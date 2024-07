Urlaubsparadies für Kinder: Rügen

Ostseeinsel punktet mit jeder Menge Highlights für Kids

Zufällig mal kein Strandwetter erwischt? Die ganze Familie ist schlecht gelaunt und hat Langeweile? Das muss nicht sein! Zumindest nicht auf der Insel Rügen, wie der jüngste Beitrag im RügenInsider-Blog von Ostseeappartements Rügen (OAR) beweist.

Die Urlaubsexperten des renommierten Rügener Ferienvermittlers wissen, dass zu einer gelungenen Familienauszeit nicht nur möglichst tolle Unterkünfte beitragen, sondern das touristische Umfeld mit attraktiven Angeboten auch für Schlechtwetter-Tage mindestens genauso wichtig ist.

In einer selten gesehenen Informationsdichte hat man deshalb in dem Beitrag alle möglichen Angebote und Anbieter mit Fokus auf Kinder und Jugendliche zusammengetragen. Die Bandbreite erstaunt: Vom Indoor-Spielplatz, Kino und Spaßbad über GoKart, Wasserski, Reiten, Klettern, Rodeln und Lasertag bis hin zum Freizeitpark, Schiffstouren, Rangerwanderungen und diversen Museen ist alles dabei.

Gerade die Museumslandschaft auf der Insel Rügen präsentiert sich äußerst vielfältig. Was die junge Generation besonders freuen dürfte, ist die Tatsache, dass es nicht etwa irgendwelche verstaubten Riesentempel sind, in denen man stundenlang schmachten muss, sondern richtig nett gemachte lokale Sehenswürdigkeiten, in denen man viel Wissenswertes erfahren kann. Über Fossilien, Bernstein, Fische, Kraniche, die Rügener Kreide und den Naturschutz zum Beispiel. Natürlich fehlen aber auch das OZEANEUM und das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund nicht in der Auflistung.

Ein zweiter großer Schwerpunkt des Beitrags von OAR widmet sich der Sicherheit beim Baden und Schwimmen. Neben Tipps für Anbieter von Schwimmkursen greifen die Autoren wichtige Hinweise der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf, die Eltern und Kinder unbedingt beachten sollten, damit Unfälle vermieden werden. Ein Anliegen, das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Zum kompletten Beitrag: www.ostseeappartements-ruegen.de/blog/allgemein/urlaub-mit-kindern-auf-ruegen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

Deutschland

fon ..: 038303 90940

fax ..: 038303 90944

web ..: https://www.ostseeappartements-ruegen.de

email : info@oar1.de

Die Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG (OAR) mit Agenturen im Ostseebad Sellin und im Ostseebad Binz vermittelt Ferienhäuser, Appartements und Ferienwohnungen auf der Insel Rügen. Dabei zeichnen sich die überwiegend in Privatbesitz befindlichen Objekte im Portfolio von OAR durch ihre exklusive Lage und eine hochwertige, individuelle Einrichtung und Ausstattung aus und können auf der firmeneigenen Website mit zahlreichen Bildern und Videos ausführlich besichtigt und bequem online gebucht werden.

Mit breit aufgestellten Aktivitäten im Bereich Social Media und dem RügenInsider-Blog ist Ostseeappartements Rügen auch in Sachen Kundenbindung sehr aktiv. Die Immobiliensparte des Unternehmens – Ostseeappartements Rügen Immobilien – bietet darüber hinaus allen Immobilienkäufern und -verkäufern kompetente und vertrauensvolle Unterstützung.

Pressekontakt:

Ostseeappartements Rügen Vermarktungs-GmbH & Co. KG

Frau Yvonne Heyden

Granitzer Straße 8

18586 Ostseebad Sellin

fon ..: 038303 90940

email : marketing@oar1.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ASCOMP stellt Screencapt vor: Leistungsstarke Windows-Software für Bildschirmaufzeichnungen In Saalfelden hat das neue Congress Hotel DAS SAAL eröffnet