Uranium Energy Corp. erreicht wichtigen Produktionsmeilenstein mit rollierten Urankonzentraten in der Anlage Irigaray

Casper, Wyoming, 19. Februar 2025 – Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp) freut sich, einen wichtigen operativen Meilenstein mit der erfolgreichen Aufbereitung, Trocknung und Rollieren der Urankonzentrate in der zentralen Aufbereitungsanlage (CPP, Central Processing Plant) des Unternehmens in Irigaray in Wyoming bekannt zu geben. Dies folgt auf die erste Uranproduktion aus UECs In-Situ-Recovery-Betrieben (ISR) Christensen Ranch.

Die in der CPP in Irigaray hergestellten Urankonzentrate werden zur ConverDyn-Umformungsanlage in Metropolis, Illinois, transportiert.

Amir Adnani, Präsident und CEO, kommentierte:

Wir befinden uns seit sechs Monaten in der Phase des schrittweisen Hochfahrens des Betriebs und sind begeistert, mit den getrockneten und rollierten Urankonzentraten einen weiteren Meilenstein im Zeitplan zu erreichen. Dies ist der Höhepunkt vieler Jahre der Planung und harter Arbeit unseres gesamten Teams und ein Beweis für ihr Fachwissen und ihr Engagement. UECs vollständig genehmigte ISR-Anlagen bieten eine kosteneffiziente Grundlage für nachhaltiges Wachstum und positionieren UEC als wichtigen Akteur im expandierenden Kernenergiesektor.

Herr Adnani fuhr fort:

Als schuldenfreier und nicht abgesicherter Uranproduzent verfügt UEC über die finanzielle Stärke und Flexibilität, die Produktion entsprechend den Marktbedingungen voranzutreiben. Dies ermöglicht es uns eine effiziente und verantwortungsbewusste Skalierung, um die steigende Nachfrage nach Uran aus heimischer Produktion zu decken. Da die Energiesicherheit weiterhin eine nationale Priorität darstellt und der neu gegründete National Energy Dominance Council des Weißen Hauses Uran als erstaunlichen nationalen Rohstoff anerkennt, stellt dieser Meilenstein einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der amerikanischen Lieferkette für Kernbrennstoffe dar. Wir gehen davon aus, dass die begrenzte Verfügbarkeit von Uran aus US-amerikanischer Produktion zu höheren Preisen führen wird, was UEC als größtem und am schnellsten wachsendem Uranunternehmen des Landes einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft.“

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher In-Situ-Recovery- (ISR-) Uranabbauprojekte in den Vereinigten Staaten und hochgradiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming mit einer lizenzierten Produktionskapazität von insgesamt 12,1 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte zentrale Verarbeitungsanlagen (CPPs) verankert und von mehreren US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient. Im August 2024 begann der ISR-Betrieb auf dem Projekt Christensen Ranch in Wyoming, wobei mit Uran angereichertes Harz an die zentrale Verarbeitungsanlage Irigaray in Wyoming geschickt wurde. Das Unternehmen verfügt über diversifizierte Uranprojekte, darunter: (1) eine konventionelle Pipeline hochgradiger kanadischer Projekte, die durch das erstklassige Roughrider-Projekt verankert sind; (2) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U3O8; und (3) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Kernbrennstoffindustrie verfügen, einschließlich der wichtigsten Aspekte der Uranexploration, -erschließung, -förderung und -produktion.

Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Aussagen dar, wie dieser Begriff in den geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements basieren. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, antizipiert oder antizipiert nicht , schätzt oder beabsichtigt oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden), sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, Schwankungen der zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, zukünftige Mineralressourcenschätzungen können von historischen Schätzungen abweichen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, jene im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

