Urlaub mit Kindern auf der Ostseeinsel Usedom

Usedom bietet mehr als nur Badespaß. Auf Wasserschloss Mellenthin im ruhigen Achterland kommen bei Piratenabend & Co sowie bei den Aufführungen des Parktheaters Edelbruch alle auf ihre Kosten.

Beliebte Ostseeinsel Usedom

Die Ostseeinsel Usedom zählt zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen Deutschlands. Der mit 42 Kilometern längste, sanft abfallende und bis zu 80 Metern breite Sandstrand gehört zu den schönsten deutschlandweit. Darüber hinaus weht an vielen Strandabschnitten die Blaue Flagge als Zeichen für besonders gute Bade- und Wassersportqualität. Hinzu kommt, dass auf Usedom mit durchschnittlich fast 2000 Stunden die Sonne so oft scheint wie sonst nirgendwo in Deutschland. Beste Bedingungen für ungetrübten Badespaß sind also auf der zweitgrößten deutschen Insel garantiert.

Idyllisches Usedomer Achterland

Doch die einstige „Badewanne der Berliner“ kann mit noch mehr Superlativen aufwarten, wie zum Beispiel der größten Dichte an Naturschutzgebieten deutschlandweit. Die meisten dieser 14 Naturschutzgebiete finden sich im idyllischen Usedomer Achterland. Doch lockt das ruhige Hinterland seit einigen Jahren nicht mehr nur Naturliebhaber und Stressgeplagte an. Auch immer mehr Aktiv-Urlauber, Ruhesuchende und Familien mit Kindern entdecken Usedoms Hinterland für sich. Hier kann man in schattigen Wäldern, den zahlreichen Binnenseen und einsamen Buchten am idyllischen Achterwasser nicht nur bestens entschleunigen. Man kann auch inseltypische Orte mit ganz viel Historie entdeckten. Viele davon bieten auch ein buntes Programm für aktive Familien, die mehr im Urlaub erwarten als nur Strand und Meer.

Im Mittelpunkt der Insel Usedom

Einer dieser Orte mit ganz viel Charme und bewegter Historie befindet sich genau im geografischen Mittelpunkt der Insel Usedom. Bekannt ist der nur 500 Einwohner zählende Ort Mellenthin vor allem wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und Schloss-Shop. Weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist das Wasserschloss Mellenthin nicht zuletzt auch wegen der bunten Themen-Events, die an sechs Tagen die Woche stattfinden. Dabei gibt es neben Brauer-Abend, Pommern-, Schlemmer-Buffet & Co. auch solche Veranstaltungen, die nicht nur die großen Gäste im Fokus haben. So kommen bei dem jeden Mittwoch stattfindenden Piraten-Spektakel auch kleine Gäste voll auf ihre Kosten, wenn die Piraten ab 18 Uhr die Brauerei entern. Zumindest bis zum Herbst, wenn aus den „Piraten“ auf Wasserschloss Mellenthin wieder „Geister“ werden.

Parktheater Edelbruch gastiert auf Wasserschloss Mellenthin

Dass das Wasserschloss Mellenthin überdies auch ein besonderer Ort für die ganze Familie ist, zeigt sich bei den weiteren Sommer-Veranstaltungen. So gastiert vom 16. Juli bis zum 15. August das Parktheater Edelbruch wieder auf Wasserschloss Mellenthin. Auf dem Programm stehen dann unter anderem beliebte Märchen von den Brüdern Grimm wie der Froschkönig, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel, Frau Holle, die Bremer Stadtmusikanten und Vom Fischer und seiner Frau. Diese vom Parktheater Edelbruch neu bearbeiteten Märchen erfreuen sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit und werden von Mitte Juli bis Mitte August fast täglich immer zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag im Wasserschloss zu sehen sein.

Weitere Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

