  • Uranium Energy Corp gibt Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026, Telefonkonferenz und Webcast bekannt

    Corpus Christi, Texas – 3. Dezember 2025 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor Börsenbeginn am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, veröffentlichen wird.

    Am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, findet um 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT, 17:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz statt, um diese Ergebnisse zu erörtern. Zur Teilnahme nutzen Sie bitte eine der folgenden Methoden:

    Webinar: Klicken Sie hier
    Nordamerika (gebührenfrei): 1-877-270-2148
    International: 1-412-902-6510

    Die Präsentation der Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 wird auf der Website von UEC unter www.uraniumenergy.com verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird nach der Präsentation zur Verfügung stehen.

    Über Uranium Energy Corp

    Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. Das Unternehmen treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher In-Situ-Recovery- (ISR-) Uranabbauprojekte in den Vereinigten Staaten und hochgradiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming mit einer lizenzierten Produktionskapazität von insgesamt 12,1 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte zentrale Verarbeitungsanlagen (CPPs) verankert und von mehreren US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient. Im August 2024 begann der ISR-Betrieb auf dem Projekt Christensen Ranch in Wyoming, wobei mit Uran angereichertes Harz an die zentrale Verarbeitungsanlage Irigaray in Wyoming geschickt wurde. Das Unternehmen verfügt über diversifizierte Uranprojekte, darunter: (1) eine konventionelle Pipeline hochgradiger kanadischer Projekte, die durch das erstklassige Roughrider-Projekt verankert sind; (2) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U3O8; und (3) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Kernbrennstoffindustrie verfügen, einschließlich der wichtigsten Aspekte der Uranexploration, -erschließung, -förderung und -produktion.

    Kontaktieren Sie Uranium Energy Corp Investor Relations unter:
    Gebührenfrei: (866) 748-1030
    Fax: (361) 888-5041
    E-Mail: info@uraniumenergy.com

    Informationen zur Börse:
    NYSE American: UEC
    WKN: AØJDRR
    ISN: US916896103

    In Europa:
    Swiss Resource Capital AG
    Jochen Staiger & Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

