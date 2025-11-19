URSULA NIEHAUS – Der Stoff, aus dem die Bilder sind – 11. Januar bis 22. Februar 2026

Kunstausstellung, Stoffcollagen von Ursula Niehaus sowie Plastiken u.Skulpturen von Christian Hack, Carin Grudda und Alois Demlehner.Kulturzentrum Badehaus, 1.OG Stadtgalerie Bad Soden Taunus

URSULA NIEHAUS – Der Stoff, aus dem die Bilder sind –

STOFF – WECHSEL – KUNST- STOFF 11. Januar bis 22. Februar 2026

Vernissage: Sonntag 11. Januar 2026 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Die Winteröffnungszeiten der Ausstellung sind wie folgt: Mittwoch, Samstag, Sonntag jeweils von 14:30bis 17:30 Ansonsten gerne nach Vereinbarung.

Aussteller Info-Telefon: Galerie Elzenheimer 0176 801 283 56

Kulturzentrum Badehaus, Stadtgalerie Bad Soden, im Alten Kurpark, Königsteiner Str. 86, 65812 Bad Soden Taunus.

Textilien sind seit jeher weit mehr als bloßes Material – sie tragen Geschichten, Muster, Erinnerungen und kulturelle Bedeutungen. In der Kunst sind sie zugleich Medium und Metapher: Stoff wird Bild, Oberfläche wird Raum, Gewebe wird Ausdruck.

Die Ausstellung „Der Stoff, aus dem die Bilder sind“ widmet sich der Wechselwirkung von Material und künstlerischer Idee. Gezeigt werden textile Arbeiten, die traditionelle Techniken ebenso aufgreifen wie experimentell neu deuten. Zwischen Handwerk und freier Kunst eröffnet sich ein Spannungsfeld, in dem Fäden, Farben und Strukturen zu eigenständigen Bildträgern werden.

„Stoffwechsel“ meint hier nicht nur den Wechsel des Materials, sondern auch den Dialog zwischen den Künsten, die Transformation von textilem Alltag zu künstlerischem Ausdruck. Textil wird zur Projektionsfläche für Erinnerung und Zukunft, für das Sinnliche wie das Politische.

So laden die ausgestellten Arbeiten dazu ein, Stoff neu zu sehen – als künstlerisches Medium, als lebendige Materie, als den Stoff, aus dem Bilder gemacht sind.

_“Der historische Ausgangspunkt liegt in der Webereiwerkstatt des Bauhauses, der wohl einflussreichsten Bildungsstätte für Architektur, Kunst und Design im 20. Jahrhundert. Mit dieser Pionierleistung treten Textilarbeiten erstmals aus dem Bereich des Angewandten heraus.“_ Auszüge Hirmer-Verlag

Dazu zeigen wir kontrastiv exemplarisch ausgewählte Plastiken/Skulpturen von international anerkannten Künstlern. Präsentiert werden im Hauptraum abstrakt-expressive Edelstahl-Skulpturen von Christian Hack, sowie in den zwei Kabinetten Figürliches von Carin Grudda, Alois Demlehner und anderen …

Niehaus´ Stofflager ist gewaltig, die Farbe Pink jedoch ist rar geworden.

Sie verarbeitet alles, was man ihr an Stoffen schenkt, oder aber was sie selbst zu Hause aussortiert hat. Für ihre Ausstellung in der Stadtgalerie Bad Soden bittet die Künstlerin Besucher der Vernissage um Stoffspenden in der Farbe Pink. Diese Stoffspenden werden eine Umwandlung, Metamorphose in neue Objekte erfahren.

Das Prinzip der Metamorphose ermöglicht es der Kunst, die Grenzen der Realität zu überschreiten und Prozesse darzustellen, die in der Natur oder im menschlichen Leben oft unsichtbar oder nur langsam wahrnehmbar sind.

Künstler nutzen dieses Prinzip, um tiefere Bedeutungen wie Wachstum, Veränderung, Wiedergeburt oder die Vergänglichkeit der Dinge auszudrücken.

Die Darstellung kann auf verschiedene Weisen erfolgen bei Ursula Niehaus kommen die Stoffe in Form einer Collage an uns die Betrachter ihrer Bilder zurück.

Ist es nicht wunderbar wenn so die Stoffe ein neues, ein zweites Leben erfahren. Upcycling, Recycling ? Es ist sicherlich beides.

Die Künstlerin Ursula Niehaus führt am Sonntag den 08. Februar um 15:00 Uhr durch ihre Ausstellung in der Stadtgalerie Bad Soden im Kulturzentrum, Badehaus im Alten Kurpark.

