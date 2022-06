Uranium Energy Corp kündigt Übernahme der UEX Corporation an, um das größte diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen zu schaffen

Gründe für den Erwerb und Highlights:

– Wertsteigernde Transaktion, Verdoppelung der UEC-Uranressourcen in erstklassigen, politisch stabilen Uranabbaugebieten bei einer Verwässerung der ausstehenden UEC-Aktien um nur 13,7% (1)

– Pro forma wird UEC über das größte Uranportfolio verfügen, das sich ausschließlich auf den amerikanischen Kontinent konzentriert, in bewährten und stabilen Gebieten angesiedelt ist und diversifizierte US-Produktions- und kanadische Erschließungsanlagen kombiniert

– Die jüngsten globalen Ereignisse haben langfristige strukturelle Veränderungen in den Versorgungsketten für Energierohstoffe in Gang gesetzt, bei denen die Versorgungssicherheit und die Verringerung des geopolitischen und des Transportrisikos die wichtigsten strategischen Unterscheidungsmerkmale sein werden.

– Auf der Nachfrageseite gibt es eine wachsende Tendenz westlicher Versorgungsunternehmen, sich Lieferungen aus Uranprojekten in politisch stabilen Ländern zu sichern.

– Das UEX-Portfolio besteht aus 29 Uranprojekten, die sich auf wichtige Gebiete im Osten und Westen des produktiven Athabasca-Beckens erstrecken.

– 5 der 29 Projekte befinden sich im fortgeschrittenen Ressourcenstadium und sind bereits in starken Joint-Venture-Partnerschaften mit etablierten Uranbergbauunternehmen, was es UEC ermöglicht, sich weiterhin auf den Betrieb in den USA zu konzentrieren und gleichzeitig von einer neuen Entwicklungspipeline mit erheblichem Explorationspotenzial in Kanada zu profitieren

– UEX ergänzt UECs kurzfristige produktionsbereite und Brownfield-Aktivitäten in den USA mit mittel- und langfristigem Produktionspotenzial in Kanada

– UEC behält seine starke Bilanz mit über $180(2) Millionen an Bargeld und liquiden Mitteln bei, ohne Schulden, was die Produktionsbereitschaft und die Fähigkeit, ein verstärktes Projektportfolio voranzutreiben, unterstützt

Corpus Christi, TX, und Saskatoon, Saskatchewan 13. Juni 2022 – Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das „Unternehmen“ oder „UEC“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/) und UEX Corporation (TSX:UEX, „UEX“) freuen sich bekannt zu geben, dass sie ein endgültiges Arrangement-Abkommen (das „Abkommen“) abgeschlossen haben, gemäß dem UEC alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von UEX im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans (das „Arrangement“) gemäß dem Canada Business Corporations Act erwerben wird.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält jeder Inhaber von UEX-Stammaktien (jeweils eine „UEX-Aktie“) 0,0831 einer UEC-Aktie (jeweils eine „UEC-Aktie“) im Austausch für jede UEX-Aktie. Dieses Umtauschverhältnis bedeutet eine Gegenleistung von ca. 0,43 C$(3) pro UEX-Aktie und eine Prämie von ca. 50 % auf der Grundlage des Schlusskurses der UEX-Aktien an der Toronto Stock Exchange (die „TSX“) am 10. Juni 2022.

Bei Abschluss der Transaktion werden die bestehenden Aktionäre von UEC und UEX rund 86,3 % bzw. 13,7 % der Anteile an UEC halten, basierend auf den derzeit im Umlauf befindlichen Stammaktien.

Anmerkungen:

(1) Vorbehaltlich der Fertigstellung der technischen Berichte durch die UEC nach Abschluss

(2) Siehe UEC-Pressemitteilung vom 8. Juni 2022; nach dem Abschluss der Anfield-Verschuldung und der ausstehenden Rückgabe bestimmter Bürgschaftsbeträge im Zusammenhang mit der U1 Americas-Transaktion; Aktienbesitz umfasst 15 Mio. Aktien von Uranium Royalty Corp (UROY)

(3) Basierend auf einem Devisenkassakurs am 10. Juni 2022 von 1,2777 kanadischen Dollar pro US-Dollar

Amir Adnani, Präsident und CEO von UEC, erklärte: „Die Übernahme von Uranium One Americas, Inc. durch UEC im Dezember 2021 war die größte M&A-Transaktion im Uransektor seit etwa einem Jahrzehnt. Die Transaktion hat sich für das Unternehmen sehr positiv ausgewirkt, und wir haben eine sehr positive Reaktion von unseren Aktionären und dem Markt erhalten. Die strategische Übernahme von UEX weist dieselben Merkmale auf und wird unser diversifiziertes Portfolio im politisch stabilen und bergbaufreundlichen Kanada erweitern. Nach der Übernahme von U1A ist dies die größte nordamerikanische M&A-Transaktion im Uransektor. Diese Transaktion unterstreicht die branchenführende Strategie von UEC als das am schnellsten wachsende, reine, zu 100 % nicht abgesicherte Uranunternehmen mit Vermögenswerten ausschließlich in der westlichen Hemisphäre. Wie bei der U1A-Akquisition entspricht der Kaufpreis nur 13,7 % der Pro-forma-Marktkapitalisierung, dennoch wird erwartet, dass die Akquisition den Umfang unserer zurechenbaren gemessenen und angezeigten Uranressourcen mehr als verdoppelt. Diese Gelegenheit bietet den Zugang zu zwei der aussichtsreichsten Urangebiete Kanadas in Saskatchewan und Nunavut und festigt die Position von UEC nicht nur als ein führendes amerikanisches, sondern auch als nordamerikanisches Uranbergbauunternehmen. Wir sprechen Roger Lemaitre und dem UEX-Team unsere Anerkennung dafür aus, dass sie dieses äußerst aussichtsreiche Portfolio zusammengestellt und weiterentwickelt haben, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihrem erfahrenen und professionellen kanadischen Team. Sie werden für UEC in Zukunft von großem Nutzen sein. Darüber hinaus befinden sich die wichtigsten Projekte des UEX-Portfolios bereits in Joint-Venture-Partnerschaften mit Uranproduzenten, darunter Cameco und Orano, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, wenn die Projekte in Richtung Produktion weiterentwickelt werden.“

Roger Lemaitre, Präsident und CEO von UEX, kommentierte: „Diese Transaktion mit UEC spiegelt die Bemühungen des UEX-Teams wider, durch den Aufbau eines attraktiven strategischen Portfolios von Vermögenswerten Werte zu schaffen, und liefert letztendlich ein großartiges Ergebnis für die UEX-Aktionäre und ergänzt unsere jüngste Akquisition von JCU (Canada) Exploration Company Limited („JCU“). Die Kombination von UEC und UEX bringt zwei sehr starke und komplementäre Portfolios zusammen und bietet unseren Aktionären neben einer erheblichen Prämie die Möglichkeit, am weiteren Wachstum von UEC teilzuhaben. Die UEX-Aktionäre erhalten ein beträchtliches Engagement in produktionsbereiten, kostengünstigen US ISR (in situ recovery) Bergbauanlagen, ein umfangreiches physisches Uranportfolio, eine starke Bilanz und Zugang zu Kapital. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie das Managementteam von UEC seine Wachstumsstrategie weiter umsetzt und auf dem Erfolg aufbaut, den wir bereits mit dem Portfolio von UEX gesehen haben.“

Zusätzliche Vorteile der Akquisition für die UEX-Aktionäre

– Die starke Bilanz und Liquidität von UEC verschafft UEX zusätzliches Kapital zur Finanzierung weiterer Explorations- und Wachstumsinitiativen bei seinen Projekten im Athabasca-Becken und Nunavut

– Bietet den UEX-Aktionären ein erhebliches Engagement in produktionsfähigen Uranvorkommen in den Vereinigten Staaten und ergänzt das derzeitige Portfolio von UEX an Entwicklungsprojekten in Kanada

UEX-Anlagenportfolio im Überblick

– 49,1%ige Beteiligung an Shea Creek (betrieben von Orano, 50,9%ige Beteiligung): Derzeit eine der größten unerschlossenen Lagerstätten im Athabasca-Becken, mit 67,6 Mio. lbs. U3 O8 an angezeigten und 28,1 Mio. lbs. U3 O8 an abgeleiteten Ressourcen (Basis 100%) (1)

– 100%ige Beteiligung an Horseshoe-Raven: Tagebauprojekt, nur 4 km von Camecos Rabbit Lake Mill entfernt, beherbergt 37,4 Mio. lbs. U3 O8 angezeigte Ressourcen (100% Basis) (2)

– 82,8%ige Beteiligung an Christie Lake: Abgeleitete Ressource im Athabasca-Becken mit 20,4 Mio. lbs. U3 O8 (100% Basis) (3)

– 16,9%ige Beteiligung an Kiggavik (betrieben von Orano, 66,2%ige Beteiligung): Machbarkeitsprojekt in Nunavut, Kanada, das 127,3 Mio. lbs. U3 O8 an angezeigten und 5,4 Mio. lbs. U3 O8 an abgeleiteten Ressourcen (auf 100 %-Basis) (wird für die Zwecke von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) als historische Schätzung behandelt) (4)

– 15%ige Beteiligung an Millennium (betrieben von Cameco, 69,9%ige Beteiligung): Machbarkeitsprojekt zwischen der Mine McArthur River und der Mühle Key Lake, mit 75,9 Mio. lbs. U3 O8 an angezeigten und 29,0 Mio. lbs. U3 O8 an abgeleiteten Ressourcen (auf 100 %-Basis) (für die Zwecke von NI 43-101 als historische Schätzung behandelt) (5)

– 5%ige Beteiligung an Wheeler River (betrieben von Denison, 95%ige Beteiligung): Denison schloss im Jahr 2018 eine PFS ab, die eine solide Wirtschaftlichkeit aufweist. Das Projekt Wheeler River beherbergt insgesamt 132,1 Mio. lbs. U3 O8 an angezeigten (einschließlich 109,4 Mio. lbs. U3 O8 wahrscheinlichen Reserven) und 3,0 Mio. lbs. U3 O8 an abgeleiteten Ressourcen (100%-Basis) (für die Zwecke von NI 43-101 als historische Schätzung behandelt) (6)

– Andere Projekte: Das restliche Portfolio von UEX besteht aus einem Projekt auf Ressourcenebene, vier Projekten in der mittleren Phase und 18 Basisprojekten, die dazu beitragen werden, das Ressourcenwachstum und die langfristige Nachhaltigkeit der Produktion von UEC zu sichern.

Die oben als „historische Schätzungen“ bezeichneten Mineralressourcenschätzungen werden von UEX und UEC nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt, sie haben diese Informationen nicht verifiziert und verlassen sich nicht auf sie. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. UEX und UEC planen derzeit keine Arbeiten zur Verifizierung der historischen Schätzungen, sondern verwenden diese lediglich als Grundlage für Explorations- und mögliche Erschließungsarbeiten.

UEC Asset Portfolio Übersicht

– Wyoming Hub & Spoke ISR Portfolio: Sieben Satellitenprojekte mit einer gemessenen und angezeigten Ressource von insgesamt 62 Mio. lbs. U3 O8 und 7 Mio. lbs. U3 O8 an abgeleiteten Ressourcen sowie die Aufbereitungsanlage Irigaray mit einer lizenzierten Produktionskapazität von 2,5 Mio. lbs. /Jahr (7)

– Texas Hub & Spoke ISR Portfolio: Vier Satellitenprojekte mit einer gemessenen und angezeigten Ressource von insgesamt 6,5 Mio. lbs. U3 O8 und 12,5 Mio. lbs. U3 O8 an abgeleiteten Ressourcen sowie die Verarbeitungsanlage Hobson mit einer installierten Produktionskapazität von 2 Mio. lbs. /Jahr (8)

– Andere Projekte: U.S. Hardrock-Pipeline, Paraguay ISR-Uranportfolio, Paraguay Titanium Business und das Diabase-Projekt im Athabasca Basin

– Physischer Uranbestand: Ein physisches Portfolio von 5 Mio. Pfund gelagertem Uran aus den USA (U3 O8 ).

– Strategische Kapitalbeteiligung: 16%ige Beteiligung an der Uranium Royalty Corp.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die von UEX gemeldeten Ressourcen gemäß den Offenlegungsstandards gemäß NI 43-101 und die von UEC gemeldeten Ressourcen gemäß den Offenlegungsstandards gemäß Regulation S-K subpart 1300 („S-K 1300“) erstellt wurden, die von der United States Securities and Exchange Commission für die Einreichung von Unterlagen gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und dem U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung erlassen wurden. Ressourcen, die gemäß S-K 1300 gemeldet werden, qualifizieren sich möglicherweise nicht als Ressourcen gemäß NI 43-101 oder können sich von Ressourcen unterscheiden, die gemäß NI 43-101 erstellt wurden, und umgekehrt.

Transaktionsbedingungen und Fristen

UEX beabsichtigt, im August 2022 eine Aktionärsversammlung einzuberufen, um die Zustimmung der Aktionäre zu dem Arrangement einzuholen (die „UEX-Versammlung“). Der Vollzug des Arrangements wird erforderlich sein:

– Zustimmung von mindestens 66 2/3 % der von den UEX-Aktionären auf der UEX-Versammlung abgegebenen Stimmen und

– Zustimmung einer einfachen Mehrheit der von den UEX-Aktionären auf der UEX-Versammlung abgegebenen Stimmen, mit Ausnahme der Stimmen bestimmter Management-Aktionäre, wie in Multilateral Instrument 61-101 vorgeschrieben.

Der Abschluss des Arrangements unterliegt außerdem dem Erhalt der gerichtlichen und börslichen Genehmigungen sowie anderen üblichen Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art, wie etwa der Genehmigung durch Investment Canada.

Die Vereinbarung sieht u.a. Abwerbeverbote mit „fiduciary out“-Bestimmungen vor, die es UEX erlauben, ein besseres Angebot zu prüfen und zu akzeptieren, vorbehaltlich einer „right to match period“ zugunsten von UEC. Die Vereinbarung sieht auch eine Kündigungsgebühr in Höhe von 8,25 Mio. US$ vor, die von UEX an UEC zu zahlen ist, wenn die Vereinbarung unter bestimmten Umständen gekündigt wird. Darüber hinaus hat sich UEC im Rahmen der Vereinbarung bereit erklärt, UEX eine Finanzierung in Höhe von 5 Mio. C$ durch eine Privatplatzierung von UEX-Aktien zu einem Preis von 0,43 C$ pro UEX-Aktie (die „Privatplatzierung“) zu gewähren. Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung durch die TSX.

Das Arrangement wurde vom Verwaltungsrat der UEX einstimmig genehmigt. Die Direktoren und leitenden Angestellten von UEX, die insgesamt etwa 0,5 % der ausgegebenen und ausstehenden UEX-Aktien halten, haben mit UEC Vereinbarungen zur Unterstützung der Stimmabgabe getroffen, in denen sie sich verpflichtet haben, auf der UEX-Versammlung für das Arrangement zu stimmen. TD Securities und Sprott Capital Partners haben gegenüber dem UEX-Verwaltungsrat Stellungnahmen abgegeben, wonach die Gegenleistung, die die UEX-Aktionäre im Rahmen des Arrangements erhalten werden, zum Zeitpunkt dieser Stellungnahmen auf der Grundlage und vorbehaltlich der in diesen Stellungnahmen genannten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen aus finanzieller Sicht für diese Aktionäre angemessen ist.

Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2022 erwartet.

Berater und Rechtsbeistand

BMO Capital Markets und Rothschild & Co fungieren als Finanzberater von UEC im Zusammenhang mit der Transaktion. McMillan LLP fungiert als Rechtsberater von UEC.

TD Securities und Sprott Capital Partners fungieren als Finanzberater der UEX im Zusammenhang mit der Transaktion. Koffman Kalef LLP fungiert als Rechtsberater für UEX.

Webcast und Telefonkonferenz

UEC und UEX werden am 13. Juni 2022 um 8:00 Uhr Pazifischer Zeit (11:00 Uhr Östlicher Zeit) ein gemeinsames Webcast für Mitglieder der Investorengemeinschaft veranstalten, um das Arrangement zu diskutieren. Informationen zum Webcast finden Sie unten.

Webcast-URL

www.bigmarker.com/vid-conferences/VID-Town-Hall

?utm_bmcr_source=irinc

Hinweise zur technischen Offenlegung

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf UEC beziehen, wurden von Clyde L. Yancey, P.G., Vice President-Exploration von UEC, geprüft, der eine qualifizierte Person gemäß Artikel 1302 der Verordnung S-K-1300 und NI 43-101 ist.

Die technischen Informationen über UEX in dieser Pressemitteilung wurden von Roger Lemaitre, P.Eng., P.Geo., dem Präsidenten und CEO von UEX, geprüft und genehmigt.

Anmerkungen:

(1) NI 43-101 Technical Report „2022 Technical Report on the Shea Creek Project, Saskatchewan“ mit einem Gültigkeitsdatum vom 1. Januar 2022, der im Profil der UEX Corporation auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Ressourcen werden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards gemeldet, die vom Rat des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum am 19. Mai 2014 angenommen wurden (die „CIM-Definitionsstandards“)

(2) Technischer Bericht gemäß NI 43-101 „2021 Technical Report on the Horseshoe-Raven Project, Saskatchewan“ mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2021, der im Profil der UEX Corporation auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Ressourcen werden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards gemeldet.

(3) NI 43-101 Technical Report „Technical Report for the Christie Lake Uranium Project, Saskatchewan, Canada“ mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2021, der im Profil von UEX Corporation auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Diese Ressourcen werden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards gemeldet.

(4) Die Ressourcen von Kiggavik, wie sie von Orano in ihrem Tätigkeitsbericht 2021 gemeldet werden, der auf ihrer Website unter www.orano.group/docs/default-source/orano-doc/finance/publications-financieres-et-reglementees/2021/orano-annual-activity-report-2021.pdf?sfvrsn=a2e56244_8 verfügbar ist, wurden von Tonnen U in Pfund U3 O8 und von %U in %U3 O8 umgerechnet. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass weder UEC noch UEX wissen, ob die von Orano gemeldeten Ressourcen mit den Richtlinien NI 43-101 und CIM übereinstimmen. Diese werden von UEX und UEC als historische Ressourcenschätzungen behandelt. Weitere Schätzungen liegen UEC oder UEX nicht vor.

(5) Millennium-Ressourcen, wie von Cameco auf seiner Website www.cameco.com/businesses/uranium-projects/millennium/reserves-resources#measured_and_indicated mit Stand vom 31. Dezember 2021 gemeldet. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass weder UEX noch UEC wissen, ob die Berichterstattung von Cameco den Richtlinien NI 43-101 und CIM entspricht. Diese werden vom Unternehmen als historische Ressourcenschätzungen behandelt. Cameco hat mitgeteilt, dass die Schätzungen in Übereinstimmung mit den CIM Definitions Standards erstellt wurden. UEC und UEX liegen keine weiteren Schätzungen vor.

(6) Wheeler River-Ressourcen gemäß der Vormachbarkeitsstudie von Denison, die am 30. Oktober 2018 auf SEDAR.com veröffentlicht wurde, unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,2 % U3O8 für die Lagerstätte Gryphon und 0,8 % U3O8 für die Lagerstätte Phoenix. Diese werden von UEC und UEX als historische Ressourcenschätzungen behandelt. Weitere Schätzungen liegen UEC und UEX nicht vor.

(7) Die Zusammenfassung des technischen Berichts (TRS“) wurde gemäß S-K 1300 erstellt und am 4. April 2022 über EDGAR auf Formular 8-K bei der SEC eingereicht und ist auch auf SEDAR als wesentliches Dokument“ vom 4. April 2022 verfügbar. Der TRS wurde im Auftrag des Unternehmens von WWC Engineering aus Sheridan, Wyoming, erstellt.

(8) Technische Berichte gemäß NI 43-101 zu den Projekten Palangana (gültig ab 15. Januar 2010), Goliad (gültig ab 7. März 2008), Burke Hollow (gültig ab 27. November 2017) und Salvo (gültig ab 31. März 2011); Kopien davon sind in UECs Profil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Diese Ressourcen werden in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards gemeldet.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas führendes, am schnellsten wachsendes und an der NYSE American notiertes Uranbergbauunternehmen. UEC ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Aufbereitungskapazitäten in den Aufbereitungsanlagen Hobson und Irigaray verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über weitere diversifizierte Urananlagen, darunter: 1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3 O8 ; 2) eine bedeutende Beteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft der Branche, Uranium Royalty Corp; und 3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, New Mexico und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.

Über UEX Corporation

UEX ist ein kanadisches Uran- und Kobaltexplorations- und -erschließungsunternehmen, das an einem außergewöhnlichen Portfolio von Uranprojekten beteiligt ist. Das Projektportfolio von UEX, das sich im direkten Besitz des Unternehmens befindet, liegt im Osten, Westen und Norden des Athabasca-Beckens, der reichsten Uranregion der Welt, die im Jahr 2020 etwa 8,1 % der weltweiten Primäruranproduktion ausmachen wird. Neben den Uranerschließungsprojekten, die UEX über seine Beteiligung an JCU vorantreibt, erschließt das Unternehmen derzeit auch mehrere andere Uranlagerstätten im Athabasca-Becken, darunter die Lagerstätten Paul Bay, Ken Pen und rora auf dem Projekt Christie Lake, die Lagerstätten Kianna, Anne, Colette und 58B auf dem Shea-Creek-Projekt, das sich derzeit zu 49,1 % in seinem Besitz befindet, die Lagerstätten Horseshoe und Raven auf dem zu 100 % in seinem Besitz befindlichen Projekt Horseshoe-Raven sowie die Uranlagerstätte West Bear auf dem zu 100 % in seinem Besitz befindlichen Projekt West Bear.

Zusätzliche Informationen

Die vollständigen Einzelheiten des Arrangements sind in der Vereinbarung enthalten, die von UEX in ihrem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden wird. Darüber hinaus werden weitere Informationen über das Arrangement in einem Management-Informationsrundschreiben enthalten sein, das in Verbindung mit der UEX-Versammlung erstellt und auf dem UEX-Profil unter www.sedar.com zum Zeitpunkt der Versendung an die Wertpapierinhaber veröffentlicht wird. Allen Wertpapierinhabern wird dringend empfohlen, das Management-Informationsrundschreiben zu lesen, sobald es verfügbar ist, da es zusätzliche wichtige Informationen über das Arrangement enthalten wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uranium Energy Corp Investor Relations

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Twitter: @UraniumEnergy

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

Frankfurt Börsenkürzel: U6Z

WKN: AØJDRR

ISIN: US916896103

UEX Gesellschaft

Roger Lemaitre, Präsident und CEO

Telefon: (306) 979-3849

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweise für U.S.-Investoren

Bestimmte Projekte im UEX-Asset-Portfolio enthalten „historische Ressourcen“, die in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves geschätzt wurden, aber nicht als aktuelle Ressourcen gemäß NI 43-101 betrachtet oder behandelt werden sollten. Diese Ressourcen sollten als „historische Schätzung“ gemäß NI 43-101 betrachtet werden. In jedem Fall wird die Verlässlichkeit der historischen Schätzung als angemessen betrachtet, aber eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und UEC behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource.

Die Mineralressourcen, auf die im UEX-Anlagenportfolio Bezug genommen wird, wurden gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, auf die in NI 43-101 Bezug genommen wird, geschätzt und entsprechen nicht den Richtlinien des Industry Guide 7 der U.S. Securities and Exchange Commission (die „SEC“). Darüber hinaus sind gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete Mineralressourcen, obwohl sie von den kanadischen Vorschriften anerkannt und vorgeschrieben sind, keine definierten Begriffe gemäß SEC Industry Guide 7 und dürfen normalerweise nicht in Berichten und Registrierungserklärungen verwendet werden, die bei der SEC eingereicht werden. Dementsprechend haben wir sie in den Vereinigten Staaten nicht gemeldet. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen in diesen Kategorien jemals in Mineralreserven umgewandelt werden. Die Existenz dieser Begriffe ist mit großer Unsicherheit behaftet, ebenso wie die wirtschaftliche und rechtliche Machbarkeit. Insbesondere ist zu beachten, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil der gemessenen Mineralressourcen, angezeigten Mineralressourcen oder abgeleiteten Mineralressourcen jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. In Übereinstimmung mit den kanadischen Vorschriften können Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht die Grundlage für Machbarkeits- oder andere wirtschaftliche Studien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass ein Teil der gemeldeten gemessenen, angezeigten oder abgeleiteten Mineralressourcen, auf die hier Bezug genommen wird, wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist.

UEC unterliegt nun den Anforderungen von Regulation S-K (subpart) 1300 – Disclosure by Registrants Engaged in Mining Operations (Offenlegung durch im Bergbau tätige Unternehmen) in Bezug auf die Offenlegung von Bergbaubetrieben, die für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung sind, und zwar ab dem Geschäftsjahr, das am 31. Juli 2022 oder früher endet, wenn das Unternehmen eine Registrierungserklärung einreicht, und kann sich nur auf technische Informationen stützen, die in einer gemäß Regulation S-K (subpart) 1300 erstellten Zusammenfassung eines technischen Berichts enthalten sind.

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Gesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „erwartet“ oder „nicht erwartet“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“, oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem Markt- und andere Bedingungen, die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, enthalten sind. Bestimmte Angelegenheiten, die in dieser Pressemitteilung erörtert werden, sowie mündliche Aussagen, die von Zeit zu Zeit von Vertretern des Unternehmens gemacht werden, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der Bundeswertpapiergesetze darstellen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Garantie dafür geben, dass seine Erwartungen erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Trends und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich u.a. auf: die erwarteten Vorteile des Arrangements für UEC, UEX und ihre jeweiligen Wertpapierinhaber; den Zeitplan und den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen von Wertpapierinhabern, Gerichten, Börsen, Gläubigern und Aufsichtsbehörden für das Arrangement; den Abschluss der Privatplatzierung; die Fähigkeit von UEC und UEX, die anderen Bedingungen für das Arrangement zu erfüllen und das Arrangement abzuschließen; den voraussichtlichen Zeitpunkt der Versendung des Management-Informationsrundschreibens von UEX bezüglich des Arrangements, den Abschluss des Arrangements; das künftige Wachstumspotenzial für UEC und seine Geschäfte; und künftige Minenerschließungspläne.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen über den voraussichtlichen Abschluss des vorgeschlagenen Arrangements und den voraussichtlichen Zeitplan für den Abschluss des Arrangements haben die Parteien diese im Vertrauen auf bestimmte Annahmen gemacht, die sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt für angemessen halten, einschließlich Annahmen über die Zeit, die für die Vorbereitung und den Versand der Unterlagen für die UEX-Versammlung benötigt wird, die Fähigkeit von UEX, rechtzeitig die erforderlichen Genehmigungen der Wertpapierinhaber, des Gerichts, der Börse und der Aufsichtsbehörden zu erhalten, und die Fähigkeit der Parteien, rechtzeitig die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements zu erfüllen. Der Zeitplan für diese Angelegenheiten kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich unvorhergesehener Verzögerungen bei der Vorbereitung der Unterlagen für die UEX-Versammlung, der Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen der Wertpapierinhaber, des Gerichts, der Börse und der Aufsichtsbehörden in der angenommenen Zeit zu erhalten, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit zur Erfüllung der anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf diese Zeiten enthalten sind.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten der Parteien in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem, dass die aus dem Arrangement erwarteten Synergien nicht realisiert werden; Risiken der Geschäftsintegration; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte und des Marktpreises der UEC-Aktien; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise für Uran oder bestimmte andere Rohstoffe (wie Erdgas, Heizöl und Elektrizität); Schwankungen der Devisenmärkte (wie des kanadischen Dollars und des US-Dollars); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung und der Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada und den Vereinigten Staaten; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltrisiken und Industrieunfälle); Risiken in Bezug auf die Kreditwürdigkeit oder die finanzielle Lage von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen die Parteien Geschäfte machen; die Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Deckung von Risiken und Gefahren abzuschließen; und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau, die Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften auferlegen können; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zustimmungen von Regierungsbehörden verbunden sind; Eigentumsrechte; und die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Formular 10K von UEC und unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von UEX aufgeführt sind. Darüber hinaus kann die Nichteinhaltung der Bedingungen des Arrangement Agreement durch UEX dazu führen, dass UEX eine Abfindungszahlung an UEC leisten muss, was erhebliche negative Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage von UEX und ihre Fähigkeit zur Finanzierung von Wachstumsaussichten und laufenden Geschäften haben könnte. Obwohl die Parteien versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die Parteien beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Uranium Energy Corp.

Jochen Staiger

Ste. 800N, North Shoreline 500

78401 Corpus Christi, TX

USA

email : info@resource-capital.ch

Pressekontakt:

Uranium Energy Corp.

Jochen Staiger

Ste. 800N, North Shoreline 500

78401 Corpus Christi, TX

email : info@resource-capital.ch

