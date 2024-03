Uranmarkt seit 2018 unterversorgt

Heute ist der Uranmarkt deutlich angespannter als noch vor einigen Jahren. Das zeigt auch der gestiegene Uranpreis.

Die Grenzkosten der Produktion führten zum Rückgang des Angebots und letztendlich zur Unterversorgung. Lange wurde dies nicht sonderlich beachtet, denn in der Zeit nach Fukushima wurden erhebliche Lagerbestände aufgebaut. Doch die Lager leeren sich und Uran ist so gefragt und teuer wie lange nicht mehr. Und die Zukunft scheint rosig für die Uranproduzenten zu werden.

Seit der UN-Klimakonferenz in Dubai (COP 28) ist klar, dass sich viele Industriestaaten verpflichten auf fossile Brennstoffe zu verzichten. Und dieser Verzicht gelingt nur mit Kernkraft. 22 Nationen haben sich verständigt, ihre nukleare Kapazität bis 2050 zu verdreifachen, denn saubere Energiesysteme sind notwendig. Dass die Welt aus zwingenden Gründen wieder zur Atomenergie zurückkehrt, zeigt die Wertentwicklung des Rohstoffs Uran. Er war in 2023 einer der Besten und ist auch 2024 preislich stark gestartet. Kernenergie liefert Strom ohne Treibhausgasemissionen und erzeugt eine zuverlässige Grundlastenenergie, dies bei einem hohen Maß an Sicherheit. Dass eine unsichere Energieversorgung die Wirtschaft und die nationale Sicherheit bedrohen kann, haben wir 2022 im Rahmen der Energiekrise gesehen.

Der Wandel zurück zur Kernenergie führt zur Uranknappheit. An dieses Ungleichgewicht passt sich natürlich der Preis an und auch die Uranunternehmen werden wertvoller. Auch technologische Fortschritte wie die Nukleartechnologie der kleinen modularen Reaktoren (SMSs) wird die Urannachfrage weiter anheizen. Schließlich können sie für die Versorgung kleinerer Städte verwendet werden, und zwar sowohl für die Stromerzeugung als auch für die Produktion von Industriewärme. Die Energiepolitik und die langen Vorlaufzeiten dieser Projekte sollten den Uranpreis in den kommenden 10 oder 20 Jahren unterstützen. Positive Aussichten also für Urangesellschaften.

Wer Diversifizierung und Uran mag, kann sich Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – anschauen. Es ist das einzige Royalty-Unternehmen im Uranbereich. Neben Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen besitzt Uranium Royalty physisches Uran.

Premier American Uranium – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ – verfügt in Wyoming und Colorado über aussichtsreiche Uranprojekte.

