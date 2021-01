Urannachfrage steigt

Die Urannachfrage steigt schneller als das Uranangebot. Ehrgeizige Emissionsminderungsziele vieler Länder brauchen die Atomenergie.

So haben die ehrgeizigen Klimaziele der Länder Uran quasi wiederbelebt. Weltweit entstehen neue Kernreaktoren, auch wenn es im vergangenen Jahr pandemiebedingt zu Verzögerungen kam, so wird dieses Jahr deutlich Gas gegeben in der Branche. Die bestehenden und die neuen Atomkraftwerke brauchen Uran. Die Uranproduktion muss steigen.

Bis zum Jahr 2025 wird mit einer um 25 Prozent höheren Urannachfrage gerechnet. Diese kommt in erster Linie von der wachsenden Atomenergiebranche Asiens. Noch liegen die Preise für ein Pfund Uran unter 50 US-Dollar (aktuell 29,40 US-Dollar je Pfund Uran), daher sind die Ambitionen der Uranproduzenten und -gesellschaften nicht so hoch.

Aber gerade in diesem Umfeld könnte sich für bestimmte Unternehmen die Chance manifestieren, eine bedeutende Rolle am Uranmarkt zu spielen. Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=p-mBSPvJa2c – etwa besitzt produktionsbereite Uranliegenschaften, die jederzeit, wenn der Uranpreis stimmt, produzieren können. In Texas und Wyoming ist Uranium Energy bereit zu Uranlieferungen beizutragen. Noch dazu in den USA, wo die Bedeutung der heimischen Uranproduktion erkannt wurde und gefördert wird.

Nicht nur die großen Atomkraftwerke brauchen Uran, es etablieren sich zusehends kleine Reaktoren, die auf die gleiche Art wie ihre großen Schwestern sauberen Strom produzieren. Durch ihre geringere Größe lassen sie sich leichter an benötigten Standorten integrieren.

Ein weiteres Uranunternehmen mit aussichtsreichen Projekten, diesmal im Athabascabecken in Saskatchewan ist IsoEnergy – https://www.youtube.com/watch?v=zs1nI9kKmmI -. Das Gebiet ist berühmt für die hochwertigen Uranvorkommen und es gehört, neben Kasachstan, zu den wichtigsten Urangegenden.

