woanders ankern kann.

An der Lieferung von Uran arbeitet Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – mit seinen umweltfreundlichen und kostengünstigen ISR-Uranprojekten in den USA und weiteren Projekten in Kanada.

Cosa Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources-corp/ – befindet sich mit seinen Uranprojekten im berühmten Athabasca Becken in Saskatchewan. Aktuell hat das Unternehmen einen Übernahmevertrag bezüglich der Beteiligung an drei im Athabasca Becken gelegenen Uranexplorationsprojekten abgeschlossen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

