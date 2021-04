Uranpreis steigt

Die Spotpreise für Uran sind wieder bei fast 30 US-Dollar je Pfund Uran angekommen.

Viele Experten prognostizieren einen weiteren starken Anstieg der Uranpreise. Denn einmal entspricht das Uranangebot nicht der Nachfrage. Im Jahr 2020 reduzierte sich die weltweite Uranproduktion auf 123 Millionen Pfund Uran. Das war der niedrigste Stand seit 2008. Gleichzeitig lag die Nachfrage aber bei rund 180 Millionen Pfund Uran. Diese Lücke schloss man mit dem Abbau von Lagerbeständen und einer erneuten Anreicherung des Uranrückstandes. Aber hier handelt es sich um kurzfristige Handlungsstrategien.

Dazu kommt, dass große Uranminen schließen und so eine weitere Angebotslücke von 5,6 Millionen Pfund Uran hinterlassen. Eingestellt wurde im Januar die Ranger-Uranmine in Australien, ein Minus von drei Millionen Pfund pro Jahr. In Niger beendete die Cominak-Uranmine die Produktion, ein Minus von 2,8 Millionen Pfund Uran. Damit steigt die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage weiter. In China soll gemäß dem vor kurzem vorgestellten Fünfjahres-Energieplan die Kernenergiekapazität bis 2025 um 46 Prozent erhöht werden.

Auch in Indien und im Nahen Osten läuft die Planung für neue Kernkraftwerke auf Hochtouren. Mehrere Atomkraftwerke, die nach dem Fukushima-Debakel stillgelegt wurden, befinden sich im Antragsverfahren für eine Wiederinbetriebnahme. Und in den USA werden die Pläne des Präsidenten zur CO2-Reduzierung zu einer verstärken Nutzung der Kernenergie führen.

Uran sollte also stark nachgefragt sein und der Uranpreis sollte sich aufgrund der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage weiter nach oben bewegen. Dies wird Urangesellschaften wie International Consolidated Uranium oder Uranium Energy freuen.

International Consolidated Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=pfJv6yAcNMw – besitzt neben Goldprojekten Uranprojekte. Für das Moran Lake-Projekt in Labrador wurde eine Vereinbarung zum Erwerb getroffen, ebenso für die Projekte Ben Lomond und Georgetows in Australien. In Quebec hat die Gesellschaft die Uranlagerstätte Dieter Lake erworben.

Auch Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=7IjKFCIujEU – ist in Sachen Uran unterwegs, und zwar in den USA etwa mit dem Burke Hollow-Uranprojekt, dem größten ISR-Projekt, das in den USA entwickelt wird. Weitere Projekte, teilweise vollständig genehmigt und eine Aufbereitungsanlage gehören zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Von der Muschel über Gold zur Kreditkarte