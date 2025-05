Uranium Royalty Corp. erwirbt Lizenzgebühren für das Aberdeen-Uranprojekt von Forum Energy Metals in Kanada

Vancouver, British Columbia, Kanada, 27. Mai 2025 – Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY, TSX: URC) – www.commodity-tv.com/play/uranium-royalty-increasing-the-royalty-portfolio-in-2025/ – („URC“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer neuen Lizenzgebühr für das Uranprojekt Aberdeen in Nunavut, Kanada (das „Projekt“), das von Forum Energy Metals Corp. („Forum“) betrieben wird, abgeschlossen hat.

Höhepunkte:

– 2,0 % Brutto-Lizenzgebühr für 1 Million CAD erworben: URC wird die Lizenzgebühr gegen eine Barzahlung von 1.000.000 CAD, fällig bei Abschluss der Transaktion, erwerben, die bis Ende Mai 2025 abgeschlossen werden soll. Die Transaktion wird aus den vorhandenen Barmitteln finanziert. Forum behält sich das Recht vor, 0,5 % für 1.000.000 CAD innerhalb von sechs Monaten nach einer erfolgreichen Vormachbarkeitsstudie zurückzukaufen; dieses Recht verfällt sieben Jahre nach der Ausgabe.

– Strategischer Standort: Aberdeen grenzt direkt westlich an das von Orano betriebene Projekt Kiggavik, das über 132 Millionen Pfund UO in angezeigten und abgeleiteten Ressourcen beherbergt und damit eines der größten unerschlossenen Uranprojekte der Welt ist. (1)

– Äußerst aussichtsreiches Gelände: Aberdeen erstreckt sich über mehr als 95.000 Hektar im wenig erforschten Thelon-Becken – Kanadas aufstrebendes Pendant zum Athabasca-Becken in Saskatchewan. Die bisherigen Bohrungen haben hochgradige Ergebnisse geliefert, darunter:

o 1,15% UO über 2,4 Meter

o 0,62% über 17,9 Meter

o 0,11% UO über 35,3 Meter (2)

(1) Basierend auf dem jährlichen Tätigkeitsbericht von Orano für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der auf der Website von Orano verfügbar ist.

(2) Siehe die Pressemitteilung von Forum mit dem Titel „Forum Drilling Extends Uranium Mineralization at the Tatiggaq Deposit, Aberdeen Uranium Project, Nunavut“, die am 26. November 2024 veröffentlicht wurde und unter dem Profil von Forum auf SEDAR+ verfügbar ist.

Das Aberdeen-Projekt

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Explorationsprojekt, das sich am nordöstlichen Rand des Thelon-Beckens im Territorium Nunavut befindet, etwa 100 km westlich des Dorfes Baker Lake. Aberdeen befindet sich zu 100 % im Besitz von Forum und wird von diesem betrieben. Das Projekt erstreckt sich über etwa 95.519 Hektar und liegt direkt westlich des von Orano betriebenen fortgeschrittenen Uranprojekts Kiggavik.

Die Aberdeen-Lizenzgebühr

Die Lizenzgebühr besteht aus einer Bruttolizenzgebühr von 2,0 % für das Projekt. Forum kann ein Viertel (0,5 %) der Lizenzgebühr durch Zahlung von 1.000.000 CAD an URC innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach der Bekanntgabe einer erfolgreichen Vormachbarkeitsstudie durch zurückkaufen. Diese Option läuft sieben Jahre nach Ausgabe der Lizenzgebühr ab.

Über Uranium Royalty Corp.

Uranium Royalty Corp. ist das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen, das sich auf Uranlizenzen und -streaming spezialisiert hat. URC bietet Anlegern ein Engagement in Uranrohstoffpreisen durch strategische Akquisitionen von Uranbeteiligungen, einschließlich Lizenzgebühren, Streams, Schulden und Aktien von Uranunternehmen, sowie durch den Besitz von physischem Uran. Das Unternehmen ist als Kapitalgeber für eine Branche gut positioniert, die massive Investitionen in globale Produktionskapazitäten benötigt, um den wachsenden Bedarf an Uran als Brennstoff für kohlenstofffreie Atomenergie zu decken. URC verfügt über umfassende Branchenkenntnisse und Fachwissen, um Investitionsmöglichkeiten in der Uranindustrie zu identifizieren und zu bewerten. Das Management und der Vorstand des Unternehmens bestehen aus Personen, die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung im Uran- und Kernenergiesektor verfügen, einschließlich spezifischer Fachkenntnisse in den Bereichen Minenfinanzierung, Projektfindung und -bewertung, Minenerschließung sowie Uranverkauf und -handel.

Über Forum Energy Metals Corp.

Forum Energy Metals Corp. (TSX.V: FMC; OTCQB: FDCFF) konzentriert sich auf die Entdeckung hochgradiger diskordanzgebundener Uranlagerstätten im Athabasca-Becken in Saskatchewan und im Thelon-Becken in Nunavut. Darüber hinaus besitzt Forum ein diversifiziertes Energiemetallportfolio mit Kupfer-, Nickel- und Kobaltprojekten in Saskatchewan und Idaho.

Kontakt:

Scott Melbye – Geschäftsführender Direktor

E-Mail: smelbye@uraniumroyalty.com

Firmensitz:

1188 West Georgia Street, Suite 1830,

Vancouver, BC, V6E 4A2

Telefon: 604.396.8222

Investor Relations:

Gebührenfrei: 1.855.396.8222

E-Mail: info@uraniumroyalty.com

Website: www.UraniumRoyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Anmerkung zur technischen Offenlegung

Darcy Hirsekorn, der Chief Technical Officer des Unternehmens, hat die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen beaufsichtigt und geprüft. Er verfügt über einen B.Sc. in Geologie von der University of Saskatchewan, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ist als professioneller Geowissenschaftler in Saskatchewan registriert.

Sofern nicht anders angegeben, stammen die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt aus der Management’s Discussion and Analysis von Forum für das am 30. November 2024 zu Ende gegangene Jahr sowie aus anderen öffentlichen Bekanntmachungen von Forum, die in seinem Profil auf SEDAR+ abrufbar sind.

Als Inhaber von Lizenzgebühren hat das Unternehmen, wenn überhaupt, nur begrenzten Zugang zu den Grundstücken, an denen es beteiligt ist. Das Unternehmen verlässt sich im Allgemeinen auf öffentlich zugängliche Informationen über diese Grundstücke und die damit verbundenen Tätigkeiten und hat im Allgemeinen keine Möglichkeit, diese Informationen unabhängig zu überprüfen. Darüber hinaus können sich solche öffentlich zugänglichen Informationen auf ein größeres Grundstücksgebiet beziehen als das, an dem das Unternehmen beteiligt ist.

Vorausschauende Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Definition in den geltenden Wertpapiergesetzen darstellen, einschließlich Aussagen über den erwarteten Abschluss des Erwerbs der Lizenzgebühr und Erwartungen hinsichtlich des Projekts. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie „schätzt“, „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „wird“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „sollte“, „könnte“, „könnte“ und andere ähnliche Begriffe verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichteten Informationen gekennzeichnet werden. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen, spiegeln die aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung wider. Diese Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, so dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens und seiner Branche erheblich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Sie sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht unbedingt ein genauer Hinweis darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausblickenden Informationen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Unfähigkeit, die Bedingungen für die hier angekündigte Transaktion zu erfüllen, Risiken, die mit Royalty-Unternehmen verbunden sind, Uranpreisschwankungen, Risiken in Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, die den bestehenden und geplanten Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, und jene anderen Risiken, die in den Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Diese Risiken sowie andere Risiken könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen öffentlich zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

