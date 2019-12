Urlaubsfeeling mit eigenem Schwimmbecken im Garten

Die Schönen und Reichen haben manchmal sogar zwei davon, der „kleine Mann“ kann sich meist keines leisten. Was ist gemeint? Das Schwimmbecken im eigenen Garten. Doch das ändert sich jetzt.

Ahlhorn, 23.12.2019 – Der Traum vom Schwimmbecken im Garten

Ein Schwimmbecken oder einen Swimmingpool im eigenen Garten hätten wohl viele Menschen gerne. Doch bei dem Gedanken an die Kosten, oder den vermeintlich fehlenden Platz wird diese Idee oftmals schnell wieder verworfen.

Das Unternehmen Profi-Poolwelt bietet viele verschieden Arten von Schwimmbecken an, die auch bei schmalerem Geldbeutel oder kleinerem Garten in Frage kommen. So ist es jedem, der einen Garten besitzt, möglich das Urlaubsfeeling direkt vor die eigene Haustür zu holen.

Verschiedene Arten von Pools

Die Schwimmbecken gibt es in allen erdenklichen Formen, Farben und Größen. Sehr beliebt sind die Rundpools, die auch in kleinere Gärten passen, da sie äußerst platzsparend sind. Wem das runde Becken zu langweilig ist, kann sich stattdessen für einen Achtformpool oder die ovale Variante entscheiden.

Darüber hinaus gibt es noch die klassische rechteckige Form, die besonders sinnvoll ist, wenn das Schwimmbecken nicht nur zwecks Entspannung angeschafft wird, sondern auch zum Schwimmen verwendet werden soll. Dann gilt es noch die Frage zu klären, ob der Pool im Boden eingelassen wird oder lediglich aufgestellt werden soll. Auch in puncto Material hat der Kunde die Wahl: Soll das eigene Schwimmbad beispielsweise eine Holzummantelung besitzen oder reicht die einfache Verkleidung?

Das passende Poolzubehör

Das richtige Urlaubsfeeling kommt natürlich nur auf, wenn auch das Zubehör stimmt. Ein verdrecktes oder nicht vernünftig temperiertes Schwimmbecken weckt natürlich keine Lust auf das Badevergnügen. Profi-Poolwelt stellt alles Erdenkliche an Zubehör, sodass dem Sprung ins eigene Schwimmbad nichts mehr im Wege steht. Eine Poolheizung, eine Wärmepumpe oder ein Poolsauger sind nur ein paar Beispiele, die hier zu nennen sind. Es gibt auch verschiedene Abdeckungsmöglichkeiten zu erwerben. Diese halten nicht nur die Wärme im Pool, sondern sind auch ein guter Schutz gegen diverse Arten von Verunreinigung.

Für das Schwimmen in einer milden Sommernacht gibt es natürlich auch eine entsprechende Poolbeleuchtung, die den Badespaß auch im Dunkeln garantiert. Geräte, die für den optimalen Chlorgehalt im Wasser sorgen, sind sowohl automatisiert als auch manuell bedienbar erhältlich. Messgeräte und diverse Filteranlagen komplettieren das eigene Schwimmbecken. Das mag sich möglicher Weise kompliziert anhören, ist aber sehr leicht zu bedienen.

Beratung bei Profi-Poolwelt

Sollte das umfangreiche Angebot einen überfordern oder es treten Fragen auf, kann die Möglichkeit eines unverbindlichen und kostenfreien Beratungsgespräches genutzt werden. Durch den großen und weitreichenden Erfahrungsschatz der Mitarbeiter von Profi-Poolwelt.de werden für jeden Kunden individuell passende Lösungen gefunden, die auch preislich sehr ansprechend sind.

Alles in allem wird jeder Kunde bei den vielen verschiedenen Arten von Schwimmbecken fündig, und dem Urlaubsfeeling direkt vor der eigenen Haustür steht nichts mehr im Wege. Gerade Familien mit Kindern werden viel Freude an einem Schwimmbad im eigenen Garten haben. Doch auch Singles oder Pärchen können beim Schwimmen oder Entspannen im Pool gut abschalten und ihr persönliches Urlaubsfeeling für zu Hause genießen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freizeitwelt-Online GmbH & Co.KG

Herr Gregor Röß

Edertalstr. 86

69509 Mörlenbach

Deutschland

fon ..: +49 (0)6252/3058045

web ..: https://www.freizeitwelt-online.de/

email : info@freizeitwelt-online.de

Die Freizeitwelt Online GmbH & Co.KG ist einer der führenden und größten Onlinehändler für Swimmingpools jeder Form und Größe. Unter verschiedenen Internet Portalen werden Swimmingpools zum Selbstaufbau angeboten. Das Besondere an dem Angebot, neben der unglaublichen Vielfalt des Angebotes, ist sicher die schnelle Lieferfähigkeit, vor allem anderen aber die hohe Qualität. Durch hohe Abnahmemengen und schlanke Vertriebsstrukturen ist es möglich, Produkte die in höchster Qualität in Deutschland hergestellt wurden, zu einem attraktiven Preis den Kunden anzubieten.

Pressekontakt:

Profi-Poolwelt.de

Herr Gregor Röß

Edertalstr. 86

69509 Mörlenbach

fon ..: +49 (0)6252/3058045

web ..: https://www.profi-poolwelt.de/

email : info@profi-poolwelt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

RNC Minerals liefert neue Beta Hunt Goldreserve